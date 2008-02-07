Забытые солдаты Империи-6. Генерал Михаил Петрушевский - начальник Штаба ТуркВО при покорении Бухары

10:21 31.12.2018

ПЕТРУШЕВСКИЙ Михаил Фомич



[08.11.1832 - 18.06.1893]

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Православный.



Окончил 1-й Кадетский корпус,

окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба (1860)



с 8.08.1850 - начал службу прапорщиком в Лейб-гв. Литовском полку (отправлен 18.08 и прибыл 21.08)

2-15.08.1852 - в отпуске;

с 6.12.1853 - подпоручик

с 22.04.1854 - поручик

19.02.1855 получил Высочайшее Благоволение "в числе всех прочих подчиненных".

с 17.09.1855 - командующий ротой

с 8.05.1858 - прикомандирован к Штабу Гвардейского корпуса для поступления в АГШ (с 9.05 отправлен и с 10.05 прибыл).

с 31.12.1858 - зачислен в АГШ

с 30.08.1860 - штабс-капитан

17.06-19.11.1861 - в отпуске;

с 27.12.1860 выпущен из АГШ (окончил) в свой полк

с 21.07.1861 - командующий ротой Л.гв. Литовского полка;

с 5.05.1862 - 24.12.1863 - квартирмейстер полка

с 30.08.1863 - капитан

с 19.01.1864 - командующий ротой

с 9.04.1864 - военно-уездный начальник Пиотроковского уезда Царства Польского (отправлен с 23.04)

с 22.08.1864 - вернулся в полк

с 25.11.1864 - командир роты

8-31.12.1864 - в отпуске;

20.08-19.09.65 - в отпуске;

с 5.10.1865 - причислен к Генеральному Штабу и командирован на службу в Оренбургский ВО (с 14.10. отправлен, 7.12. прибыл).

с 25.02.1866 - подполковник переводом в ГШ /переименован из капитана гвардии/

с 27.08.1866 - нач-к Штаба местных войск Оренбургского ВО

с 30.08.1866 - полковник за отличия

9.01-15.02.67 - командирован для наблюдения за рекрутским набором в Оренбургской губ.

с 21.07.1867 - помощник начальника Штаба Туркестанского ВО

21.07-2.08.67 - в отпуске;

15.04-22.06.1868 - нач-к Походного Штаба Командующего ТуркВО во время Бухарской кампании

с 6.06.1868 - генерал-майор "за отличия в делах против бухарцев 1.05 на Самаркандских высотах" (старшинство с 30.08.1872)

с 10.07.1868 - вернулся в пом. нач. Штаба ТуркВО;

с 8.08.1868 - 21.07.1869 - и.о. начальника Штаба ТуркВО;

с 19.01.1870 - помощник начальника 32 пехотной дивизии;

4.12.1869-31.03.70 - в отпуске

30.08.1873 пожаловано старшинство в генеральском чине с 30.08.1870

с 30.08.1873 - Командир 1-й бригады 32-й пехотной дивизии,

с 9.10.1873 - Командир 2-й бригады 11-й пехотной дивизии,

(отправлен с 19.11, прибыл 20.11)

24.12.73-2.01.74 - в отпуске

с 8.12.1873 - нач-к Штаба Харьковского ВО

(отправлен с 3.01.74, прибыл 6.01.74)

с 6.04.1874 - зачислен в ГШ

с 18.12.1874 - 15.09.1875 - уволен в отпуск для лечения болезни с отчислением от должности и зачислением в ГШ.

командир 14-й пехотной дивизии,

командир 4-го армейского корпуса



генерал от инфантерии



Во время турецкой войны 1877-78 гг. П. командовал сначала бригадой, потом дивизией; участвовал в переправе через Дунай (у Систова) и в обороне Шипкинского перевала. При атаке Шипкинской позиции и пленении армии Весселя-паши корпусом ген. Радецкого 28 декабря 1877 г. П. начальствовал войсками, атаковавшими турок с фронта. С 1882 г. по 1891 г. командовал 4 корпусом; затем состоял в распоряжении военного министра. П. принадлежал к школе сознательных последователей принципов Суворова, т. е. придавал первенствующее значение воспитанию духа войск еще в то время, когда это направление не было господствующим в нашей армии.



Участвовал в кампаниях:

Крымская война (8.03-7.10.1854 и 16.04-15.11.1855 - в войсках, охранявших побережье Эстляндии, в боях не был)



27.07-11.09.1856 - состоял в составе отряда войск Гвардии собранных в Москве при коронации



Польская кампания (подавление восстания с 5.01.1863-1.05.1864 - 8.04.63 в составе отряда барона Меллера-Закомельского будучи и.о. офицера Генштаба при отряде - в боях против шаек Янковского в Мариановском лесу, 6.05.63 в бою против банд Древновского у д. Нововысь - передавая приказание получил удар от артиллерийской лошади в левую голень. 30.03.64 освидетельствован и зачислен раненым 3 класса



Туркестанские походы: 1.05.1868 участвовал в штурме Самаркандских высот,

28.05.68 - занятии с боем Самаркандских садов, в 05.1868 - в перестрелках под Катта-Курганом, 2.06. - бое на Зербулакских высотах, 8.06 - втором взятии Самарканда.



Русско-турецкая война 1877-1878



Награды:

орден Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (8.06.1863), "за отличие в делах против польских мятежников".

орден Св.Станислава 2-й ст. (30.08.1865),

Орден Святой Анны 2-й ст. (31.03.1868), "за организацию штаба ТуркВО"

Орден Св.Владимира 3-й ст. с мечами (17.04.1869), "за взятие Зербулакских высот 2.06.68"

Орден Св.Станислава 1-й ст. (28.03.1871),

Орден Св.Георгия 4-й ст. (1877),

Орден Св.Георгия 3-й ст. (1877),

Орден Святой Анны 1-й ст. (1878),

Золотое оружие "За храбрость" (1878),

Орден Святого Владимира 2-й ст. (1879),

Орден Белого Орла (1883),

Орден Святого Александра Невского (1886)

Бронзовая медаль "В память войны 1853-55"

Бронзовая медаль "За усмирение польского мятежа 1863-64"



холост (на 1875), "есть семейство" (на 1893)



Родового и приобретенного имущества нет (на 1875)



Под судом и штрафами не был



Был в отпусках:

2-15.08.1852

17.06-19.11.1861

8-31.12.1864

20.08-19.09.1865

21.07-2.08.1867

4.12.1869-31.03.1870

24.12.1873-2.01.1874



Погиб при пожаре волжского парохода "Альфонс Зевеке" вышедшего из Рыбинска в Нижний Новгород (загорелся перевозимый на верхней палубе тюковой хлопок). Горевший пароход команда направила к берегу и уткнула его носом близ села Савинского, в двенадцати верстах выше г. Романов. Однако значительная часть пассажиров оказалась отрезана огнем на корме и была вынуждена прыгать в воду вблизи с продолжавшими работать огромными колесами и многих затянуло и изрубило лопастями. Всего было на судне более 70 пассажиров (примерно половина - погибли). Среди погибших был и П., газеты писали, что "следовавшее с ним семейство - спаслось"



Полный послужной список на 01.1875

РГВИА

489-1-7449

с. 413-422