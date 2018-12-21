Скончался бывший министр торговли Узбекистана М.Хасанов

07:41 24.12.2018

Президент Узбекистана Шафкат Мирзиеев 23 декабря принял участие в поминальных мероприятиях по усопшему 22 числа в Ташкенте заслуженному ветерану государственного управления Узбекистана Муинджану Хасанову.



Ветеран Великой Отечественной М.Хасанов занимал крупные руководящие посты в Узбекской ССР, продолжительное время был министром торговли республики. Он скончался на 95 году жизни и с заслуженными почестями похоронен в Ташкенте.