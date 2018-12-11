Как монголы завоевали Кавказ (история)

14:45 12.12.2018 Как монголы завоевывали Кавказ?



В начале XIII в. Северный Кавказ был населен разными народами, занимавшимися преимущество скотоводством и земледелием. По его степным равнинам кочевали тюркоязычные кипчаки, в русских летописях называемые половцами. Горы и предгорья Западного Кавказа населял многочисленный, но политически разобщенный, возглавляемый множеством мелких феодальных и родовых вождей древний народ Кавказа - адыги.



В средней части Северного Кавказа располагалось некогда сильное, но теперь приходившее в глубокий упадок Аланское царство. Земли Северо-Восточного Кавказа населяли племена вайнахов и народы горного Дагестана.



Все Закавказье в той или иной степени находилось в зависимости от политически и культурно высокоразвитого Грузинского царства – сильного и грозного государства, с которым во внешней политике считалась Византийская империя. В XII – XIII вв. грузинская армия совместно с войсками других народов Закавказья – армян и азербайджанцев, вытеснила с Кавказа притеснявших и грабивших более слабые народы пришельцев из Средней Азии тюрков-сельджуков. После этого вассальную зависимость от Грузии признали феодалы Армении и Северного Азербайджана.



По всему Закавказью начался культурный и экономический подъем. В такой момент благодатными кавказскими землями и заинтересовался одержимый идеей привести под свое господство весь мир монгольский двор в столице империи Каракоруме.



Специального похода на Кавказ правительство Чингисхана не снаряжало. Но в 1220 г. два тумена (высшее воинское подразделение монгольской армии числом примерно в десять тысяч человек) под командованием Джэбэ и Субэдэ, пройдя по северным землям Ирана – страны с двухтысячелетней цивилизованной историей, и легко обратив его цветущие города в обгорелые руины, вышли к Азербайджану. Полные сил и стремления к новым завоевательным открытиям, монгольские войска устремились дальше. Очевидец нападения монголов на Азербайджан писал, что "вся страна была полна трупами умерших, и не было людей, чтобы похоронить их".



Перезимовав возле реки Аракс, монголы двинулись на Грузинское царство. Навстречу им выступили мощные грузино-армянские войска. После жесточайшего сражения, в котором обе стороны понесли тяжелые потери, Джэбэ и Субэдэ были вынуждены отдать приказ об отступлении. Но сильный урон был причинен и объединенному грузино-армянскому войску; грузинский царь Георгий IV умер от полученных в сражении ран.



В Закавказье тогда не знали о размерах и могуществе необыкновенно по тому времени быстро возникшей Монгольской империи. И грузинский двор совершил ошибку, которую чуть позже повторили русские князья: посчитав, что нападение монголов было просто мимолетным набегом неизвестного степного племени, стал готовиться к крестовому походу на Иерусалим. Тем временем Джэбэ и Субэдэ прошли через восточный Азербайджан на север, разоряя все на своем пути, захватывая огромную добычу. Когда монгольское войско подошло к узкому низменному проходу между горами Большого Кавказа и побережьем Каспийского моря, ведущему в степи Северного Кавказа, на пути у него встал древний хорошо укрепленный город Дербент, три столетия назад бывший пограничной крепостью Арабского Халифата. Взять Дербент штурмом воины Чингисхана не смогли и попросили осажденных прислать им несколько парламентеров для мирных переговоров. Однако когда парламентеры прибыли в монгольский лагерь, завоеватели схватили их и потребовали показать дорогу в обход Дербента. Монгольское войско двинулось через крутые дагестанские горы, ожесточенно сражаясь с упорным в боях местным населением, но все же решительно продвигаясь вперед.



Прорвавшись, в конце концов, в северокавказские степи, монголы оказались в землях Аланского царства. На Северном Кавказе уже были хорошо наслышаны о военной силе и коварстве нового неприятеля. Против двух туменов Джэбэ и Субэдэ выступило объединенное алано-кипчакское войско. Втайне от алан монгольские парламентеры прибыли к кипчакским ханам и убедили их в том, что монголы вовсе не собираются сражаться с такими же кочевниками, как они, кипчаками, а пришли воевать исключительно против алан. Кипчаки расторгли союз с аланами, и монгольские воины атаковали оставшиеся без поддержки аланские войска. Полностью разбив армию алан, монголы дочиста разорили и обратили в руины некогда могучее Аланское царство, которое после этого прекратило свое существование. Частью аланы была перебиты, частью укрылись в труднодоступных горах, где, смешавшись с местными народами, стали родоначальниками осетинского этноса.



А монголы, с потрясающей воображение жестокостью разгромив Аланское царство, неожиданно обрушились на "таких же кочевников" кипчаков и принялись разорять их стойбища. Спасаясь от неминуемого разгрома, кипчаки бежали с Кавказа на северо-восток – в степи современной Украины, где заключили против монголов договор с князьями Киевской Руси. В 1223 г. монголы наголову разгромили объединенное кипчакско-русское войско на реке Калке.



За годы бесконечных походов потеряв много воинов, износив оружие и панцири, нуждаясь в отдыхе и не имея возможности пополнять запасы продовольствия в разоренных землях, Джэбэ и Субэдэ через Поволжье и степи современного Казахстана вернулись в Монголию, где отчитались перед Чингисханом об открытых ими богатых землях.



Кавказ довольно быстро забыл о монгольской угрозе. Полной неожиданностью для его населения и правителей стало вторжение в Южный Азербайджан в 1235 г. огромной монгольской армии. Растерянные феодальные владетели не могли собрать единого войска и скоординировать свои действия, некоторые в ужасе перед завоевателями либо по неприязни друг к другу переходили на сторону врага. Быстро монголы подошли к столице Грузинского царства Тбилиси. Царица Русудан бежала в Западную Грузию, приказав поджечь город. Монгольская армия без боя вошла в горящую столицу. История народов Кавказа еще не знала подобного опустошения и кровопролития. Регулярные войска и феодальные ополчения повсюду были разгромлены. Несмотря на это, простое население стран Закавказья самостоятельно вооружалось и оказывало упорное и отчаянное сопротивление захватчикам.



Монголы разрушили не пожелавшие сдаться им города Гянджу, Шемаху, Дербент, Ани, Карс.



На Северный Кавказ в 1237 г. со стороны Казахстана вошло войско, посланное отправившимся завоевывать Волжскую Болгарию и Русь внуком Чингисхана Бату. В течение трех лет монголы опустошили северокавказские степи, земли адыгов, алан, Дагестан. Однако горная полоса Кавказа, куда массово бежало, спасаясь от гибели, разорения или угона в плен, население, оказалась труднопреодолимым препятствием для привыкших к степному простору монгольских воинов. Только после тяжелейших потерь монголы смогли закрепиться на наиболее важных стратегических пунктах Кавказских гор. Кавказское население же, укрепившись в труднодоступных горных районах, перестроив свои хозяйство и уклад жизни под новые условия, повело ожесточенную борьбу против завоевателей. Тогда же стала складываться знаменитая теперь культура кавказского горца – бесстрашного воина, не делающего шагу из дома без оружия и ревностно стерегущего свободу своей родной земли.



Кавказ вошел в состав огромной провинции Монгольской империи – Улуса Джучи (Золотой Орды), первым ханом которого стал Бату. В 50-х гг. XIII в. хан Хулагу присоединил Закавказье к своему улусу. Потомки Хулагу, правившие Закавказьем, звались ильханами, то есть правителями народа. После распада Монгольской империи во второй половине XIII в. оба улуса стали независимыми государствами и повели между собой борьбу за право владеть Закавказьем.



Ханы облагали подвластные народы, не оправившиеся после военной разрухи, тяжелыми податями и повинностями. Все это приводило к обнищанию населения, упадку ремесел и культуры, запустению городов. Забывались многие старинные профессии, народы возвращались к более примитивным способам хозяйствования. Весь Кавказ постоянно сотрясали восстания против ханской власти и ханских наместников. Они жестоко подавлялись, но вспыхивали вновь и вновь.



После окончательного падения государства ильханов в Закавказье продолжали захватывать власть различные мелкие кочевые правители: потомки Тимура и тоже пришедшие из Средней Азии туркмены. Местные народы еще очень долго не могли оправиться настолько, чтобы вновь взять власть на родной земле в свои руки. Грузия в конце XV в. распалась на отдельные царства и княжества и вплоть до 1991 г. не имела политической независимости. На Северном Кавказе народы, загнанные завоевателями в горы, развивали самостоятельную горскую культуру. Многие из них, в частности, адыги, стали вести полукочевой образ жизни, зиму проводя в долинах, а летом поднимаясь со стадами овец на высокогорные пастбища, куда воины-кочевники добираться не могли. И в быту большинства кавказских народов появился самый известный на сегодняшний момент кавказский костюм – черкеска, представляющий собой переделанное под местные условия, удобное и на горном пастбище, и в бою подобие монгольского кафтана. С распространением огнестрельного оружия на нем стали нашиваться спереди специальные вместилища для патронов – газыри. Источник - Histori-thema

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