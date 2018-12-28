Нужен ли казахам "Новый Год" (Рождество)? - Назира Нуртазина

12:15 31.12.2018 Нужен ли казахам "Новый год" (Рождество)?



"Рождество - время, чтобы еще раз

задуматься, кто мы есть".

(из обращения Папы Римского

Франциска по случаю Рождества , 2015 г., 25 дек.)



"Когда Пророк вошел победителем в Мекку,

он приблизился к Каабе и поцеловал черный камень.

Затем он приказал разбить всех истуканов

в самом святилище, сказав, однако,

чтобы оставили изображение

Девы Марии с младенцем Иисусом…."

(из неканонических частей

жизнеописания пророка Мухаммада)



Знаете, есть такое слово "судьба". Очень древнее, полное тайн, и в то же время понятное всем людям и народам. И вот, как часто говорит в этом духе и Президент Н.Назарбаев, мы, казахи, Казахстан, стали такими какие мы есть, волею судьбы, в силу перипетий национальной истории, тернистого пути наших предков на этой грешной земле. Именно нам, потомкам номадов Центральной Евразии, говорившим по тюркски и исповедовавшим ислам, суждено было иметь самую длинную (7,5 тыс.километров) сухопутную границу с Россией. И на протяжении последних 300 лет (!) мы находились с ней в различных фазах военно-политической и духовной конфронтации, а затем, "по-христиански" (или по-суфийски?) смирившись, вступили в диалог и процесс интенсивного культурного общения, тесного взаимодействия. Хотя, между прочим, до сих пор нет завершенного, глубокого философского осмысления этого духовно-цивилизационного опыта - именно с казахской точки зрения, нашего коллективного мировидения. Можно сказать, еще не услышана во всей полноте подлинная исповедь Казахской Души о своих страданиях, мытарствах и просветлении....



Современный молодой Казахстан еще не достиг нормального уровня духовной интегрированности и идейно-политической сплоченности своего населения. Имеется определенная напряженность и потаенный конфликт идентичностей; культурно-информационное пространство поделено на отдельные сегменты и субкультуры - каждая со своей ментальностью и даже замкнутым образом жизни. Банальными лозунгами, съездами, парадами, песнями и фестивалями не завоевывают сердца и не соединяют души... Настоящее духовное объединение рождается, во-первых, из хорошего, систематического просвещения, распространения правдивой информации о прошлом, настоящем и будущем (есть все основания считать, что причина этнических предубеждений или недоверия на 80-90% приходится на невежество, незнание, недостаточную информированность). Во-вторых, в таком деле, как духовно-культурная интеграция требуется творческий подход, мудрость и тонкость, справедливость, умение найти и бережно затронуть ту заветную струну в сердце каждого жителя страны, будь это "гордый внук славян" иль "друг степей калмык".



И вот повод или камень преткновения - это тема празднования "Нового года", популярнейшего праздника на постсоветском пространстве и во всем мире. На самом деле, конечно, речь идет о Рождестве Христовом, которое в процессе советизации и реалий атеистического государства в СССР было сильно искажено и вульгаризировано, очистившись от христианских форм и даже идей. Впрочем, на Западе тоже произошла известная секуляризация этого древнего празднества, не зря Папа Римский Франциск не так давно увещевал о том, что мир отравлен духом потребления и не принимает простоты Христа...



Именно с советской эпохи "Новый год" занял важное место в казахстанской повседневности, став любимым народным и семейным праздником. Наряженная елка, предпраздничная суета, подарки, новогодний стол, ожидание "магической" полуночи - весь этот набор рождественских символов прочно засел в подсознании нашего народа. Сейчас в Казахстане можно видеть, что большинство казахов (русские, конечно, само собой разумеется) все еще празднуют "Новый год", по инерции, в силу советской ментальности и семейной традиции, а также во многом из-за "календарного синдрома", ведь летоисчисление как и в большинстве стран мира ведется у нас по христианскому, грегорианскому календарю.



В то же время, за треть века политически независимого и демократического развития в Казахстане активно распространились и окрепли традиционные национальные и религиозные ценности, установились контакты и связи с зарубежными странами Востока и Запада, особенно с Турцией. Сильно стал разниться менталитет молодого поколения: между ними нередки люди, получившие образование в турецких лицеях, университетах Западной Европы, США, Малайзии и т.д.; как правило, молодежь оказалась более восприимчивой к религии и мусульманским ценностям. Также в состав коренного населения влились репатрианты из Китая, Монголии, Афганистана, Ирана (около 1 млн., что составило около 10% казахов в РК).



В силу указанных факторов среди казахов из года в год растет критическое и скептическое отношение к "устаревшим" советским и российским символам и ценностям. И часть казахстанского населения (численно возрастающая) становится все более равнодушными к "Новому году" и даже бойкотирует его. А это - практикующие мусульмане из всех этносов, традиционалистки настроенные казахи, особенно интеллигенция, духовенство, казахская студенческая молодежь. Некоторые в поисках компромисса практикуют в семьях безалкогольные встречи и празднования Нового года ("с кумысом и чаем"). Да, раздражение казахов и мусульман в целом усиливается, если ко всему в городах распространяются мнимые эмблемы и символы наступающего года типа изображений фигур запретных в исламе животных, прежде всего кабана (свиньи), массово распиваться спиртные напитки, а с экранов ТВ начинается поток легкомысленных шоу, реклама поп-идолов и полуобнаженных женских тел.



Но как долго можно жить в напряженном и раздираемом порой принципиальными духовно-культурными противоречиями социуме? Ведь одной терпимостью (так сказать, "стиснув зубы", "насупив брови" или в лучшем случае "прикрепив" на лице улыбку) не строят Общий Дом и даже добрыми соседями не становятся? А значит, государству, Министерствам культуры и Общественного развития, армии творческой интеллигенции, ученым-гуманитариям предстоит огромная работа по исследованию проблемы эффективной духовной интеграции казахстанского общества, определения и обоснования национальных приоритетов, выстаивания вокруг смыслового ядра стройной иерархии духовно притягательных всеобщих ценностей.



Несмотря на громогласные заявления о "выдающихся" достижениях, типа Ассамблеи народа Казахстана, пропаганды духа "Мәңгі Эль" и "Рухани жангыру" и пр. в сознании народа все еще много вакуума и больше вопросов, чем ответов. Необходимая для идейного сплочения научно обоснованная и духовно выдержанная "система национальных духовных ценностей", способная моделировать и пронизывать народную ментальность и повседневность, трудовые будни и праздники, у нас еще не создана (а начинать-то надо вообще с полной ревизии самой казахской культуры - обрядов, национального костюма, песен и танцев, музыкальных инструментов, включая киноискусство и терминологию казахского языка. Все это "ядро" не выдерживает никакой критики и является профанацией традиции и фальсификацией прошлого, а порой даже оскорблением памяти предков).



Рождество - это как раз повод говорить об этих приоритетах и базовых основах интеграции народа. И в этом деликатном вопросе было бы проще и уютнее примкнуть к большинству обывателей - сторонников "Нового года", либо согласиться на примитивное осуждение и критику Рождества, солидаризируясь с националистами и мусульманами. Но именно в случае с Рождеством, мы думаем, "третье - дано"! Случай с Рождеством и Новым годом - уникальный, как и уникален, велик и свят Христос, духовные ценности мировых религий в целом. А миссия Казахстана, пусть это громко сказано, - продвигать духовную интеграцию народов планеты на основе заветов всех пророков и Священных Посланий Единого Бога.



Рождество по-мусульмански и по-казахски можно переводить как Маулид Мейрамы. Хотя это праздник, прямо относящийся к культуре наших соотечественников-христиан, и всего христианского мира, но мы можем его уважать и частично принимать. В нашей религиозной традиции есть празднование Маулида Пророка Мухаммада (мир ему!). Но раз мы согласно Корану признаем цепь пророчества и даже особый статус, заслуги пророка Исы (Иисуса), то теоретически допускается и Маулид пророка Иисуса. По крайней мере должна быть толерантность, понимание и снисходительность, если такое празднуется друзьями, соседями. И нет ничего предосудительного в том, что мы скажем соотечественникам или друзьям-иностранцам "Happy Christmas!", "Merry Christmas!", т.к. это не противоречит принципиально духу нашей традиции, веры и религиозности. Тем более это укрепит духовное согласие и понимание, и будет означать шаг на пути духовного сплочения страны.



Особенность подхода к Рождеству в том, что его как раз нельзя ставить в один ряд с совковыми, революционными, "красногвардейскими" 8-Марта, 23-февраля, тем более всякими "юбилеями Комсомола" и пр. Последние и могут постепенно вымирать и вытесняться из нашего сознания и казахстанской реальности. То есть важно к советскому наследию подходить критически, не будучи всеядным и беспринципным; руководствоваться правильно выбранными критериями в оценке духовной значимости того или иного праздника, символа, идеологемы и т.д., разумно отсекая второстепенное, бездуховное и вредное.



Вообще, истина часто находится посередине. Мудрость духовная (суфийская), житейская, народная, мудрость Великой Степи (степной гнозис) учит нас смотреть на все, так сказать, дифференциированно, с учетом понятий "судьба", "самобытность", "миссии" разных стран и народов, а также временного фактора, в частности, переживания нынешними поколениями эпохи "конца истории".



Да, мы были и остаемся народом из периферии, провинции Мира ислама (Дар ал-Ислам). В этой зоне исламского фронтира наши предки когда-то вступили в жестокие военные столкновения с несметными ордами варваров-язычников (калмыков, монголов), волнами поколений борцов-шахидов они бились насмерть о колониальные твердыни Российской и Китайской сверхдержав-цивилизаций. Но в истории бывает, что именно в пограничных, маргинальных ситуациях, на полях духовного столкновения и сплетения происходят прозрения, новый синтез, расширение сознания, просветление...



Итак, интересная во всех отношениях проблема "Христос и казахи"... В Турции, тем более Саудовской Аравии, в центрах исламского мира Христос, Рождество - это нонсенс. Хотя, между прочим, во времена Багдадского халифата в IX-XI вв. в Арабской империи шумно отмечались праздники всех конфессий (А. Мец), а суфии и философы часто цитировали Библию и открыто спорили об Иисусе.



А что же Великая Степь? Она, сама горемычная и многострадальная ("сораспявшаяся Христу", как прокомментировал бы, наверное, апостол Павел), волей-неволей приняла в свои широкие объятия всех - голодных искателей земли и вольницы, ссыльных, изгоев и беглецов из разных народов, подобрала разноцветные лоскутки разноязыких культур от всех - "большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых..." (Р. Рождественский). И, самое главное, героически не изменив себе, своему тюркско-мусульманскому "Я", культурному коду и завету предков, Степь в то же время приняла и посадила на казахский төр* …самого Иисуса Христа.



Да, под кодовым словом "Новый год" через советизированную русскую культуру в душу многострадального казахского народа вошел легендарный Сверхчеловек, Спаситель, Христос, Иешуа га-Ноцри, аль Масих (Маших), Иса бен Мариям. А если покопаться глубже, Иисус - вовсе не чужой, а наш, мусульманский персонаж, из Священного Корана и традиционной исламской эсхатологии. Чтобы верить в Христа, уважать Рождество - не обязательно надо становиться христианами в узко-церковном понимании.



Иса Масих - великий "пайгамбар" (посланник Бога) и аруах, с детства знакомый казахам-кочевникам из народных сакральных легенд о "Гайса" (или Иса-батыр), который "перед Концом света спустится с неба и победит Даджаля (Антихриста). И восторжествует справедливость! И будет на земле идиллия, счастье, так что "жаворонок совьет гнездо на спине барана".



Кстати, почему мы в цивилизационном отношении на голову выше монголов и всяких там восточных языческих народов-шаманистов и буддистов (хотя кое-кто норовят нас приписать к шаманистам-тенгрианцам, отбросить в первобытность)? Это именно потому, что мы были мусульманами, народом, приобщенным к тайнам и эсхатологии авраамитской духовной традиции, суфизма. Мы услышали об Иисусе и Евангелии уже в X-XIV вв. в караван-сараях Шелкового пути, в степях Дешт-и Кипчака, на берегах Едиля и Сырдарьи, приняв сердцем и умом эти высокие имена и символы. Более того, в нашем генетическом коде есть и чистое христианство, т.к. некоторые племена казахов в прошлом были несторианцами. Также в нашей культуре вопреки современным пантюркистским измышлениям силен и персидский след: в отличие от монголов или якутов наши пращуры знали и читали наизусть Фирдоуси, и казахи до недавнего времени называли сыновей именами Рустем и Джамшит - богатырей и царей Ирана.



Итак, надо ли вместе с "грязной водой" коммунистической идеологии и привычками глупого совка выбрасывать за борт казахской и казахстанской духовной реальности Светлое Рождество и наступление Нового года по Р.Х. (как говорят в исламе - "миляди", т.е. христианское летоисчисление)? Думаем, это бездуховно и бесперспективно. Но есть два "но". Первое. Рождество и Новый год не стоит, конечно, отрицать, но решительно, всем миром надо его одухотворять, очищать от советских и разных вульгарных наслоений, особенно от противных духу этого великого праздника позорных атрибутов, как "обжираловка", культ еды и застолий (впрочем, такой грех есть и в казахском Наурызе), водка, пьянство и пр. (разве не сказано в Библии: ".. пьяницы Царствия Божия не наследуют"?). Нынешний формат празднования Рождества не выдерживает никакой критики, что даже Папа Римский и русские священники частенько критикуют его. Именно современное, языческое по сути "Рождество" не могут никогда принять и уважать мусульмане и, в целом, серьезные, думающие и верующие люди.



Второе. Конечно, в будущем предстоит весьма трудная задача духовно-конфессионального просвещения, включая реинтерпретацию в свете новой эпохи и современного интегрального знания многих концептов, символов мусульманской религии и христианства, поскольку уровень религиоведческих знаний населения у нас весьма низкий. И одно из сильных предубеждений - это связанный с инстинктом этнического самосохранения огромный подсознательный страх большинства казахов перед самим словом "Христос", ибо оно ассоциируется у них с Колониализмом, различными угрозами для национальной безопасности.



За плечами нашего народа - века духовного угнетения, даже попыток насильственного крещения в XIX веке, также печальный опыт современной фазы христианизации (существует такая информация, что протестанстские церкви США в трудные 90-е годы сумели обратить в свою веру около 1 миллиона казахов). Да, это страшно, что по горькой иронии судьбы, великий Иисус, Иса бен Мариям, "Рухолла", который святой верой в Единого Бога и покаяние, проповедью Любви и Добротолюбия, целительством и чудотворством очищал, освобождал и объединял людей и народы "в духе", позже "благодаря" практике европейских колониальных держав и продажных священников стал ассоциироваться для народов Востока с грязной политикой и гегемоническими притязаниями империй.



Несмотря на все трудности казахам, мусульманам следует всемерно разъяснять, что Иисус Христос и Колониализм - это разные вещи; что Иса (Гайса) - это великий пророк, посланный ко всему человечеству, в исламе он имеет высокие титулы и эпитеты "Рух аллах" (Дух Аллаха) и "Калимат аллах" ("Слово Аллаха"), а пророк Мухаммед (мир им обоим!) сказал в хадисе, что Иса ибн Мариям ему ближе из всех других пророков Бога. В то же время по Корану и Хадисам посланники уникальны по возложенным миссиям и духовному предначертанию.



В фальсификацию образа Иисуса в исламе внесли свою лепту и реакционнные, политиканствующие муллы, т.к. в последние века из-за политического и идейного противостояния Запада и Востока в мусульманском мире всячески замалчивалась или искажалась информация об этом великом человеке, полубожественую природу которого признает сам Коран. Противопоставление посланников Бога друг другу - это подрыв важнейшего принципа исламского вероучения - концепции множественности пророков.



А для казахов "Христос" - нечто большее, чем просто просто персонаж религии, ожидаемый перед Акыр Заманом сверхчеловек и т.д. Для нас это и не религия и церковь с догмами и обрядами. Как понимал Христианство тот же В. Соловьев, Л. Толстой, М. Ганди и Шакарим-хаджи, Христос - это прежде всего философия и практика ненасилия и прощения, это триумф Духа над тщетой физической борьбы, иллюзией богатства и материального обладания.



Поэтому, если интерпретировать Христианство в духе третьего тысячелетия, в широком, "космическом" смысле, то казахи в своей истории всегда оказывались духовно сильнее своих земных поработителей и колонизаторов и, позволим себе смелость утверждать, превзошли последних в уровне и качестве "христианства" - прошлой и настоящей жизнью, терпением, верой, прощением, миротворчеством, мудростью. "Блаженны миротворцы...", "Возлюби врага своего..."....(из Евангелия).



Помнится, в старом американском эпическом фильме "Бен-Гур" (снятый по мотивам одноименного романа Лью Уолласа фильм впервые в истории кинематографии завоевал "Оскары" в 11 номинациях) главный герой, аристократ Иуда (Игуда) из знатного рода Бен-Гур, еврей, всю сознательную жизнь ненавидевший Рим и мечтавший отомстить за страшные мучения и страдания его народу, семье и ему лично, в конце концов встречает в Иерусалиме и слышит проповедь своего современника, более великого соплеменника - Иисуса Христа, позже видит как его ведут на казнь. В конце фильма происходят чудеса: дождь и исцеление от проказы матери и сестры,а самое главное - духовная метаморфоза, когда, по признанию самого Бен-Гура, "как будто меч вдруг выпал из моих рук"...



*Төр - (каз). почетное место в юрте



Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

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