 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 30.12.2018
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
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Пятница, 28.12.2018
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Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:07 30.12.2018

ПОДРЕВСКИЙ Герасим Иванович

[..1819 - ..]
из дворян Смоленской губ. Православный.

Воспитывался в частном учебном заведении

с 12.03.1835 начал службу рядовым в 1-м Учебном Карабинерном полку;
с 3.05.1838 - унтер-офицер;
с 22.09.1838 - переведен в Прагский пех. полк;
с 8.07.1839 - прапорщик
с 15.07.1841 - подпоручик
22.12.1845 - получил Высочайшее Благоволение за отличия в делах против горцев
с 20.08.1846 - поручик
с 30.07.1847 - штабс-капитан
11.11.1849 получил Высочайшее Благоволение за отличия в делах против мятежных венгров, мужество и храбрость.
с 31.01.1850 - командир роты
с 22.10.1850 - капитан
с 13.08.1851 - командирован в Образцовый пех. полк
с 7.09.1852 - переведен волей начальства в Старо-Ингерманландский пех. ген.-аншефа Меньшикова полк (отправлен 15.12 и прибыл 11.01.53)
с 24.01.1853 - командир роты
с 6.07.1853 - командирован для командования батальоном в Егерский /ныне - Псковский ген.-ф. Кутузова/ полк 3-й пех. дивизии /прибыл с 25.07.53/;
с 8.09.1853 - Высочайшее Благоволение
с 14/26.09.1853 - майор за отличия по службе
с 19.11.1853 - отправлен и.д. командиром 4 батальона в Старо-Ингерманландский полк (куда прибыл 20.11 и вступил в командование с 21.11).
С 9.03.1854 - 28.05.1858 - утвержден командиром 4 батальона Старо-Ингерманландского полка
с 12.05.1856 - Высочайшее Благоволение
с 3.10.1858 - прикомандирован к Софийскому пех. полку "для испытания служебных обязанностей";
с 8.04.1859 - не прибывая к полку переведен в Сибирский линейный батальон №5
с 6.12.1859 - переназначен в для особых поручений к командиру Отдельного Сибирского корпуса генералу от инфантерии Гасфорту с состоянием по армейской пехоте
с 26.12.1860 - 10.04.1863 - командир Сибирского линейного батальона №4
с 9.04.1861 - подполковник за отличия по службе
с 10.04.1863 - отчислен в запасные войска
с 3.04.1864 - переведен в 147-й Самурский пех. полк;
с 13.08.1864 - не отправляясь в Самурский полк назначен командиром 46 пехотного резервного батальона (с 14.08 принял батальон).
7.01.1865 - награжден единовременно суммой в 282 рубля серебром
25.03.1866 - отчислен от командования 46 батальоном, с 19.04 - прикомандирован к батальону до сдачи оного;
с 9.08.1866 - исключен из списков по сдачи батальона;
с 29.01.1867 - уволен от службы в Армии
с 22.05.1868 - приказом Главного Штаба уволен из Армии с производством в полковника;
с 27.05.1869 - возвращен в службу в Армию старым чином подполковником с определением в 10-й Туркестанский линейный батальон, г. Верный (зачислен с 11.09.1869);
с 1.02.1870 - командирован для обучения нижних чинов в г. Каракол Семиреченской области.
28.07.1870 - вернулся в 10-й ТЛБ
с 25.05.1871 - 18.11.1871 - командирован сопровождать инженерный и артиллерийские транспорты в Экспедиционный отряд в г. Кульджа
18.03.1872-28.10.1872 - завхоз 10-го ТЛБ
с 11.04.1872 - командирован с штабом батальона в состав Токмак-Нарынского отряда
с 10.09.1872 - полковник за отличия в делах с таранчами во время Кульджинского похода (старшинство в чине полковника установлено с 19.06.71)
В марте 1873 награжден единовременно третью годового оклада жалованья.
с 16.04.1873 - командирован приказом Командира войск Семиреченской области в и.о. зав. войсками Кульджинского района
с 31.07.1873 - прикомандирован к 11 Туркестанскому линейному батальону
с 21.10.1873 - не прибывая в 11 ТЛБ Высочайшим приказом отчислен по армейской пехоте и исключен из списка батальона
с 22.04.1874 - приказом по ТуркВО назначен членом от Округа в Приемную комиссию при Ташкентском интендантском складе;
с 30.04.1875 - отчислен от Члена комиссии с оставлением по роду оружия
с 12.12.1875 - зачислен в Запасные войска с оставлением по армейской пехоте;

Родового и приобретенного имущества нет.

Под судами и штрафами был.
Был под судом в 1866 году по делу о неправильном увольнении рекрутов с места набора.
14.01.1867 г. приказом Командующего Московского ВО предан суду "за разные злоупотребления и беспорядки по службе". 25.01.1868 г. Высочайше утверждено решение в наказание - отрешить от командования 46 пех. резервного батальона /сдал его исправным/ и уволен от службы.

Участие в делах и кампаниях:
В 1842 году в экспедиции против горцев. С 26.04 посажен на суда, с 1.05 - из Феодосии вышли и с 10.05 десантировались при форте Вельяминовском в устье р. Туапсе; 10.05-26.09 - участник возведения форта и в 06-07 перестрелок с горцами.
В 1844.
С 19.01.1844 - выступил из Новороссийского края походом на Кавказ (с полком), прибыл 14.04 и с 14.08 в составе Чеченского отряда в кр. Грозный; с 15.08 - в перестрелках и рукопашных боях при движении отряда генерала Викторова к Закан-Юрту, затем в составе отряда генерала Гурко в перестрелках при заложении передовой Чеченской линии и рекогносцировках; с 22.08 - в движении на Чах-Кири при возведении Воздвиженского укрепления в отряде Меллер-Закомельского и при фаражировке и боях у Гойтинского леса, перестрелках в Гихинском ущелье; 1.10 - при атаке отрядом Гурко аула Голен-Гойта и его разграбление, в рукопашных при рубке леса в 10, в 11 - в поисках кавалерии на правом берегу Аргуна, атаке аула Тамбулат-Юрт, набеге на аул Осман-Ирзау; в 12 - в перестрелках при рубке леса у Аргуна; в 01.1845 - в перестрелках, 4.01 - набеге и истреблении аула Мацо-Ирзау (в отряде Витовского), с 05.45 - в наступательных делах отряда Лидерса в районе Воздвиженского редута, боев против основных сил Шамиля в районе Дарго-Оксай. С 01.1846 - боях при рубке Гойтинского леса. Находился в крепости Грозный до 10.46.

В подавлении венгерских мятежников в Австрийской империи.
с 27.06.1848 в походе в Дунайские княжества на деблокаду осажденного венграми Кроштадта и действиях при нем в 01-03.49; с 7.06.1849 - против венгров в отряде генерала Лидерса - в бою в Тиминском ущелье, 9.06 - бою у г. Герменштадт и далее в походе в Трансильванию, 31.07 - при разгроме венгров у Маленбаха, в 08.49 - разоружении остатков войск венгров, в 10.49 - вернулся с полком в Валахию

В походе в Кульджу в 1871 году.
16.06 - участвовал в поражении неприятельских скопищ у с. Алимпту, 16.06 - перестрелках против крепости Чин-ча-Ходзи, 18.06 - поражении неприятеля при Чин-ча-Ходзи и ее штурме, 19.06 - в деле у крепости Суйдун и занятии его, 22.06 - занятии города и крепости Кульджа.

Ранен ружейной пулей в нижнюю часть шеи с задней правой стороны у укреплении Воздвиженского в Гойтинских лесах.

Награды:
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом (22.09.1865) - "за 25 лет беспорочной службы"
орден Св. Анны 3 ст. с бантом (6.08.1849) - "за примерное мужество и храбрость, оказанные 7 и 8 июня при взятии Тиминского ущелья"
орден Св. Станислава 3 ст. (17.08.1845) - "за отличия в делах против горцев"
серебр. медаль "За усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г."
бронз. медаль "В память войны 1853-55 гг." (26.08.1856)
Знак отличия беспорочной службы 25 лет (22.08.1856)

Женат. Жена - дочь московского купца 2 гильдии Анна Иванова. Дети: Людмила - 7 лет, Валериан - 5 лет, Владимир - 3 года

Полный послужной список от 19.09.1875

РГВИА
489-1-7449
с. 158-175

Подготовила:
Андреева Валерия Витальевна

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546117620
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