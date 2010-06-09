Забытые солдаты Империи-7. Генерал Сахиб-Гирей Еникеев - герой штурма Геок-Тепе, командир Ташкентских ополченцев

00:28 01.01.2019

ЕНИКЕЕВ Сахиб-Гирей Мухаммед-Гиреевич

(15.08.1856 - 11.07.1929)

Род. в имении в деревне Каргалы Уфимской губ. Из потомственных дворян. Магометанского вероисповедания.



окончил Оренбургскую военную прогимназию (1874) и Оренбургское юнкерское военное училище по 1 разряду (1877)



5.06.1873 по окончании /основного курса/ прогимназии поступил в отделение переводчиков той же прогимназии;

27.08.1874 - выпущен из прогимназии рядовым в 2-й Оренбургский линейный батальон, г. Орск (с 25.04.1875 - переименован в 13-й Туркестанский с передислокацией в Порт-Александровск);

с 30.05.1875 - командирован для поступления в Оренбургское ВУ

с 25.04.1877 - переведен из 13-го в 2-й Туркестанский стрелковый батальон Туркестанской стрелковой бригады, г. Ташкент.

с 12.06.1877 - портупей-юнкер

с 10.07.1877 - прапорщик (выпущен из ВУ);

с 16.07.1877 - прибыл для службы в Ташкент в свой батальон

В 09.1878 - получил обыкновенный приз 79 руб. за отличие в офицерской состязательной стрельбе;

с 04.1879 - подпоручик

В 09-12.1882 - врид. командира роты;

с 21.10.1883 - и.д. зав. учебной командой батальона

с 20.12.1883 - утвержден в должности зав. учебной командой

с 17.08.1884 - врид. адъютанта батальона;

с 18.04.1885 - и.д. адьютанта батальона

с 27.04.1885-8.02.1887 - утвержден адъютантом батальона

одновременно 3.01.1886-1.10.1886 - зав. делами по судной части батальона

с 8.02.1887 - командующий 1 роты;

с 26.03.1887 - штабс-капитан

18.10.1888-1.11.1888 и 1.03.1889-2.12.1891 - командир 1 роты 2-го Туркестанского стр. батальона

+ с 19.07.1890 - член комитета батальона по офицерскому заемному капиталу

+ с 11.09.1890 - член суда общества офицеров батальона /выборный/

с 12.12.1891 (приказом от 30.11) - 28.05.1892 - прикомандирован к 4-му Туркестанскому стр. батальону;

22.06-2.09.1892 - командирован приказом Командующего ТуркВО в урочище Чимган для наблюдения за благоустройством там дачных мест;

с 2.09.1892 - ординарец при Командующем ТуркВО;

с 2.02.1894 - приказом по ТуркВО утвержден и.д. участкового пристава Ферганской области с отчислением от батальона и причислением к армейской пехоте;

с 19.03.1894 - исключен из списков 2-го Туркестанского стр. батальона;

с 22.04.1894 - 18.06.1898 - Ассакинский участковый пристав Ферганской области;

с 14.07.1898 - прикомандирован к Ферганскому областному правлению;

3.11.1898 Высочайшим приказом отчислен от службы в запас Армии

с 25.02.1900 - Высочайшим приказом возвращен в Армию тем же чином с назначением переводчиком при Военном губернаторе Ферганской области с зачислением по армейской пехоте;

с 2.04.1900 - и.д. комиссара Временной поземельно-податной комиссии Ферганской области (вступил в должность с 8.05)

7.06.1901 Высочайшим приказом срок в запасе засчитан в действительную службу;

с 26.02.1902 - подполковник в награду за отличия по службе

с 6.12.1907 - полковник в награду за отличия по службе

с 3.07.1911 - ввиду упразднения должности остался за штатом;

с 07.1912 - уволен в отставку из Армии с производством в генерал-майора, мундиром и пенсией по чину.

В 04.1915 призван по мобилизации в Армию и назначен Командиром Ташкентской караульной дружины;

с 29.09.1915 - Дружина переименована в Ташкентскую дружину государственного ополчения 40-й Бригады государственного ополчения.

с 11.08.1916 - командирован в Штаб ТуркВО;

с 23.08.1916 - в распоряжении Командующего ТуркВО с прикомандированием к управлению Ташкентского уезда.



В отпусках:

1.11.1888-27.02.1889

31.03.1897-?

6.02.-1.03.1898

18.03.1900-?

5.12.1903-?

31.10.-20.12.1905

24.09-6.10.1906

26.11.1906-27.04.1907

21.10-31.10.1907

1-24.10.1909

22.12.1910-6.01.1911



Награды:

Орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (01.1882)

Орден Св. Анны 3 ст. (25.12.1900)

Орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (07.1881) - "за дела против текинцев"

серебряная медаль "За взятие Геок-Тепе"

серебряная медаль "В память царствования Императора Александра 3-го" (17.03.1896)

темно-бронзовая медаль "За проведение Всеобщей переписи населения 1897 года" (05.1897)



Женат. Жена - дочь действительного статского советника Биби Сагадат Умидова (отец - Хамид Умидов - придворный и посол от Кокандского хана в Санкт-Петербурге, затем перешел на Русскую службу). Дети: дочь Мариам (24.01.1896 г.р.), сын Мингли-Гирей (13.02.1898 г.р.), сын Эдхам (1.01.1905 г.р.). Все - магометане.



Полный послужной список от 9.10.1916



подготовила:

Андреева Валерия Витальевна



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Дополнение от Рафаэля Зарипова-Кильметова

https://mytashkent.uz/2014/04/04/narodnyj-general-sahib-garej-enikeev/



В 1917 году, когда в Ташкенте начался "бабий бунт", С. Еникееву было приказано подавить его силами своего полка. На что он ответил: Я думаю, что не ошибусь, если скажу от имени своих солдат и от себя лично, что в своих жен и детей мы стрелять не будем. Солдаты одобрили его решение, за невыполнение приказа в течение 24 часов С. Еникеев со своим полком был выслан в Термез. После Великой Октябрьской революции С. Еникеев и его солдаты вернулись в Ташкент. К тому времени в городе шли беспорядки, были случаи расстрела военных, офицеров, генералов без суда и следствия. Солдаты из полка С. Еникеева укрыли на эти дни генерала в крепости, чтобы сохранить ему жизнь. Вернулся он из крепости через три недели с мандатом от солдатских депутатов. После революции С.Еникеев преподавал на восточном факультете, работал в нотариальной конторе. В 1927 году вышел на пенсию, а в 1929 году 11 июля умер в 73-летнем возрасте от воспаления легких.

Его жена работала в двадцатых годах в Женском институте народного просвещения и директором интерната для девочек.

Дочь Сахиб-Гирея Марьям работала преподавателем в Женском институте народного просвещения (инпрос), в Среднеазиатском государственном университете. В 1926 году она уехала в Баку, где окончила институт психотехники, в 1929-1930-х годах занималась научной работой в Таджикистане. В 1937 году по возвращении из Японии была арестована и сослана на десять лет без права переписки, где и погибла.

Сын генерала Миннегарей был офицером, в 1921 году был включен переводчиком в состав делегации во Францию. После окончания командировки, по его просьбе ему разрешили остаться там, чтобы завершить образование, Он поступил в сельскохозяйственное учебное заведение. Миннегарей достиг больших успехов в науке, защитил диссертацию. Некоторое время он проработал по специальности в Африке. Умер Миннегарей Еникеев в 1964 году во Франции.