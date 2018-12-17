Узбекская поэтесса Хосият Рустамова признана лучшей на международном литературном фестивале в Таиланде

14:00 19.12.2018

23-26 ноября в Таиланде прошел Open Eurasian Literature Festival & Book Forum¹. рамках фестиваля состоялась церемония награждения победителей конкурса "Открытая Евразия 2018".



Фестиваль OEBF-2018, организованный Евразийской творческой гильдией (Лондон)² совместно с британским издательским домом Hertfordshire Press³, уже в седьмой раз стал местом встречи творческих людей : писателей, поэтов, режиссеров, художников и других представителей современного искусства.

Кроме четырех основных наград в категориях "Литературное произведение", "Литературный перевод", "Иллюстрация" и "Видеофильм", были объявлены четыре денежные премии, учрежденные выдающимися деятелями культуры и искусства. Так, ежегодная премия "Butterfly’s Song" учрежденная творческой студией Ермека Аманшаева, в размере $1.000 за первое место в подкатегории "Поэзия" была присуждена талантливой поэтессе из солнечного Узбекистана Хосият Рустамовой.



Во время круиза "Голоса Евразии" по Сиамскому заливу поэтесса зачитала свои стихотворения, написанные на родном, узбекском языке, которые покорили сердца всех участников и гостей фестиваля.



Отметим, что в этом году на конкурс было подано 800 заявок авторами из 33 стран мира, 46 из которых граждане Узбекистана.



Отличительной грамотой Ассоциации "Генералов Мира за Мир" был награжден узбекский поэт, писатель и драматург Наркучкар Норкобилов за рассказ "Ўн саккизга кирмаган мен бор".



Также в рамках фестиваля состоялась презентация книги прекрасной узбекской поэтессы Дильдоры Тулягановы "Подражая Суфиям", ставшей лауреатом премии им. Сары Ишантураевой в 2016 году в размере 3000$, за лучшее литературное произведение, посвященное теме гражданской позиции.



Узбекистанская поэтесса отстаивала свою позицию в стихах, поддерживаемыми символикой суфийской поэзии, которыми захватила всеобщее внимание и получила признание в Лондоне. Стихотворения обсуждали вопросы быта, постоянного круговорота событий, городской суеты и одиночества окутывающего вечно торопящегося гражданина. Все это укрепилось благодаря потрясающему суфийскому символизму: за каждым словом таится огромный пласт информации. За каждым словом таится сила.



Справка :



¹ Фестиваль "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum - OEBF"– это ежегодный международный литературный фестиваль и форум, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров, творческих людей любых профессий из евразийского региона и со всего мира. Фестиваль и форум построен на принципе открытости и взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог внутри литературного и культурного пространства и предоставляя возможность авторам заявить о себе.



² Eurasian Creative Guild (London) - это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом. Она собрала десятки деятелей культур со всего мира и создана, как объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодных сотрудничеств.



³ Издательство "Hertfordshire Press" (Лондон) с 2002 года специализируется на издание современной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке.



4 Конкурс "Open Eurasia", связующая нить, которая объединяет всех, не смотря на разное географическое и политическое положение, позволяет развиваться, знакомиться с самыми новыми произведениями, написанными в разных странах, участвовать в их обсуждении, а значит жить в общем информационном поле современной литературы. "Open Eurasia" дает возможность популяризировать его участников, их произведения становятся более востребованы среди публики, а победитель в категории "литературное произведение" получает возможность издать свою книгу в Великобритании.



Наши контакты:

Тел (UK): +447411978955

www.rus.eurasiancreativeguild.uk

http://www.awardslondon.com