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Гражданская война Степана Быкова. Судьба русского офицера-"туркестанца"
10:38 23.12.2018

БЫКОВ Степан Николаевич
(22.12.1899 - ? )
Род. в с. Болтуновка Сосново-Мазинской вол. Хвалынского уезда Саратовской губ. Из крестьян. Отец - Николай Быков - в 1918 председатель Семиреченского облисполкома.

член ВКП(б) с 20.08.1918

окончил Александровское высшее начальное училище, г. Верный (04.1915)

конторщик отделения АО "Зингер" в с. Гавриловское Семиреченской обл. (04-06.1915); конторщик Торгового дома "Михайлов и Малышев", Верный (06.1915-нач. 1916); конторщик Верненского отделения Госбанка (нач. 1916-весна 1917); охотник-рядовой и в команде вольноопределяющихся 2-го Сибирского запасного стр. полка, Ташкент (06.1917-17); юнкер Ташкентского военного училища (078.1917-12.17, окончил?); в 12.1917 прибыл в Верный и мобилизован в команду юнкеров Ташкентского ВУ и Ташкентской школы прапорщиков в подчинении Семиреченских областных комиссаров Временного правительства Шкапского и Иванова (12.1917-нач. 1918); работал по канцелярской части при отце - председателе Семиреченского облисполкома (нач. 1918); писец Комитета путей сообщения, Верный? (1918);
В 08.1918 откомандирован в Гавриловское (Талды-Курган) для организации ячейки КПТ, председатель Гавриловского комитета КПТ и делегат от нее на 2-м Копальском уездной съезде советов (избран членом уисполкома), на 2-й Семиреченский областной съезд советов и 1-й съезд Компартии области
+ одновременно, строевой инструктор 4-го Семиреченского пехотного полка (вступил в него добровольно с 20.10.1918);
в составе полка в боях против белых на Северном Семиреченском фронте в р-не Абакумовка-Аксу-Сарканд
с 06.1919 - командирован от полка в Туркестанскую школу военных инструкторов им. В.Ленина - командир 1 курсантского взвода
1 роты - пред. школьного партколлектива, делегат лт Школы на 4-й съезд Компартии Туркестана и 10-й партконференции, Ташкент.
В 03.1920 за неисполнение приказа начальника Школы предан Военному трибуналу и приговорен РВТ Туркфронта к ВМН с заменой на 5 лет обще-принудительных работ, 1.05.1920 амнистирован и отправлен в распоряжение Саратовского губвоенкомата.
В 06.1920 г. сдал экзамен на "красного командира" в Аттестационной комиссии Саратовского губвоенкомата.
С 06.1920 - командир взвода 1 полка Саратовской бригады особого назначения - делегат от полка губернской беспартийной конференции и член Саратовского губисполкома (от военного городка)
Вскоре переведен в 203-й Татарский стр. полк - командир взвода 3 роты
В 07.1920 вместе с полком участвовал в преследовании повстанческих отрядов Сапожкова в Уральской обл.
С 08.1920 - с полком на Южном фронте
19.09.1920 в районе немецкой колонии №22 у с. Орехово-Александровка будучи командиром роты попал в плен (полк разгромлен и потерял 80% лич. состава).

военком Военно-инженерного управления Кавказского фронта (05-06.1921); секретарь военкома Управления инженеров Северо-Кавказского ВО (06.1921-21); в распоряжении ПУРа Туркфронта (1921); в распоряжении политотдела Семиреченской группы войск Туркфронта (3.0.1921-
инструктор-организатор - врид секретаря Орготдела политотдела Семиреченской группы войск ТФ
секретарь политотдела Войск Семиреченской области и 4-й Туркестанской стр. бригады (1921-=11.21=)

инструктор отделения партстроит-ва п/о 4-й ТСД (=3.23=)

нач-к канцелярии политотдела 4-й Туркестанской стр. дивизии и войск Джетысуйской обл. (? - 30.06.1923);

с 1.07.1923 уволен из РККА

------------------------------------------

Биография [на] Степана Николаевича Быкова

Начало этой биографии будет 1915 год, т.е. то время, с которого я, более или менее, ступил на путь самостоятельной жизни. –
Родился 22.12.1899 года, происхожу из крестьян Саратовской губернии Хвалынского уезда Сосново-Мазинской волости села Болтуновки. –
[В] Апреле месяце 1915 года, по окончании учения в Александровском высшем начальном училище /г. Алма-Ата/ отправился к отцу, который в то время находился в сел. Гавриловка Копальского уезда и был зав. К[онторой] Зингер депо Гавриловка. Месяца два спустя, которые мною были проведены в Гавриловке, состоя на службе у К. в качестве конторщика, я переехал в Алма-Ата и поступил писцом в быв. ТД [Торговый Дом] Михайлов-Малышев.
В первых месяцах 1916 года, по ликвидации ТД, был переведен на службу в Государственный банк (местное отделение), в котором в качестве конторщика пробыл до первой половины 1917 года. В первой половине 1917 г. /июнь/ охотником выбыл во 2-й Сибирский стрелковый полк в г. Ташкент. Из полка, спустя несколько дней, был переведен в команду вольноопределяющихся и спустя дней 25, выдержав вступительный экзамен, был принят и зачислен юнкером Ташкентского военного училища.

После октябрьской революции в Ташкенте в первых числах декабря 17 года прибыл в г. Алма-Ата, где был мобилизован подвизавшимися в то время в Семиречье комиссарами Вр[еменного] Правительства Шкапским и Ивановым, которыми из числа прибывших юнкеров ТВУ [Ташкентского военного училища] и Ташкентской Школы прапорщиков была сформирована команда юнкеров.
В первых месяцах 18 года, когда в Алма-Ата власть перешла в руки Совета, пришлось попасть на полмесяца в сферу бездействия – это время находился при отце, который в то время был председателем Семиреченского облисполкома. Затем поступил писцов в Комиссариат путей сообщения и в августе 18 года вступив членом в ряды С-Д рабочей партии был отправлен в Гавриловку по организации партии. В Гавриловской организации [РКП(б)] был председателем и от нее же был участником 2-го Копальского уездного съезда [советов], членом Копальского уисполкома, членом 2-го съезда [советов] Семиречья и членом 1-го съезда партии Семиречья, в то же время состоя строевым инструктором 4-го Семиреченского Рабоче-Крестьянской Красной армии пехотного полка, в каковой вступил добровольно 20.10.18 года.
В составе полка пришлось принимать участие [в боях] против белогвардейских банд Анненкова на Семиреченском Северном фронте в районе Абакумск[Абакумовская]-Аксу-Сарканд.

В июне 1919 г. от полка был отправлен в Туркестанскую Школу военных инструкторов имени Ленина, в каковой был взводным курсантом первого взвода 1-й роты, председателем школьного коллектива [РКП(б)?], участником 4-го съезда РКП Туркреспублики и членом 10-й партийной конференции г. Ташкента 1920 году в марте месяце за неисполнение приказания военного комиссара Школы был отдан под суд Реввоентрибунала Туркфронта, приговором которого подлежал высшей мере наказания, присужден был к 5 годам общ. принудит. работ и в 20-м же году 1 мая был амнистирован и отправлен в распоряжение Саратовского губвоенкомата.

В июне 20 года при Аттестационной комиссии Саратовского губвоенкомата был сдан экзамен на красного командира. Командиром взвода прибыл в распоряжение командира 1-го полка Саратовской бригады особого назначения. За время пребывания в полку был от полка участником беспартийной конференции Саратовской губернии и представителем по выборам в Саратовский губсовет от военного городка. От полка недели через две в составе маршроты выбыл в 203 Татарский стрелковый полк, будучи командиром взвода 3 роты.

Июль еще 20 года в составе полка был участником в преследовании банд Сапожкова в Уральской области. В первых числах августа полк был отправлен на Южный фронт.
19 сентября 20 года в районе Орехово-Александровск у немецкой колонии №22, командуя ротой при общей потере в 85% был взят в плен. В составе эшелона пленных был направлен в Севастополь в формируемую там белыми военно-рабочую команду Севастопольского порта, где и был писарем команды.
В Севастополе с 3.10 по 15.11, т.е. за время пребывания в команде, как подозреваемый член РКП был два раза вызываем на допрос в существующую у белых контр-разведку, но безрезультатно.

По эвакуации 15.11.20 г. Врангеля был начальником команды. На эту должность был назначен командным комитетом.
В декабре первых числах Севастопольским комендантом этапа был отправлен в распоряжение начальника штаба Южного и Западного фронтов. Из штаба, как прибывший из Крыма, был направлен на допрос в особый отдел фронтов, которым, для снятия допроса, был арестован на трое суток. Пробыв под арестом 14 суток в Харьковской пересыльной тюрьме без всяких результатов был выброшен на улицу и явившись к командиру этапа был направлен в 1-й Украинский запасной полк, предварительно пройдя 25-дневный Чугуевский военный карантин. Явившись в штаб полка был зачислен командиром роты резерва.

Январе 21 года в составе эшелона от полка был препровожден в 419-й батальон ВНУС Украины в Джанкой. Получив двухмесячный отпуск после возвратного тифа был направлен в распоряжение Хвалынского уездного военкомата, прибыв куда и не желая пользоваться отпуском был отправлен обратно в свою часть. Следуя через Ростов-Дон ком[андиром] этапа был задержан и пройдя 9-дневный Ростовский каратнтин направлен во 2-й запасной полк бригады Кав[казского] фронта. Побригом [политотделом бригады] был отозван и направлен в распоряжение военного комиссара ВИУ [Военно-Инженерного управления] Кавфронта, где и состоял секретарем указанного комиссара.

Май, июнь 21 года - занимал должность военного комиссара Военно-инженерного управления Кавказского фронта. Затем, получив согласие Политуправления СКВО /Кавфронт по ликвидации был переименован в Северо-Кавказский военный округ] и недели полторы занимая должность секретаря военкома Начинжа [Начальника инженеров] СКВО, выбыл в ПУТУРК [Политуправление Туркестанского фронта].

Из ПУТУРКа направлен в ПО Семгруппы [политотдел Семиреченской группы войск], куда прибыл 3 августа сего года, где был назначен инструктором-организатором с исполнением обязанностей секретаря ОРГО [орготдела]. По реорганизации политотдела назначен секретарем политотдела Войск Семиреченской области.

Ст. Быков 6.11.1921 г. Алма-Ата
Поручателей не имею [несколько слов густо закрашено чернилами] Быков /подпись/

РГВА
Фонд 1143, Опись 1, Дело 3,
С. 196, 198
/рукопись, автограф/

_______________________________

13.11.1921 общее собрание членов и кандидатов РКП ячейки при Политотделе войск Семиреченской области исключен из партии (за – 1, против – 4, остальные воздержались).
Заявлен отвод тов. В.Берлиным /нач-к упродснаба дивизии/ в том, что во время отступления Врангеля в плен к нему никто не попадал, были только перебежчики и т. Быков, вероятно, перебежал к Врангелю.

РГВА
Фонд 1143, Опись 1, Дело 3,
С. 192

После исключения из партии и снятия с руководящей работы в политотделе С.Н.Быков работал начальником канцелярии политотдела 4-й Туркестанской стр. дивизии и войск Джетысуйской обл. до 30.06.1923. С 1.07.1923 г. был уволен из РККА в "бессрочный отпуск" (запас).
Дальнейшая судьба Степана Николаевича Быкова неизвестна и требует дополнительного исследования.
Совершенно неизвестна также судьба и биография отца Степана Николаевича - Николая Быкова - занимавшего высокий пост одного из первых "красных губернаторов" Семиреченской области Туркестана. Он возглавлял Семиреченский облисполком два месяца (29.05.18- 07.1918 г.) и совершенно "выпал" из поля зрения сначала советских, а затем и российских историков.

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Подготовили:
Андреева Валерия Витальевна
Бабич Полина Юрьевна, РГСУ, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545550680
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