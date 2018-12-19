Узбекский молодой инженер-дизайнер Тахмина Турдиалиева выиграла международный архитектурный конкурс "Turkistan Architect Awards"

19:47 20.12.2018

Целью международного архитектурного конкурса "Turkistan Architect Awards" была разработка концепт-эскизов новых общественных и культурных объектов города Туркестан.



Конкурс организован по поручению первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина, с целью привлечения международных и отечественных архитекторов, которые возьмутся за разработку уникальных архитектурных решении, призванных дать импульс для развития духовно-культурного центра Казахстана.



Перед участниками конкурса стояла задача за месяц подготовить полноценные архитектурные эскизы по 15 проектам, в которых будет уникальная архитектурная идея, впитавшая культуру древнего Туркестана, а также самые современные эффективные решения и технологии, направленных на создание комфортных условии для посетителей общественных и культурных объектов.



Стояла задача обеспечить туристическую привлекательность для новых объектов, благодаря которым Туркестан должен стать одним из самых посещаемых туристами городов во всей Центральной Азии.



Конкурс "Turkistan Architect Awards" проходил в один этап с 26 октября 2018 года до 25 ноября 2018 года. Объявление победителей прошло 19 декабря.



Тахмина Турдиалиева является одной из самых молодых и талантливых архитекторов нового поколения Узбекистана. В 2012 году окончила с отличием Ташкентский архитектурно-строительный институт, лауреат Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан, победитель многих национальных и международных конкурсов. Также увлекается шахматами и является международным арбитром ФИДЕ по шахматам. Автор дизайна проектов оформления многих международных турниров по шахматам.



В настоящее время она работает в международной архитектурной компании "Shenzhen Cube Architecture Designing Consultants Ltd."



В конкурсе "Turkistan Architect Awards" она победила в категории "Спорт, образование и наука" представив проект инновационного "Дворца Молодежи".



Жахонгир Камалов