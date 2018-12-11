"Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров

14:38 12.12.2018 "Имандуу адам" Чингиза Айтматова



"Многосторонняя деятельность Чингиза Айтматова была посвящена сохранению мира и спокойствия в нашем регионе, его будущему и процветанию, укреплению дружбы и согласия между народами, тому, чтобы защитить их от любых конфликтов и противоречий"



(Из постановления Президента Республики Узбекистан "О широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова" от 2 апреля 2018 года).



Красная нить творческой линии



Едва прочитав заглавие данной статьи, кто-то, кто хорошо знаком с творчеством Ч. Айтматова, сразу может подумать: наверное, это неизвестное произведение писателя. И будет, конечно, не прав - произведения под таким названием он не писал.



Ташкент. 1983 год. С 26 сентября по 4 октября здесь проходила VII конференция писателей Азии, Африки и Латинской Америки. Студенту журфака ТашГУ Мамуру Мусулманову (уроженцу Папского района Наманганской области) удается подобраться к одному из знаменитых писателей, приехавших на этот форум, и попросить у него автограф. Этим писателем отнюдь не случайно оказался Ч. Айтматов. Мамур, как и все его сверстники, зачитывался такими повестями киргизского писателя, как "Джамиля", "Тополек мой в красной косынке", "Белый пароход", "Прощай, Гульсары!". Взяв в руки книгу, которую робко протянул своему кумиру будущий журналист, знаменитость, призадумавшись, спрашивает:



- Что написать-то тебе?



- Такое, чтобы запомнилось, было мне поучением на всю жизнь, - волнуясь, отвечает молодой человек. И тогда из-под пера великого писателя вышло три слова: "Имандуу адам болгун!". Этот броский автограф, звучащий по-народному просто и в то же время величественно, как завет мудрого старца подрастающему поколению. И в самом деле: те магические слова о благочестии на всю жизнь запали в душу, и с тех пор эту книгу известный журналист - редактор газеты "Меъмор ва замон" М. Мусулманов бережет как зеницу ока. Имон (или "иман" в киргизском наречии) - это одновременно и вера, и честь, и совесть настоящего человека. Имонли одам - это значит благочестивый человек.



Да, "Имандуу адам" - это название, пожалуй, всему творчеству Чингиза Айтматова. Великий писатель сам тогда так метко выразил ту красную мысль, которую он с честью пронесет через все творчество. Мы знаем, что положительный герой Ч. Айтматова - всегда человек чести и совести, верный своему идеалу. Значит, в автографе всего из трех слов, оставленном некогда в Узбекистане, писатель сформулировал лейтмотив всего своего творчества.



Творчество Чингиза Айтматова - это целый художественный мир, пестро населенный представителями различных национальностей, религий, цивилизаций, разных эпох, исторически и географически далеко друг от друга отстающих. В его произведениях разыгрываются, как на вселенской сцене, великие трагедии из духовной жизни человечества. И звучит молитва-обращение к каждому из нас: "Имандуу адам болгун!"



Чингиз Айтматов еще при жизни был признан одним из самых выдающихся писателей современности, классиком мировой литературы. Он занял достойное место в ряду самых читаемых писателей на всех континентах земного шара.



Творческий путь Ч. Айтматова начинается в 1952 году с публикации рассказа "Газетчик Дзюйдо". И через какие-то семь лет он прославился на весь мир своими замечательными лирическими повестями о своих современниках, молодых людях.



В 1963 году за сборник повестей "Повести гор и степей" молодой тридцатипятилетний писатель был удостоен самой высокой премии в бывшем СССР - Ленинской.



В связи с этим событием известный русский писатель Н. Тихонов писал: "Автор этих книг, прошедший большую жизненную школу, вывел своих героев из самых глубин народной жизни. Он с такой непосредственностью, величайшей искренностью и яркостью изобразил их внутренний мир, их характеры, их борьбу за новое в человеке, что привлек внимание самого широкого круга читателей, как в Советском Союзе, так и за рубежом".



Тот же автор писал, что Ч. Айтматов так убедительно рисует картины родной ему киргизской действительности, так любит людей, что лучшие герои его повестей делаются близкими читателю в силу тех высоких и благородных качеств, какими богаты их характеры.



Первая же небольшая повесть Ч. Айтматова "Лицом к лицу" (1957) показала, что писатель способен поднимать самые остросоциальные проблемы и высвечивать нравственные аспекты их решения. Героине повести Сейде потребовалось много дней, чтобы понять, что, когда вся страна боролась с фашистскими захватчиками, дезертировавший из армии ее муж представляет собой общественно опасное явление. Ей стоило много душевных сил, терзаний, чтобы решиться выдать властям отца своего ребенка.



Пожалуй, галерея героев Айтматова, в характеристику которых мы прилагаем слова самого автора "Имандуу адам", особенно ярко высвечена была повестью "Первый учитель" (1962). Это произведение одновременно есть начало в творчестве Ч. Айтматова двух очень важных взаимосвязанных тем. Это - тема памяти и тема ответственности человека за будущее общества, за будущее детей. Учитель Дюйшен, будучи сам малограмотным, считает себя буквально мобилизованным, чтобы научить детей читать и писать, а главное - учить, как жить (действия повести происходят в середине 20-х годов). Преодолевая неимоверные физические трудности, терпя голод и холод, издевательства, он организовывает на месте старой конюшни школу для детей бедноты. Однако, спустя тридцать лет, когда отмечают юбилей школы в новом современном здании, забывают пригласить на торжество бывшего первого учителя, ныне сельского почтальона.



Основные черты характера Дюйшена - стойкость, бескорыстие и нравственная чистота, верность своему идеалу - будут развиты в героях последующих значительных произведений, каждое из которых становилось событием в бывшей советской литературе, да не только в ней.



Толганай из "Материнского поля" (1963) и Танабай Бакасов из "Прощай, Гульсары!" (1966) - люди пожилого возраста, на склоне лет исповедально размышляющие о многотрудном своем прошлом, что есть одновременно и прошлое страны, общества, о превратностях судьбы, которая не всегда улыбается человеку. Но как бы ни складывалась жизнь, эти люди не изменяли своим принципам - благородным, глубоко человечным, вытекающим из общественных интересов. Безмерность их человеколюбия, любви к родной земле, щедрость души и понимание ими своей глубокой и живой связи с родной природой, которая в названных произведениях одухотворена, - вот, что характеризует этих литературных героев, жизненность которых не вызывает у нас сомнений.



Кстати, явления природы в этих произведениях, в описании которых Ч. Айтматов искусно прибегает к антропоморфизму, - не второстепенные герои. Поле в "Материнском поле", Гульсары в "Прощай, Гульсары!" - неизменные "спутники" человека в его радостях и горестях, нравственное зеркало человеческих деяний. Кроме того, в данных произведениях, особенно в "Прощай, Гульсары!", ярко проявилась важная грань поэтики, таланта писателя - умение глубоко ощущать родство человека-индивида с мифологическим мышлением народа, устно-поэтическими образами. Это качество айтматовского мастерства позже с большой силой проявится в так называемых его повестях о детях для взрослых и романах.



"Ранние журавли" - повесть о подростках военной поры, об их духовном возмужании под непосильно тяжелым бременем, когда им пришлось заменить за плугом отцов, ушедших на фронт. Надо сказать, что юным героям приходилось пересиливать не только не по годам тяжелый труд, но и кое-что другое - зло людское не дремало.



Особое внимание читателей обращают на себя те страницы "Ранних журавлей", где показывается забота старших о нравственном становлении тех, кто придет им на смену.



Именно с этой точки зрения, на мой взгляд, представляются значительными и повести "Белый пароход" и "Пегий пес, бегущий краем моря", хотя, конечно, не только этим интересны эти произведения.



Имон - это вера в будущее



Дед Момун, один из основных героев "Белого парохода", возможно, никогда и не слыхал о педагогике, но чувствует, что он должен прививать внуку, оставленному ему на попечение молодыми родителями, любовь к древним заветам, дошедшим до нас в виде сказок, легенд и мифов. И часто рассказывал сказку-миф о рогатой матери-оленихе, когда-то спасшей их род от гибели, - поэтому-то и прозываются бугинцами (бугу - вид оленя). Так он постоянно внушает мальчику почтительно-любовное отношение к оленям, к живой природе в целом.



Однако, грубый, жестокий самодур Оразкул, для которого ничего святого на свете нет, во главе нескольких нечистивцев, как и он сам, прекрасно понимая, что такое для старика и мальчика олений род, руками деда убивает мать-олениху и на глазах больного мальчика хлесткими и безжалостными ударами топора выбивает рога, разрубив при этом большой чистый светлый застывший в удивлении глаз животного. Так разрушается светлая мечта мальчика, в его глазах мир покрылся мраком. А он, наивный мальчик, мысленно все время обращался к рогатой матери-оленихе с мольбой - принести на рогах колыбель с колокольчиками для будущего ребенка для бездетных дяди Оразкула и тетки Бекей. Он был уверен, что его мечта вот-вот сбудется.



Так безраздельно властвующий на далеком лесном кордоне (а это целый мир для айтматовского маленького героя) деспот безжалостно расправляется со светлой мечтой мальчика, который, при высокой температуре вообразив, что может превратиться в рыбу и доплыть до Белого парохода (а это была другая мечта-сказка мальчика), бросается в студеную воду речки и погибает.



В столкновении изображенной в повести светлой мечты мальчика о человеческом счастье с омерзительным миром великого зла в лице Оразкула проявляется полная трагизма философия автора: мальчик - дитя природы, его гибель - это гибель всего прекрасного, что нас окружает.



Однако, несмотря на трагичную развязку, в эпилоге повести автор лирически взволнованно и философски утешительно выражает свое отношение к судьбе героя:



"Ты уплыл, мой мальчик, в сказку свою...

Ты уплыл.



Одно лишь могу сказать теперь - ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение. И в том, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне, - без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...".



Вера в будущее - это работа души на будущее, работа во имя выполнения нравственного долга человеческого.



В повести "Пегий пес, бегущий краем моря" проблема долга, ответственности старшего поколения, в частности, родителей за передачу традиций, заветов отцов детям поставлена в центр повествования, т. е. центр художественно-философских размышлений Айтматова.



Здесь проблема настолько обострена, настолько сужено поле деятельности персонажей (рыбацкая лодка в открытом море, словно застывшем в многодневном тумане), что дальше некуда. Развязка - не в пользу человека. Люди - это мальчик Кириск, его дед, дядя и отец - поставлены перед лицом грозной стихии. Кажется, что они обречены на неминуемую гибель. Однако этого допустить нельзя! Они в этот раз вышли в море не просто ради охоты, а охота предпринята с целью посвятить маленького Кириска в святое для всех них ремесло - в охотники. Возникший на море многодневный туман словно не хочет отпускать их. Кончается еда, съедена даже наловленная рыба, иссякает питьевая вода. Люди не знают, сколько дней они уже на море и еще сколько предстоит.



Литературовед В. Новиков, охарактеризовавший повести Ч. Айтматова как философские, по поводу той, казалось бы, безысходной ситуации на море писал, что здесь писатель показал величие человеческого духа, "стремится, предельно обнажая противоречия...". Чем безысходнее делаются обстоятельства, тем сильнее проявляется величие духа простых людей. Писатель оставляет героев наедине со смертью, исследуя вечные для искусства проблемы: как люди поведут себя в этих обстоятельствах? Он стремится дойти до самых глубинных, до самых извечных корней в поведении человека, когда, казалось бы, страх перед смертью, инстинкт самосохранения должен вытеснить все другие чувства.



И вот айтматовские герои решаются: чтобы не погибло святое дело, ради которого они вышли на море, чтобы спасти Кириска, кому продолжать дело отцов, чтобы сберечь последние капли пресной воды для потомка, все трое взрослых один за другим бросаются в море. Так, ценою самопожертвования люди спасают свое будущее. Высока цена! Однако мальчик будет помнить об этом всю жизнь и стараться быть достойным подвига отцов.



Забота о будущем, забота о других - ведущая черта характера героев повестей Ч. Айтматова - выступает главной жизненной линией и героев многоплановых, широких художественных полотен, четырех философских романов. Цель эта напрямую связана с проблемой исторической памяти.



Имон - это добродетель



В романе "И дольше века длится день" проблема памяти расширяется и углубляется до вселенского значения. Зло, обручем охватывая все человечество, медленно, но ощутимо вытравливает память, лишает его воли. С этим романом Ч. Айтматова в мировое сознание вошло страшное понятие "манкурт" (человек, насильственно лишенный памяти; точнее - это уже не человек, а чучело, набитое соломой).



В предисловии к роману сам автор писал: "Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера взаимного недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества...". Подчеркивая мысль о том, что необходимым фактором для благополучия человеческого общества является осознание своей исторической связи с прошлым. "Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем".



На мой взгляд, в первом романе Ч. Айтматова важен не столько протест против насильственного лишения человека памяти, превращения его в манкурта (Джоламон), сколько решительно непримиримое отношение в лице Едигея и Абуталипа к добровольному манкуртству, наблюдающемуся в современном человеке (образ Сабитжона).



В романе "Плаха" (1986) значительно углубляется идея заботы о других на фоне борьбы со злом. Используя евангельский сюжет, а также введя относительно самостоятельную сюжетную линию о волках (наряду с основными двумя обыкновенными, если позволительно так называть сюжеты о людях), Айтматов дал почувствовать нам, насколько углубилась и усложнилась эта извечная борьба между добром и злом.



Главный герой романа Авдий Каллистратов - само воплощение добродетели. Он глубоко сознает, что предназначение его - забота о людях. Мне кажется, что Авдий Каллистратов - лучшее воплощение идеи "Красота спасет мир" (красота помыслов, красота поступков) во всей литературе ХХ века. Он, как и его учитель Иисус, уверен в том, что в каждом, в любом человеке сокрыта доброта, что даже отъявленных наркоманов, бандитов, с кем судьба его сталкивает, можно спасти, повернуть на путь истины. Убежденный в правоте своей идеи, он смело идет на любой риск, сознательно идет на самопожертвование. Однако люди, чьи души он пытался спасти, жестоко избивают его и вешают. Казнь Авдия - это фактически плаха для всего человечества, не верящего в добродетель. Изображенная в "Плахе" судьба волчьего рода, которому угрожает полным истреблением потребительско-варварское отношение современного человека к природе, показывает, насколько даже дикие звери заботливее относятся к своему будущему, чем человечество в целом.



Роман "Плаха" сразу же после его публикации был охарактеризован литературной критикой как роман-предупреждение. Предупреждение человечеству о грядущей глобальной катастрофе с еще большей силой прозвучало в романе "Тавро Кассандры" (1996).



Силы зла по всему свету плетут сети заговора против человечества, придумывают один другого страшнее и изощреннее способы держать весь мир в тисках. Но все же есть праведники, которые, рискуя жизнями, указывают людям путь истины, предостерегают об опасностях. Однако трагедия человечества заключается в том, что оно не верит в праведное слово, а зло ловко манипулирует толпой, направляет ее на праведников.



Важной особенностью сюжета "Тавро Кассандры" является то, что, если в предыдущих произведениях мы видим ясно очерченные конфликтующие силы, явления, то в этом произведении в этом отношении дело обстоит намного сложнее: поле конфронтации противоборствующих сил сузилось до... чрева матери.



Силою фантазии писателя Айтматова устанавливается, что многие эмбрионы сигнализируют, что не хотят появиться на свет, ибо знают, что им уготовлено судьбой. Они опасаются тех злодеяний, которые они вынуждены будут совершать, если все-таки они родятся. Может быть, когда-то Гитлер и Сталин также сигнализировали из утробы своих матерей.



Однако беременные женщины, а рядом и отцы будущих детей слышать не хотят о каких-то сигнализирующих о себе кассандра-эмбрионах и решительно и безжалостно растерзали одного из двух ученых, пытавшихся рассказать людям о страшном грядущем. Другой, находящийся в космическом корабле, видя тщетность своих стараний, на виду у обезумевшей мировой толпы-зрителя шагнет в открытый космос.



Таким образом, Ч. Айтматов в своем произведении ярко показал терзания тревожной мысли двух видных ученых - Роберта Борка и Андрея Крыльцова, перед которыми приоткрылась завеса на будущее человечества. Трагизм обстоятельства заключается в том, что те, кого предупреждают ученые о грядущих опасностях, не вняв, обрекли провидцев на смерть.



Галерею добродетелей в творчестве Ч. Айтматова замыкает колоритная фигура журналиста Арсена Саманчина из последнего романа писателя "Когда падают горы" ("Вечная невеста"), опубликованного в 2006 году. Основные действия произведения происходят в тяньшаньских горах, где пересекаются трагические пути двух страдающих существ: человека и барса. Герой ценой своей жизни предотвращает очень серьезный международный конфликт, спасая при этом от неминуемой гибели многие жизни - жизни природы и людей.



Таким образом, Ч. Айтматов и в последнем своем произведении остался верен своим идеям, своему стилю, своему нравственному принципу...



Кадыр НАСЫРОВ,

доцент НамГУ,

лауреат Международного Пушкинского конкурса. Источник - ЦентрАзия

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