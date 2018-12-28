Среди пострадавших при взрыве подъезда в российском Магнитогорске есть таджикистанцы

18:53 31.12.2018

В российском Магнитогорске в 6:02 произошел взрыв в 10-этажном многоквартирном доме. Произошло обрушение всего подъездного пролета с 1 по 10 этаж. Из-под завалом извлечено 15 пострадавших, в том числе гражданин Таджикистана, снимавший квартиру в этом доме. Таджикистанец провел под завалами более 5 часов и получил тяжелые ранения - он находится в реанимации.

Всего найдено 7 тел погибших и от 40 до 50 человек числятся пропавшими без вести (не выходят на связь). По последним данным местных жителей - две квартиры в рухнувшем подъезде снимали приезжие азиатской внешности, предположительно - таджикистанцы.

В Магнитогорск прилетел Президент РФ В.Путин и проводит оперативные мероприятия по ликвидации последствий катастрофы.