9 Мая. Точка опоры империи, - Р.Устраханов

00:12 14.12.2018

Сложно найти сегодня иную дату, какая бы объединяла всех, как Девятое Мая. Общество, любое, неоднородно. Разные возраста, многообразие конфессий, культур. День Победы в этом плане уникален и неповторим. Праздник объединяет не только россиян, но и всех граждан бывшего Советского Союза, живших вместе в единой и прекрасной стране.



О причинах такого единства повторяться не будем -- написано и сказано, отражено в художественных и документальных фильмах слишком много. Даже когда уйдет последний свидетель Великого подвига советского народа, зафиксированных свидетельств предостаточно, чтобы памятная для всего человечества дата не утратила своего значения и оставалась вечной.



Тем не менее тема государственных праздников для России актуальна. Сегодня налицо превалирование праздничных дней, какие перешли к нам из СССР. Но Россия -- это не только семь десятилетий Советской власти. В связи с чем напомним о памятнике "Тысячелетие России", воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания Рюрика на княжение. Какие великие имена, какие блистательные вехи истории Отечества нашего запечатлены на нем!



Предложения об установлении праздничных дат поступают многочисленные. Однако в данном вопросе следует исходить из того, что знаменательной дате следует "вызреть". Знаковая дата должна быть подготовлена объективно и субъективно, опираться на идеологический фундамент. Учреждение подобной даты должно стать завершением объективного процесса, длящегося ни год, ни десятилетие, а куда больше. И такая дата есть -- Второе ноября.



В этот день в 1721 году была образована (провозглашена) Российская империя. К установлению указанной даты в качестве государственного праздника подготовка объективно шла давно. Идеологическая подготовка, популяризация даты началась не в 21-м веке, а в годы Советской власти.



Правда все тогда сводилось только к личности Петра Великого (что, впрочем, одно и тоже). Популяризация важнейшей для России даты стартовала еще до Великой Отечественной войны с исторического романа Алексея Толстого "Петр Первый" в 1934-м году. В 1952-м -- это замечательное произведение Юрия Германа "Россия молодая". Фильмы: "Петр Первый", "Юность Петра", "В начале славных дел", "Россия молодая", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Петр Первый. Завещание" и многие другие.



Серьезным шагом, заложившим фундамент к установлению нового государственного праздника -- Дня образования Российской империи -- явилось возвращение городу на Неве его исторического названия -- Санкт-Петербург в 1991-м. И это не все. Процесс объективной подготовки к введению новой праздничной даты у нас шел с начала 21-го века по важнейшим структурам государственной власти. Празднования 300-летия российской полиции, прокуратуры, российского флота, "Первой следственной канцелярии России" и других ведомств, с чуть меньшей образовательной датой -- но в эпоху Российской империи.



Это профессиональные праздники, но они стали ежегодными для миллионов работающих и служащих! Введение же нового праздника 2-го ноября -- "Дня образования Российской империи" -- придаст профессиональным праздникам общегосударственный характер. После чего начнется, уже на ином, более глубинном историческом уровне, временной отсчет жизни всех итогов государственного строительства, как в эпоху Петра Великого, так и его наследников. Это называется исторической преемственностью, исторической памятью, без чего государство, его идеология существовать не могут.



Второе ноября, как государственный праздник образования Российской империи, станет не точкой отсчета существования нашей страны -- Русское царство было до 1721 года. Но официальный термин -- Россия, Российская империя, объединяющий наши народы -- появился в 1721-м. Дата станет "точкой опоры" возрожденной государственной идеологии, в основе которой лежит целостность страны, единства народов в ней проживающих и преемственность ее истории.



Полагаем, при установлении 2-го ноября общегосударственным праздником, День народного единства 4-го ноября может быть совмещен с Днем образования Российской империи. Здесь присутствует своя историческая последовательность. Образованию Российской империи предшествовало изгнание Мининым и Пожарским поляков из Москвы. Превращению Руси в Россию на политической карте мира предшествовал всенародный, говоря современным языком, демократический выбор в 1613-м году на российский престол династии Романовых. Подчеркнем: избрали не отдельную личность, на короткий период по западному образцу, а династию на века, представителем коей был Петр Великий!



День образования Российской империи, как общегосударственный праздник, придаст идеологическую логику и целостность в освещении последующих событий в России во всех средствах массовой информации. Зафиксирует преемственность на всех уровнях общества и государства. И тогда славные деяния Петра Алексеевича -- основателя Российской империи, "в Европу прорубившему окно", -- станут для нас более значимы, реальны и ощутимы.



Устраханов Руслан

Мурманск