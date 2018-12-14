Евразийская интеграция постсоветского пространства на данный момент мертва, - Эрик Ханымамедов

18:51 16.12.2018

Евразийская интеграция постсоветского пространства на данный момент мертва



Я конечно не открою Америки, но озвучивать это необходимо. Что получается сейчас с ситуацией интеграции на постсоветском пространстве. Эстония, Латвия, Литва, т.е. бывшая советская Прибалтика - антироссийская риторика тамошней политической элиты с годами только набирает обороты, она неплохо продается на Запад. Грузия и Украина, понятно, что военные конфликты с этими бывшими советскими республиками не добавили никаких позитивных тенденций в отношения. Более того, бездарная политика Москвы на Украине сделала из украинских радикальных националистов достаточно устойчивую политическую составляющую. И теперь они там воспитывают подрастающее поколение славян в духе бандеровщины, т.е. кто угодно лишь бы не клятые москали. Молдавия медленно, но верно дрейфует в сторону Европы, активно подвергается румынизации, здесь также есть наличие замороженного до поры конфликта в Приднестровье. В Азербайджане Запад вряд ли безропотно отдаст открытые политические "шлюзы" на Каспий (как впрочем и каспийскую нефть). В Армении, судя по всему, также начался разворот в сторону Запада. Пашинян зачищает старую политическую элиту и вряд ли Москве это нравится. Показательный пример достаточно мягкой смены власти у армян, в свете накопившихся в России социально-экономических противоречий, ничего особо хорошего не несет нынешнему российскому истеблишменту. Нерешаемая проблема Карабаха, в которой Москва никак себя не проявляет, просто подвесив все это без движения вот уже много лет, все больше раздражает одну из сторон, и не исключено что она начнет активно искать новых "миротворцев" для реванша. Бывшая советская Белоруссия, Батька прекрасно понимает, чем грозит его стране так называемая "более глубокая интеграция", декларируемая недавно из Кремля. Этот шаг просто качнет Лукашенко в сторону более тесных отношений с Европой, и не факт что мы не получим белорусский вариант Украины, тем более что уж на самой Украине в стороне от этих событий явно не останутся.



Фактически из лояльных Москве остаются Казахстан и республики советской Средней Азии, но и здесь все увы не гладко. Туркменистан политически и социально по большому счету закрыт, из Казахстана продолжается постепенный отток русского населения, да и своих проблем там тоже хватает. Ситуация с трудовой миграции между РФ, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном используется Москвой в основном в качестве политического инструмента на переговорах. Но если потоки трудовой миграции из этих стран перераспределятся в другие регионы мира, а при том отношении к нашим среднеазиатам здесь в России и забюрократизированности процессов оформления, которые фактически превращают их в нелегалов, рано или поздно это произойдет. И тогда и эти бывшие республики для России могут быть потеряны. Не надо также забывать, что своими "инвестициями" Китай активно перехватывает у России социально-политическое управление Средней Азией. Единственно, что пока еще может держать Среднюю Азию в орбите Москвы, так это достаточно жесткие методы усмирения Пекином мусульманского населения СУАРа. Перспектива рано или поздно оказаться в "трудовых лагерях" на заполненной китайцами территории явно не прельщает бывшие советские республики Средней Азии.



Собственно, евразийская интеграция, а точнее продолжение дезинтеграции постсоветского пространства только набирает обороты. Главная причина дальнейшей евразийской дезинтеграции, неспособность Москвы предложить какой-либо справедливый проект развития бывшим советским республикам. В самой России фактически все свелось к тому, что наверху поставлен такой супервайзер, который следит за правильным распределением финансовых потоков между крупнейшими кланами и группировками. Пока цена на черное золото была высока, можно было тушить социальные противоречия какими-никакими деньгами, сейчас в свете более худшей сырьевой конъюнктуры, санкций и т.п. приходится компенсировать свои просчеты увеличивая налоговый пресс на и так нищее в массе своей российское население. Как показала осень 1993-го года открытые народные протесты, в случае их возникновения, скорее всего, будут душить показательно - максимально жестоко. Крупномасштабного военного конфликта наподобие Первой мировой нет, т.е. значительных недовольных масс мужской части населения, которым после участия в войне терять нечего, тоже нет. Лояльность армии, полиции и т.п. силовиков пытаются купить деньгами, прекрасно понимая, что озлобленный и абсолютно нищий "человек с ружьем" вставший на сторону народа может решить исход противостояния не в сторону нынешнего истеблишмента.



Видя всю проблематику управления в России, элиты бывших республик понимают, что евразийской интеграцией фактически может быть прикрыт банальный рейдерский захват ресурсов, промышленных (еще где-то оставшихся), полезных ископаемых, территориальных, пусть даже это и будет происходить в современных "цивилизованных" формах.



Российская клептократия фактически пожирающая коррупцией собственную страну никак не может служить примером и объединителем. Евразийская интеграция в России на современном этапе по большому счету превратилась в такой закрытый дискурс научно-экспертного сообщества без практического применения. С переходом Украины фактически под американское управление, Россия также внесла большой вклад в утрату своих позиций как ключевого интегратора постсоветского пространства.



Пока в России не изменится социально-политическая обстановка, и не произойдет справедливого перераспределения финансовых потоков от небольшой группы обогащающихся (за счет близости к первому лицу) к основной массе народа, евразийская дезинтеграция так и продолжит набирать обороты.



Воровство российской клептократии - детонатор разрушения, но никак не объединитель…



Эрик Ханымамедов