Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов

14:22 21.12.2018 ПРАВДА ДЛЯ МУХИДДИНА КАБИРИ СМЕРТЕЛЬНА! ИЛИ КТО ЕСТЬ ДОДОДЖОН АТОВУЛЛОЕВ И ТЕ, КОМУ ОН НЕНАВИСТЕН



Несотрудничество со злом - наш долг в той же мере, что и сотрудничество с добром. Махатма Ганди.



Шоковое состояние Мухиддина Кабири и его пропагандистов после разоблачительной публикации Дододжона Каванда - Плетеная корзина (ФБ,Д.А. 4 ноября 2018 года) продолжалось недолго. А помогла им выйти из этого состояния и начать новую компанию террора против Дододжона его очередная публикация Тавба - Покаяние (ФБ, Д.А.,29 ноября 2018года).



Покаяние Дододжона - это поступок Гражданина и Патриота! Признавая долю своей вины в таджикской трагедии 1992 года, он покаялся перед памятью 150000 погибших.



И этот поступок - нравственный пример для всех участников трагических событий начала 90х годов. Покаяться должны организаторы митинговой стихии в 90 -91году в Кургантюбе, которая в 92 году перекинулась на Душанбинские площади и расколола Таджикистан на два непримиримых лагеря. Покаяться должны организаторы Народного фронта и все равнодушные наблюдатели ПРОТИВОСТОЯНИЯ на двух площадях - Шахидон и Озоди. Это ПРОТИВОСТОЯНИЕ и привело, в конечном счете, к кровавой бойне.



Среди лжецов Кабири Темура Вараки первым осенила мысль: нужно извратить содержание этой публикации и преподнести ее как покаяние перед Таджикскими властями. Буквально на следующий день на всех сайтах Кабири появились схожие по содержанию материалы - Дододжон покаялся! Значит, он продался правительству Таджикистана! Мы все время пишем о Дододжоне-продажнике, но мало кто верит! Теперь должны поверить все! Дододжон сам, покаявшись, признался в этом!



А раз он покаялся и продался, значит нужно и дальше охаивать, оклеветать, смешать его имя с грязью, создать в его лице образ изгоя в Таджикском обществе. Параллельно нужно терроризировать "сталиниста", "коммуниста", "атеиста", "марксиста", "агента Ятимова", "фитнагар - провокатора", "маразматика" Саломиддина Мирзорахматова, забрасывая его карикатурами. А вдруг занервничает и скажет " Да ну вас!" и замолчит. Эти идиоты до сих пор не поняли, что распространяя про меня карикатуры, они резко увеличили число людей, которые с презрением относятся к Кабири и его прислужникам. Кто поверит в такую чушь - С. Ятимов, будучи главой спецслужбы Таджикистана, крышует мой бизнес в Казахстане. Господа идиоты! В Казахстане бизнес от произвола защищают законы этой страны, а не сецслужбы!



Преуспевает в этой грязной компании тот же Темур: " Мне не раз приходилось спасать этого, эту …( т.е. Дододжона - С.М.) Когда на него якобы(?!) покушались, когда якобы(?!) собирались экстрадировать из Московского аэропорта в Душанбе по прилете(?) из Германии. Последний раз, когда он якобы (?!) был задержан в аэропорту Тбилиси. Мне недавно сказали (?!),что он туда не прилетал"



Еще Темур: " Потом мне сказали(?!), что у него был приступ аппендицита"- Это по поводу " якобы покушения" - С.М.".



Я не один раз называл Темура моральным уродом. Но я ошибся. Только трижды моральный урод может нагло, цинично, беззастенчиво лгать, заранее зная, что легко может быть разоблачен во лжи. Как же "всемогущий" Темур спасал Дододжона от покушения, если не было этого покушения? Не было никакой попытки депортировать Дододжона из Москвы в Душанбе, но Темур снова его спас. Каким образом? В то время он работал директором ФСБ, или Генпрокурором России?



Когда Темура со всех сторон загнали в угол фактами, публикациями Российских изданий, в том числе авторитетного политолога Аркадия Дубнова, Темур позвал на помощь другого трижды морального урода Олега Сандро Панфилова.



Олег: " Это (т.е. Аркадий Дубнов - С.М.) его дружбан по пропаганде" Темур: " Аркаша(т.е. Аркадий Дубнов - С.М.) всеядный пропагандист, обычно писал со слов Додика."



Темур: " Олег, товарищ интересуется на счет истории в аэропорту Тбилиси."



Олег: " Товарищ Додик был в красном списке Интерпола, внесен туда Таджикистаном - в Тбилиси была формальность - задержали, отпустили… но герой захотел славы."



Темур расстроен! Ближайший друг по моральному уродству разоблачил его во лжи и подтвердил: Дододжон все таки прилетел в Тбилиси! Но чтобы Темур не обиделся, добавил фразу на счет геройства. По логике Олега Дододжон специально прилетел в Тбилиси и в аэропорту попросил Грузинские спецслужбы задержать его хотя бы на один час, чтобы прославиться.



Привет Олег! Ты еще жив? А я думал после моей публикации (ФБ, Политика- это бизнес, 4 сентября 2017 года), где тебя опозорил на весь мир, ты повесился! Во истину горбатого могила исправит!



Я более не буду доказывать, что Темур лжет. К этому материалу я приложил публикации различных изданий о покушении на Дододжона, о попытке депортации его в Таджикистан, о задержании в аэропорту в Тбилиси. На фоне этих публикаций еще ярче вырисовывается мерзкий облик Темура и ему подобных лжецов Кабири.



Правда о себе для Мухиддина Кабири смертельна! И поэтому его прислужникам остается единственный выход - постоянно спасать Мухиддина от этой смертельной правды. А для этого нужно морально терроризировать тех, кто о нем пишет эту ПРАВДУ и заставить их замолчать. Охаивая разоблачителей, хоть и временно, но можно отвлечь от себя внимание.



Но солнце платком не закроешь. Сплывают новые факты его тесных связей, в недавнем пошлом, с таджикскими спецслужбами. Оказывается, перед побегом из Таджикистана Кабири по его собственному признанию имел четырехчасовую беседу с Саидмумином Ятимовым. Детали этой беседы он не раскрывает. Можно только догадываться, о чем говорили главный чекист и главный "исламист" Таджикистана. Наверное, обсуждали инструкцию по безопасности, согласовали пароли, явки за рубежом.



Я бы пожал руку С.Ятимову! Он действительно профессионал своего дела! Во все времена спецлужбам удавалось внедрять в оппозицию своих осведомителей из числа самих оппозиционеров. Но завербовать лидера оппозиционной партии - это уникальный случай! Браво, господин Ятимов!



Главный моральный урод в похожем на мыльный пузырь Альянсе сам Мухиддин. После разоблачительных статей Дододжона в последние два месяца он должен был повеситься. А ему всего лишь на несколько дней стало плохо. Пришел в себя и приказал дальше спасать его от ПРАВДЫ.



Вся пропаганда Кабири основана на лжи. И поэтому ряды его Альянса пополняются людьми весьма сомнительной репутации. С некоторых пор около лживого Альянса мелькает загадочная фигура - Хумайро Бахтиер. Когда она оказалась в Германии, таджикские журналисты написали о ней, как о журналистке, преследуемой таджикскими властями. Хумайро в резкой форме опровергла это сообщение и заявила, что приехала в Германию учиться. Журналистам пришлось извиниться перед ней. Но совсем недавно в своем интервью на сайте Кимиеи Саодат она представилась как оппозиционер. Я в Альянс не вхожу, заявила она, я сама отдельно в оппозиции. Как в любимом советском мультфильме Простоквашино: " Я кот, я сам по себе!" Между тем Хумайро активная участница всех мероприятий Кабири. Мухиддин сам придумал для нее статус "Хохар Хумайро" (сестра Хумайро), чтобы скрыть свои загадочные отношения с юной "беженкой".



Я не раз писал о своем несогласии с Дододжоном по многим вопросам. По этой причине между нами часто возникают жаркие споры. Я принципиальный оппонент Дододжона-идеалиста.



Но сегодня я в одном ряду с Дододжоном только за то что ОН один при полном равнодушии почти всей Таджикской интеллигенции объявил войну фанатичной и кровожадной силе, которая почему то называется Исламская партия.



Эта та самая партия, которая в начале 90 х годов на Душанбинских площадях растоптала Исламские ценности.



Эта та самая партия, которая весной 1992г. на площади Шахидон заявила о себе, как о террористической организации. Воинственные муджахеды, избивая, приводили на площадь несогласных.



Эта та самая партия, которая своей агрессивностью и непримиримостью объединила все регионы Таджикистана против выходцев из Тавильдары, Рашта, Бадахшана и спровоцировала создание Народного фронта.



А сегодня эта партия после неудачной попытки госпереворота в сентябре 2015 года под маской Национального (?!) Альянса по заказу своих иранских хозяев вынашивает планы импортировать в Таджикистан еще одну кровавую революцию.



Мухиддин Кабири прекрасно осознает, что очередная революция на подобие кровавой бойни 1992 года - это катастрофа - Таджикистан превратится в Афганистан. Но отказаться от этой чудовищней затеи он не может по двум причинам:



1. Уже 26 лет иранские спецслужбы финансируют проект "Импорт революции"



2. Этот проект сделал Мухиддина одним из самым богатых граждан Таджикистана.



Как можно отказаться от проекта, который еще не реализован, но приносит высокие доходы?



Дододжон ненавистен Мухиддину, его подкупленным журналистам и прочей пишущей твари, потому что он регулярно разоблачает их истинные цели.



Дододжон ненавистен заменителям Таджикской интеллигенции (выражение Александра Солженицына), которые скрыто поддерживают Мухиддина Кабири, призывают европейских таджиков объединиться вокруг него, сами оставаясь при этом за занавесом. Уговорите Дододжона тоже присоединиться к нему, трубят они время от времени по телефону, а если не хочет, пусть хотя бы не трогает его, Мухиддин хороший человек!



Дододжон ненавистен Мухиддину и заменителям вместе взятых за свою четкую гражданскую позицию - если предстоит выбрать между правительством и исламской партией, он выбирает правительство.



Сотни тысяч таджиков, которые не понаслышке знают о Таджикской трагедии 1992 года, в том числе и те , которых нельзя заподозрить в симпатиях к нынешним властям, думают именно так.



P. S. Пока я писал этот материал, мне не давало покоя чувство вины перед собаками. В предыдущей публикации на ФБ от 26 ноября 2018г. я дважды оскорбил этих прекрасных животных, упоминая о подлости, коварстве, цинизме Мирзо Салимпура и других пропагандистов Кабири:



"Как тут не вспомнить грубоватую таджикскую пословицу - вырастил щенка, а он укусил мою ногу."



И еще: " Дододжон и пропагандисты Кабири напоминают вот такую сцену - прохожий и уличная собака. Увидев прохожего, собака лает.



Прохожий или не обращает внимание на собаку, или слегка напугает ее: пошла вон! И собака тут же бросится в бега, не переставая лаять."



Собаки - преданные животные. В отличие от Мирзо Салимпура, Темура Вараки, Равшани Темуриена и прочей нечисти, которая собралась вокруг Кабири ради куска хлеба, они не способны на подлость и предательство.



Дорогие собаки! Простите меня! Я оклеветал и унизил вас! Вы лучше всех перечисленных мною подонков!



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545391320

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