Ташкент мирзиеевский. Город – не сад, - О.Краснова

15:17 24.12.2018

Ольга Краснова "Город - не сад



На сайте Uzmetronom.com размещена статья "Над Ташкентом занесли кулак" из которой я узнала, что :-



"21 декабря на внеочередной сессии Ташкентского городского совета народных депутатов состоялось ожидаемое лишение сорокатрехлетнего Джахонгира Артыкходжаева приставки "И.О.". Отныне "владелец заводов, газет, пароходов" - еще и полноправный (не путать с полноценным) мэр столицы Узбекистана.

Деятельность и.о. хокима, которого за глаза зовут Akfaхоким, за короткий отрезок времени запомнилась тем, что он, пренебрегая законом, передавал лакомые куски в центре Ташкента обществам с ограниченной и явно пониженной социальной ответственностью".



Кенафная фабрика, находящаяся в Мирабадском районе , на пересечении улиц Нукусская, Ойбек и Хонзодабегим (Транспортная) Ташкента была демонтирована. На этом месте образовался пустырь . В 2012 году инвестор из Южной Кореи на этом пустыре высадил плодовые и декоративные деревья, протянул шланги и некоторое время поливал саженцы , используя насосы. Деревья принялись ,зацвели , образовалась зеленая зона на которой играли дети, гуляли старики, выгуливали собачек, экологическая зона, обеспечивающая для жителей близлежащих домов чистый воздух. Среди народа пошел слух, что на пустыре будут разводить саженцы деревьев, кустарников, цветов для парков и городских лесов столицы , создание организации "город-сад" . Народ радовался !



Но, видимо, инвестору было отказано в выделении этого земельного участка, и он удалился. Из-за отсутствия поливной воды плодовые деревья погибли, но остальные прижились. Проекту "город-сад" не было суждено быть.



В начале прошлого года, неизвестные лица обнесли эту территорию железными столбиками для ограды, при этом вырубили буквально все деревья, выкорчевали пни, разрешение на вырубку деревьев никто не представил , выровняли территорию и стали засыпать ее гравием. Жители стали возмущаться, стали звонить по телефонам доверия, но их никто не услышал. Скорое не хотели слушать. При этом исполнительная власть, которая должна первая защищать экологию, даже " ухом не повела" , зачем им деревья, их умы заняты более глобальными проблемами - как бы не прогадать при выделе земли!



О чем это я, да о том, что земельный участок изначально решением хокима города №1004 от 08.11.2016 года был выделен для создания парка культуры и отдыха, а потом появилось новое решение хокима № 1556 от 01.11.2018 года. Лакомый кусок земли выделен ООО "Silk Road Group Investments" для строительства современного жилого комплекса и торгово-бытового обслуживания. Года. Вот такой резкий поворот вектора!



На этом небольшом участке земли будет монументальное строительство, которая загородит поступление воздуха и солнца близлежащим домам , естественно , увеличиться количество автомашин, выхлопы газа, сигналы, сирены и другие шумы, создающие движением. Жителей близлежащих домов лишат права на отдых и создадут неблагоприятные условия для проживания.



Район густо застроенный, и дома стоят близко друг к другу, нет парков, нет зеленой зоны, негде гулять, негде сидеть молодежи, молодым мамам с детьми, пенсионерам! Дети, проживающие в домах, расположенных в близи с этим земельным участком, играют на проезжей дороге, или на ступеньках магазина, торгующей обувью. Практически нет зеленых насаждений, нет детских площадок, нет беговых дорожек, нет ничего для нормального отдыха взрослых и развития детей.



В этом районе несколько банков, аптек, парикмахерских, ресторанов и просто точек питания, имеется супермаркет, ателье, магазины мебели , элитных штор, обоев, музыкальных инструментов, обуви, детского трикотажа ,йога-центр, ремонт обуви , даже два медицинских центра, а парка нет. Нет парка!



Жители близлежащих домов, прилежащих к земельному участку неоднократно обращались в соответствующие органы , вплоть до виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан с просьбой оставить землю под зеленую зону, под городской лес, для создания дорожек для прогулок, детской площадки и площадки для игр детей и подростков , как это делается в цивилизованных странах, так как государственная власть на месте не уделяет внимание созданию условий для физического, интеллектуального и морального воспитания детей в благоприятных условиях. Под последнем обращением поставили подпись 285 жителей. Но обращения видимо не были доведены до Президента страны, а перенаправлены опять же тем лицам , кому так неймется отдать этот лакомый кусок предпринимателям, которые будут качать выгоду (суть предпринимательства прибыль) и создать жителям, близлежащих домов невозможные условия проживания, ад.



Последний ответ и.о. хокима Мирабадского района Ш.Пулатова поражает циничностью, цитирую " мы ждем от вас амбициозных предложений и идей по улучшению состояния вашей махали". Исполнительная власть все решила судьбу земельного участка за спиной народа, а теперь можно глумиться.



Согласно статьи 55 Конституции Республики Узбекистан "Земля, ее недра, вода, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством".



Участок земли очень привлекательный для застройщиков, на котором можно построить элитное жилье для состоятельных граждан, при этом преследуя цели явно не государственные и не общественные, а чисто коммерческие, частные, направленные на извлечение прибыли.



Этот лакомый клочок земли не дает покоя распорядителями общенациональным богатством - земли , которые выделили под строительство под окнами у жителей объекта , который обогатит единицы, но отнимет у большого количества жителей близлежащих домов спокойную жизнь и право на отдых, испортит экологию. Кто-то будет зарабатывать деньги, а кто-то будет страдать от издержек данного строительства, дышать выхлопным газом и зарабатывать аллергию, астму и другие сопутствующие заболевания.



Я полагаю, тот кто выделил эту землю для строительства комплекса, сам и его семья живет в частном доме и дышит свежим воздухом, а мы и наши дети , простой народ не имеющие возможности и средств выстроить свой дом, должны довольствоваться четырьмя стенами, лишенные воздуха и солнца, дышать гарью, выхлопами автомашин, нас лишают права на здоровую окружающую среду проживания и зону рекриации.



Честно говоря, мне стыдно за свою республику, за непрофессионализм отдельных чиновников , стремление предпринимателей к сиюминутной наживе. Узбекистан - райский уголок, с уникальными природными условиями, с большими неосвоенными территориями. Стройте с учетом нужд народа, дома и офисы, детские площадки и зоны отдыха , озеленяйте город лиственными деревьями , которые дают тень в жаркие дни, и растениями декоративного назначения -елками. Чтобы радовался глаз не только у гостей и приезжих , но и был удобным для проживания жителей столицы. Ведь этот труд на долгие годы. Учитывайте не только, что можно извлечь из этого, но не забывайте о народе, руками которых создается будущее Узбекистана!



В Конституции Республики Узбекистан есть статья "народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа". На деле все декларативно, народ выступает в роли статиста, его мнение ничего не значит, с его интересами не считаются. Государственная власть, в руках которой находится право раздавать земельные участки по своему усмотрению, не внемлет просьбам жителей о создании нормальных условий для проживания взрослых и детей.