 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.12.2018
00:22  Стоит ли бояться расширения влияния КНР на Западе? - Минсинь Пей
00:12  9 Мая. Точка опоры империи, - Р.Устраханов
00:04  Военные Турции и США могут схлестнуться к востоку от Евфрата
Четверг, 13.12.2018
20:57  Австрийская полиция "винтит" рос-биатлонистов за допинг прямо на трассе. Путин зря плясал на австрийских свадьбах...
20:42  Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Киргизии Турсунбаева
20:38  КырДепутаты проголосовали за лишение неприкосновенности экс-кыр-президентов
19:44  Джихадисты с криминальным прошлым не дают Европе покоя, - Кристиан Вайсфлог
19:34  Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы
17:50  Индия хочет взять в лизинг у России атомную субмарину проекта 971. Аренда потянет на миллиарды
16:11  Институт Востоковедения РАН издал 3-томник "Российское китаеведение"
16:10  США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии
15:54  Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней
12:27  В Турции разбился скоростной поезд Анкара-Конья: 9 погибших, около 50 - ранено
11:04  На Гавайях при взлете утонул истребитель ВВС США Hawker Hunter
09:01  Кто создал первую цивилизацию? - Я.Бутаков
08:56  Арестован самый влиятельный кыргыз - московский "положенец"-"гражданин А.Т."
08:52  Пакт Марракеша – символ заката Европы. Будущее, которое уже наступило, - В.Прохватилов
08:51  Спектакль под названием "Саммит ЕС", не похожий на предыдущие, - В.Катасонов
08:47  Рашагейт: для Трампа все станет только хуже, - Дженнифер Рубин
08:01  В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса. Жээнбеков повелел
07:58  Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, – Ю.Юсупов
07:50  Талибы уверяют, что подорвали смертником-пикапщиком близ Кабула колонну амеров
07:49  США внесли Таджикистан и Туркмению в число стран нарушающих свободу вероисповедания
07:46  Каталонию едва сдерживают полумерами. Сепары не сдаются, - Е.Мареева
07:40  Пекин показал зубы и покусился на Apple. Торговая война США и КНР переходит на личности, - А.Башкатова
07:39  Катар затягивают китайским "Поясом". Эмират стремится вырваться из изоляции, - Равиль Мустафин
07:36  Турция и США на грани столкновения в Сирии. Анкара приступает к окончательному решению курдского вопроса, - "НГ"
07:23  Красотка Мэй остается премьером Британии. Импичмент не прошел
00:31  КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана, - Е.Ким
00:28  Контрабанда машин. В Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации
00:17  "Желтые жилеты" vs Макрон: ошибка президента и миллионы обманутых французов
00:10  Путин готовит в преемники свою дочь Катерину? - Die Welt
00:05  Бунт "желтых жилетов" может стать "путеводной звездой" для европейцев, - Der Spiegel
Среда, 12.12.2018
20:51  Эрдоган анонсировал новую военную операцию против сирийских курдов
20:27  Суд в США приговорил бывшего юриста Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы
20:06  Главу КырНацбанка Абдыгулова, похоже, высаживают из кресла
18:24  Аркадаг уволил министра текстильной промышленности Непеса Гайлыева за "серьезные недостатки". Вридом осталась Огулхаджан Ишангулыева
16:04  Нассар-гейт набирает обороты. НОК США покрывал педофилов
16:01  Россия и Индия вышли на стартап. Москва и Дели диверсифицируют деловые связи, - С.Строкань
15:41  Порошенко объявил войну "мистеру Путину"
15:18  Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
14:55  Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
14:45  Как монголы завоевали Кавказ (история)
14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
9 Мая. Точка опоры империи, - Р.Устраханов
00:12 14.12.2018

Сложно найти сегодня иную дату, какая бы объединяла всех, как Девятое Мая. Общество, любое, неоднородно. Разные возраста, многообразие конфессий, культур. День Победы в этом плане уникален и неповторим. Праздник объединяет не только россиян, но и всех граждан бывшего Советского Союза, живших вместе в единой и прекрасной стране.

О причинах такого единства повторяться не будем -- написано и сказано, отражено в художественных и документальных фильмах слишком много. Даже когда уйдет последний свидетель Великого подвига советского народа, зафиксированных свидетельств предостаточно, чтобы памятная для всего человечества дата не утратила своего значения и оставалась вечной.

Тем не менее тема государственных праздников для России актуальна. Сегодня налицо превалирование праздничных дней, какие перешли к нам из СССР. Но Россия -- это не только семь десятилетий Советской власти. В связи с чем напомним о памятнике "Тысячелетие России", воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания Рюрика на княжение. Какие великие имена, какие блистательные вехи истории Отечества нашего запечатлены на нем!

Предложения об установлении праздничных дат поступают многочисленные. Однако в данном вопросе следует исходить из того, что знаменательной дате следует "вызреть". Знаковая дата должна быть подготовлена объективно и субъективно, опираться на идеологический фундамент. Учреждение подобной даты должно стать завершением объективного процесса, длящегося ни год, ни десятилетие, а куда больше. И такая дата есть -- Второе ноября.

В этот день в 1721 году была образована (провозглашена) Российская империя. К установлению указанной даты в качестве государственного праздника подготовка объективно шла давно. Идеологическая подготовка, популяризация даты началась не в 21-м веке, а в годы Советской власти.

Правда все тогда сводилось только к личности Петра Великого (что, впрочем, одно и тоже). Популяризация важнейшей для России даты стартовала еще до Великой Отечественной войны с исторического романа Алексея Толстого "Петр Первый" в 1934-м году. В 1952-м -- это замечательное произведение Юрия Германа "Россия молодая". Фильмы: "Петр Первый", "Юность Петра", "В начале славных дел", "Россия молодая", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Петр Первый. Завещание" и многие другие.

Серьезным шагом, заложившим фундамент к установлению нового государственного праздника -- Дня образования Российской империи -- явилось возвращение городу на Неве его исторического названия -- Санкт-Петербург в 1991-м. И это не все. Процесс объективной подготовки к введению новой праздничной даты у нас шел с начала 21-го века по важнейшим структурам государственной власти. Празднования 300-летия российской полиции, прокуратуры, российского флота, "Первой следственной канцелярии России" и других ведомств, с чуть меньшей образовательной датой -- но в эпоху Российской империи.

Это профессиональные праздники, но они стали ежегодными для миллионов работающих и служащих! Введение же нового праздника 2-го ноября -- "Дня образования Российской империи" -- придаст профессиональным праздникам общегосударственный характер. После чего начнется, уже на ином, более глубинном историческом уровне, временной отсчет жизни всех итогов государственного строительства, как в эпоху Петра Великого, так и его наследников. Это называется исторической преемственностью, исторической памятью, без чего государство, его идеология существовать не могут.

Второе ноября, как государственный праздник образования Российской империи, станет не точкой отсчета существования нашей страны -- Русское царство было до 1721 года. Но официальный термин -- Россия, Российская империя, объединяющий наши народы -- появился в 1721-м. Дата станет "точкой опоры" возрожденной государственной идеологии, в основе которой лежит целостность страны, единства народов в ней проживающих и преемственность ее истории.

Полагаем, при установлении 2-го ноября общегосударственным праздником, День народного единства 4-го ноября может быть совмещен с Днем образования Российской империи. Здесь присутствует своя историческая последовательность. Образованию Российской империи предшествовало изгнание Мининым и Пожарским поляков из Москвы. Превращению Руси в Россию на политической карте мира предшествовал всенародный, говоря современным языком, демократический выбор в 1613-м году на российский престол династии Романовых. Подчеркнем: избрали не отдельную личность, на короткий период по западному образцу, а династию на века, представителем коей был Петр Великий!

День образования Российской империи, как общегосударственный праздник, придаст идеологическую логику и целостность в освещении последующих событий в России во всех средствах массовой информации. Зафиксирует преемственность на всех уровнях общества и государства. И тогда славные деяния Петра Алексеевича -- основателя Российской империи, "в Европу прорубившему окно", -- станут для нас более значимы, реальны и ощутимы.

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544735520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  