Аббас Кямиль - начальник общей разведки Египта, - П.Густерин

16:05 15.12.2018

П.В. Густерин



Начальник общей разведки Египта



15 августа 2018 г. в Тель-Авиве состоялись переговоры между делегацией Службы общей разведки Египта и представителями Израиля. Египетскую делегацию возглавлял начальник Службы генерал-майор Аббас Кямиль. Что нам о нем известно?



Аббас Кямиль родился в 1957 г.



В 1978 г. окончил Военный колледж, став офицером бронетанковых войск. Дополнительную подготовку по эксплуатации бронетехники получил в США.



Позднее Аббас Кямиль окончил курсы высшего командного состава вооруженных сил, после чего был назначен помощником военного атташе в Чешской республике.



Окончив курс обучения Женевского центра политики безопасности и пройдя по служебной лестнице в системе военной разведки Египта, в том числе занимая должность начальника отдела военных атташатов, Аббас Кямиль стал помощником нынешнего президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, когда тот занимал должность начальника военной разведки (2010–2012).



С 2012 г. Аббас Кямиль являлся начальником аппарата министра обороны, по сути, главнокомандующего вооруженными силами, которым стал все тот же ас-Сиси, а с 2014 г. - руководителем Администрации президента Египта, так же ас-Сиси.



18 января 2018 г. был переведен в Службу общей разведки с перспективой назначения на должность начальника этой организации.



С 28 июня 2018 г. после принесения установленной присяги генерал-майор Аббас Кямиль является главой Службы общей разведки Арабской Республики Египет.



Судя по обручальному кольцу на левой руке, которое видно на представленной фотографии, Аббас Кямиль женат: арабы носят обручальное кольцо в знак заключенного брака на левой руке.