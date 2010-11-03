Забытые солдаты Империи-4. Генерал Озва Модль - герой штурма Пекина

12:29 22.12.2018

МОДЛЬ Осва (Озв) Альфредович



Род. 1 авг. 1848 г. в Калишской губ., Польша. Из потомственных дворян. Лютеранин.



Окончил 6 классов Сувалкской мужской гимназии (1869), Варшавское военное юнкерское пехотное училище по 1 разряду (1871)



с 1.01.1869 вступил в службу вольноопределяющимся унтер-офицером в 7-й Самогитский Гренадерский эрц-герцога Франца-Карла Австрийского полк

с 1.09.1869 - командирован в ВУ

15-24.05.1870 откомандирован из ВУ в свой полк для тактических занятий

с 5.06.1871 - переведен в 6-й Таврический Гренадерский е.и.высоч. вел. кн. Михаила Николаевича полк

с 14.06.1871 - портупей-юнкер

с 18.07.1871 - выпущен из ВУ прапорщиком с переводом обратно в 7-й Самогитский полк;

с 30.07.1871 - командирован в 6-й Таврический гренад. полк (переведен в него с 4.09)

с 27.08.1872 - переведен в 29-й Черниговский пехотный полк

с 6.09.1872 исключен из списков 6-го Таврического полка;

с 7.10.1873 - подпоручик

В 7.10.1873-16.08.1874 - адъютант 2 батальона 29 Чернигов. полка;

с 16.08.1874 - 24.09.1876 - командирован в переменный состав учебного пехотного батальона

4-20.10.1876 - начальник полковой учебной командой;

с 20.10.1876 - и.д. зав. оружием (с 20.06.1877-10.06.78 - утвержден зав. оружием полка).

с 6.06.1877 - поручик

с 26.02.1878 - штабс капитан /за отличия по службе/

с 23.03.1878 - командующий 6-й линейной ротой (утвержден с 10.06);

с 18.09.1878 - командирован в Варшавское военное училище на вакансию младшим офицером;

с 20.10.1881 - уволен по прошению с Русской военной службы;

с 29.10.1881 - прибыл в Болгарию и приказом по Западному военному отделу прикомандирован к 6-й Плевненской дружине с назначением и.д. командира 4 роты;

с 4.11.1881 зачислен в эту дружину Высочайшим приказом Болгарского князя.

с 14.12.1881 - переведен в 1-ю Софийскую пешую Его Высочества дружину;

+ с 14.01.1882 - член Комиссии по рассмотрению формы обмундирования

+ с 11.02.1882 - член-кандидат в Софийской приемной комиссии;

2.08.-10.09.1882 и 21.09-25.10.1882 - командующий Софийской дружиной;

+ с 28.08.1882 - председатель Софийской приемной комиссии;

+ с 1.10.1882 - пред. суда Военного отдела;

с 3.12.1884 - переведен в Болгарское военное Его высочества училище;

с 20.12.1884 - сдал роту и убыл;

с 1.03.1883 - зачислен отделенным офицером Военного училища и назначен его завхозом;

с 4.04.1883 - утвержден завхозом Училища;

с 14.03.1884 - назначен Командующим Ротой Его Высочества Князя Болгарского, оставаясь завхозом училища до утверждения в новой должности;

с 24.03.1884 - принял Роту (с 23.10.84 - утвержден командиром Роты);

с 15.06.1884 - капитан;

10.10.1884 - награжден призом Болгарского князя за состязательную офицерскую стрельбу;

6.02-15.03.1885 - член Комиссии по выработке программы обучения ополченцев;

с 8.10.1885 - уволен по прошению из Болгарской армии;

с 29.10.1885 - возвращен в Русскую армию и определен в 29-й Черниговский пех. полк (прибыл и зачислен в него с 9.11);

с 11.11.1885 - командующий 3 ротой (утвержден с 25.08.86);

26.06-10.07.1886 - в полевой поездке строевых офицеров в окрестностях Брест-Литовска;

1-9.09.1886 - врид. командира 1 батальона 29 Чернигов. полка;

с 9.02.1887 - командир 1 роты;

с 1.11.1887 - переведен в учебный унтер-офицерский батальон 29 Чернигов. полка;

с 3.12.1887 - прибыл и назначен и.д. завхоза (утвержден завхозом с 12.07.1888);

с 26.03.1889 - подполковник с переводом в Осовецкий крепостной пехотный полк;

с 19.06.1889 - прибыл и назначен командиром 1 батальона (утвержден с 6.10.89)

+ 31.06.1889-4.08.1890 - пред. полкового суда;

с 24.06.1891 - переведен в 177 Красноярский пех. резервный полк 44-й пехотной резервной бригады (прибыл с 2.09.91);

с 5.09.1891 - командующий 2 батальоном (утвержден с 9.10.92)

+ 7.09.1892-11.10.93 и 12.10.1894-95 - пред. полкового суда 177 полка;

с 19.02.1895 - полковник;

с 10.04.1895 - командир 5-го Восточно-Сибирского линейного батальона;

с 16.04.1896 - врид. командующего 5-го Восточно-Сибирского линейного батальона 2-й Восточно-Сибирской линейной бригады (впредь до сдачи батальона)

с 15.02.1898 - командир 2-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона;

с 3.04.1898 - командир 2-го Восточно-Сибирского стр. полка;

18.06-15.07.1898 - временный член Временного военного суда в г. Хабаровск;

с 5.08.98 - сдал временное командование батальоном и убыл в 2-й Восточно-Сибирский СП (прибыл в него с 7.08)

с 15.10.1901 - генерал-майор ("за отличия в делах против китайцев");

с 2.02.1902 - командир 2 бригады 40-й пехотной дивизии;

25.02-9.03.1903 и 6-9.04.1903 и 4-21.06.1903 и 1-15.09.1904 - врид. командующего 40-й пех. дивизией;

14-24.04.1903 - командирован в г. Могилев согласно приказа по 4-му Армейскому корпусу;

11-13.04.1904 - командирован в г. Рогачев для производства инспекционного смотра 159-му Гурийскому пех. полку

с 22.04.1904 Высочайшим приказом зачислен в списки 2-го Восточно-Сибирского СП;

с 18.06.1905 - допущен к временному командованию 10-й Восточно-Сибирской стр. дивизии (отправлен с 25.06, назначен ее командующим с 28.07, прибыл в Владивосток и вступил в командование дивизией с 30.07);

30.07-28.09.1905 - начальник Южного отдела обороны крепости Владивосток.

12-16.01.1906 - временный комендант кр. Владивосток и временный генерал-губернатор Владивостокского укреп. района.

29.07.1906-11.10.1906 - в отпуске без содержания до увольнения в отставку согласно поданному прошению

с 11.10.1906 - уволен с Военной службы с мундиром и пенсией



с 2.09.1914 Петроградским по воинской повинности присутствием призван в Ополчение и вступил в и.д. начальника 40-й бригады Государственного ополчения ТуркВО (утвержден с 5.10.1914 Высочайшим приказом)

/не позднее 04.1916/



Награды:

орден Св. Георгия 4 ст. (12.08.1900 - "вошедший первым на стену при взятии штурмом восточных ворот крепости Пекин");

орден Св. Владимира 3 ст. с мечами (15.08.1901)

орден Св. Владимира 4 ст. (14.05.1896)

орден Св. Анны 1 ст. (17.05.1915 со старшинством с 1.01.1915)

орден Св. Анны 2 ст. (21.05.1893)

орден Св. Анны 3 ст. (17.12.1885)

орден Св. Станислава 1 ст. (17.05.1906)

орден Св. Станислава 2 ст. (22.03.1889)

орден Св. Станислава 3 ст. (30.08.1882)

Болгарский орден "За заслуги" (30.08.1885)

Прусский орден Красного Орла 2 класса (15.12.1903)

Японский орден Восходящего Солнца 3-й ст.

Командорский Крест Бельгийского ордена Леопольда

Китайский орден Двойного Дракона 3 степени 2 класса и 2-й степени 3 класса

серебряная медаль "В память царствования Имп. Александра III"

серебряная медаль "За поход в Китай. 1900-1901"

темно-бронзовая медаль "В память войны с Японией"



В делах:

с 24.06.1900 - в Китайском кампании: 20.07 - в разведке под огнем у крепости Бейтан, 23.07 - в сражении под Бейтаном, 24.07 - в сражении под Яннуцуном, 31.07 - в сражении под Пекином;

с 8.12.1904 /дня объявления мобилизации 4 арм. корпуса/ - в войне с Японией -

22.12.1904 - участник Высочайшего смотра войск на ст. Бобруйск, с 14.02.1905 выступил на ТВД со ст. Гомель, 19.03.1905 пересек границу в Маньчжурии, с 23.03.1905 - прибыл на ст. Гунтулин; с 1.04.1905 - 4-й АК вошел в состав 3-й Манчжурской армии, с 29.04.1905 - в составе 4 АК выступил на ст. Годзядан; 30.07-27.09.1905 - на осадном положении в крепости Владивосток.



Ранения:

1.08.1900 при штурме Пекина ранен пулей в правую сторону шеи и контужен в правую кисть руки и поясничную область орудийным снарядом, с ушибом подъема правой стопы и правого голеностопного сустава



В отпусках:

13.03-10.04.1903 - в 28-дневном отпуске с сохранением содержания (вернулся досрочно на 5 дней);

21.06-15.08.1903 - в отпуске "для пользования ран"

23.11-6.12.1903 - в отпуске

3-11.10.1904 - в отпуске



Имения за ним и женой нет



женат вторым браком на дочери штабс-капитана, вдове, урожденной Карпенко Марии Ивановне.

Дети от первого брака: сын Михаил (18.09.1882), дочь Александра (16.03.1879), дочь Лидия (22.06.1880), дочь Мария (8.11.1890), дочь Екатерина (8.10.1892) - православные.



Послужной список от 27.04.1915



РГВИА

409-2-33699(2)

с. 118-125



подготовила:

Андреева Валерия Витальевна