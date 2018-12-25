Россия стрельнула из оренбуржья по Камчатке новейшей "неуязвимой" стратегической ракетой "Авангард"

15:06 26.12.2018

Об этом только что объявил Президент В.В.Путин на заседании Правительства.

Новейшая гиперзвуковая ракета способна донести боевой заряд "по планирующей траектории" "с гипер-звуковой скоростью". Эта система не имеет аналогов в мире и пока неуязвима для противо-ракет потенциального противника. Уже в 2019 году на боевой дежурство с новой ракетой встанет первый полк РВСН РФ.

Путин уточнил, что пробное испытание ракеты произведено сегодня же. Ракета стартовала из района Оренбурга и поразила учебную цель на Камчатке, совершив при подлете к цели "заданные маневры".