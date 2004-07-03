Забытые солдаты Империи-3. Генерал Владимир Адеркас - покоритель Хивы, Бухары и Коканда

13:57 16.12.2018 АДЕРКАС Владимир Викторович

[21.03.1845 - ..1898]

фон Адеркас (нем. Emanuel Woldemar Ottokar Alexander von Aderkas ) (1845-1898, Санкт-Петербург) - генерал-майор, участник Хивинского похода и Русско-турецкой войны 1877-78 годов,



Родился в Санкт-Петербурге в семье надворного советника Виктора Владимировича фон Адеркаса (1813-83). Мать - Агнесса Александровна фон Кален (1824 - 1888). Потомственный дворянин Лифляндской губернии.



Окончил Николаевское училище гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров по 1 разряду (1864)



С 23.05.1864 г. - выпущен из Училища с чином гв. корнет в Кирасирский Его Величества лейб-гвардии полк (прибыл с 27.05),

С 16.04.1867 г. - гв. поручик.

С 11.08.1867 - отчислен из полка



С 31.06.1867 - адъютант к командующему войсками Туркестанского военного округа генералу К.П. Кауфману с зачислением ротмистром армейской кавалерии /с 8.01.1868 г. прибыл в Туркестан и вступил в должность/.



С 15.04.1868 - в походе против бухарцев. Возглавил отряд, первым форсировавшим реку Зеравшан. Далее участвовал в сражениях против бухарцев при Самарканде и на Зирабулакских высотах.

Награжден Орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом.

17.04.1870 году произведен в майоры "за отлично усердную и ревностную службу".

11.01.1871-28.07.1872 - командовал сборной сотней в экспедиции генерала А.Абрамова.

25.06.1870 отличился в сражении на Куликоланских высотах против объединенных войск Шады-бека Кутинского и Сады-бека Фарабского

В 1871 году за отличие в сражении на Куликоланских высотах, награжден Орденом Св. Станислава 2 степени с мечами, а в следующем году за усердную службу - Орденом Св. Станислава 2 степени с Императорской короной.



13.03-28.09.1873 - участвовал в Хивинском походе

с 24.04 в составе 1-й Джизакской колонны генерала Головачева Главных сил Кауфмана в движении на Аристан-Кудук и Хан-Ата и далее всем отрядом к Аму-Дарье; 6.05. - в отбитии неприятельских атак на лагерь к колодца Адам-Крылган, 10-11.05 - в ночных стычках, 11.05 - в разбитии неприятельских скопищ 3500 человек в урочище Уч-Учак, с 16.05 - в движении Отряда к переправе Шейх-Арык, 18-22.05 - перестрелках при переправе основных сил, 23.05 - перестрелках в садах и занятии крепости Хазарасп, 29.05 - занятии Хивы, 5-19.07 - движении Гл. отряда Кауфмана на Газават и Ильялы против туркмен, 3-6.08 - от Ильялы обратно к Хиве, 26.09 - командовал 3 сотнями при набеге на скопища туркмен, разграбивших караван с казенным транспортом



22.07.1873 г. за труды в Хивинской экспедиции награжден годовым окладом жалованья



22.08.1873-15.11.1874 - начальник кавалерии Аму-Дарьинского отдела Сырдарьинской области



В 1873 году под командованием Кауфмана участвовал в Хивинском походе. За отражение нападения на транспорт превосходящего отряда туркменов Адеркас был награжден золотой саблей с надписью "За Храбрость".



С 25.10.1873 - подполковник /со старшинством с 11.05.73/ "за отличия против хивинцев"



В 15.11.1874-7.08.1877 - вновь адъютант Туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана.



В 19.08.1875-27.09.76 гг. - помощник начальника кавалерии Войск действующих в Кокандском ханстве - участвовал в экспедиции против Коканда.

За сражение у Зульфагара 27.08.1875 произведен в полковники, а после боя у крепости Махрам на Сырдарье награжден орденом Св. Владимира 3 степени с мечами.

22.10.1875 - за труды в кокандском походе награжден единовременно полугодичным окладом жалованья

6.11.1876 - за отличия в делах против кокандцев награжден "подарком по чину"



7.08.1877-11.11.1878 - командующий 2-м конным полком Астраханского казачьего войска



Во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов во главе 2 конного полка Астраханского казачьего войска сражался на Кавказском театре военных действий. В составе отряда генерала П. Н. Шатилова был в сражении при Авлиар-Аладжаре и при ночном штурме крепости Карс 5-6 ноября 1877 года.

2.08.1878 - за отличия при штурме крепости Карс награжден "подарком по чину"



с 9.08.1879 - прикомандирован к Лейб-гв. Кирасирскому Его Имп. Величества полку

В 27.11.1879-8.01.1880 - и.д. председателя полкового суда Лейб-гв. Кирасирского полка;

В 12.12.1879-15.01.1880 - врид. командира эскадрона Лейб-гв. Кирасирского полка



С 5.05.1881 году назначен командиром 31 Рижского драгунского Е.И.Высоч. вел. кн. Екатерины Михайловны полка.

С 19.06.1881 - прибыл и вступил в командование полком



В 29.01-20.04.1888 - командирован в СПб в состав Комиссии при Главном Интендантском управлении для обсуждения вопроса об изменении положения о фуражном довольствии.



С 17.05.1889 г. произведен в генерал-майоры "за отличия" с назначением командиром 1 бригады 4 кавалерийской дивизии с зачислением по армейской кавалерии.

/с 4.06.89 исключен из списков полка и 30.06 сдал полк новому командиру, с 5.07 прибыл к командованию бригадой



с 25.08.1890 г. уволен в отпуск на 3 недели, из которого не возвратился по болезни до увольнения в запас;

с 10.02.1891 г. Высочайшим приказом отчислен от должности комбрига в запас армейской кавалерии с пенсией полного оклада 430 руб. в год.

31.12.1891 г. получил справку о медицинском освидетельствовании - "полупаралич правой стороны тела"

21.12.1892 г. подал прошение на Высочайшее имя об увольнении из запаса в отставку "ввиду разстроенного здоровья", предоставив справку медосвидетельствования с просьбой о награждении мундиром и пенсией полного оклада.

21.12.1892 - справка медосвидетельствования: "полный стационарный паралич верхних и нижних конечностей, с потерей речи, произошедший от кровоизлияния в мозг"

С 29.04.1893 г. - Высочайшим приказом уволен в отставку по болезни с мундиром /правом ношения/ и пенсией в полном размере - 860 р. в год).



Приобретенного и родового имущества не имеет.

У родителей есть имение - мыза Резетов в Лифляндской губ.



Под штрафами и судом не был.

Ран нет.



В отпусках:

12.08-10.09.1864 - в 28-дневном,

22.08.1865-18.01.1866 - в 4-месячном отпуске с продлением еще на 28 дней;

26.07.-08.1867 - в 14-дневном;

24.03-7.04.1882 - в 2-недельном

27.08-23.09.1883 - в 28-дневном;

31.12.1883-18.01.1884 и 11.10-7.11.1884

22.12.1884-19.01.85 и 23.03-6.04.1885

6-20.07.1885 и 20.01-2.03.1886

20.01-2.03.1886 и 1.02-8.03.1887

25.09-26.10.1887 и 20.04-15.05.1888

15.10-29.11.1888 и 17-31.01.1889

7.09-5.10.1889

28.03-10.08.1890 - получил отпуск на 28 дней, просрочил отпуск по болезни на 2 месяца и 28 дней, просрочка признана уважительной по болезни



кавалер орденов:

Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (6.06.1868) - "за отличия в делах против бухарцев"

Св. Владимира 3 ст. с мечами (30.11.1875) - "за отличия в делах против кокандцев",

Св. Анны 2 ст. с мечами (5.01.1874) - "за отличия в делах против хивинцев",

Св. Станислава 2-й ст. с Императорской короной (16.04.1872)

Св. Станислава 2 ст. с мечами (29.07.1871) - "за отличия в деле 25.07.70 на Куликоланских высотах"

Золотая сабля с надписью "За Храбрость" (9.09.1874) - "за отличие против текинцев 26.09.73".

Серебр. медаль "За Хивинский поход",

Серебр. медаль "В память Русско-Турецкой войны 1877-78 гг."

Светло-бронз. медаль "За покорение Коканда"



Жена - девица Мария Федоровна Натус, лютеранка (1869-1936). Детей нет.



Скончался в Петербурге и был погребен на Волковском лютеранском

кладбище.



Жалованье (на 1891) - 1017 руб /оклад/ + 1800 р. /столовых/ + 900 р. /добавочных/ = 3.717 р. в год.



Послужной список от 25.01.1891



РГВИА

Ф. 400 О. 17 Д.6857 /персональное об увольнении/



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Адеркас (нем. von Aderkas) - остзейский дворянский род одноименного герба.



Первым представителем рода в 1277 году упоминается рыцарь Иоганнес де Адрикас, вассал Архиепископа Рижского в Ливонии.



Предполагается, что родовое имя происходит от названия феода Адрикас, который находился в окрестностях замка Лемзаль. Здесь же в 1357 году Иоганн фон Адеркас был пожалован леном Кадфер. В 1491 году Арнт фон Адеркас приобрел имение Бистервольде, земли которого находились во владении рода до конфискации 1920 года.



С 1441 года род владел также имениями в Эстляндии. Из них владения Саллаегги и Пенниегги были пожалованы Фабиану фон Адеркасу шведским королем Густавом Адольфом за верную службу.



С 1725 по 1919 год Адеркасам принадлежало имение Пейдегоф на острове Эзель где представители рода были попечителями двух церквей и занимали высокие административные должности.



Представители рода служили Датской, Шведской, Польской, Прусской и Российской коронам.



Подготовила:

Андреева Валерия Витальевна Источник - ЦентрАзия

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