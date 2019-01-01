Кант. Кыргызские "правоохранители" прессуют многодетную семью Светланы Шиян

18:26 01.01.2019 Главному редактору сайта

"ЦентрАзия" - centrasia.org

Гос-ну Хлюпину В.



От Шиян Светланы Валерьевны

Многодетной матери

Имеющей Орден "Баатыр Эне" высшей степени

Проживающей по адресу:

КР, Ысыкатинский р-он, г.Кант,



Уважаемый Главный редактор!



Пишу Вам письмо, т.к. не могу разрешить сама проблему моих сыновей - Шиян Эммануила и Эмиля. Умоляю Вас помочь моим детям и всей моей семье. Так как были нарушены Права и Свободы Человека в Кыргызской Республики. Я столкнулась с несправедливостью со стороны Государственных правоохранительных органов, которые должны защищать нас, наши права и свободу, а на деле оказалось наоборот - стали "карательными" органами для меня и моих сыновей!



Чтобы все стало понятно - опишу всю ситуацию с самого начала: все началось летом 2018 года, когда произошел конфликт с нашими соседями Абдразаковыми и В.Аширбековой. Дело вел старший следователь Ысыкатинского РОВД А.Б.Джумагулов - майор милиции, который с самого начала повел следствие по ложному пути. Расследование началось с того, что при задержании моего сына Эммануила один из сотрудников милиции попросил у нас "вознаграждение", чтобы "уладить конфликт на корню". На эти действия сотрудника РОВД мы указывали с самого начала зам.начальнику РОВД Алиеву, НО к сожалению, это было проигнорировано. Зато следствие "как с цепи сорвалось"! Расследование пошло шустро и односторонне! Следователь Ысыкатинского РОВД майор милиции Джумагулов А.Б. повел следствие по ложному пути, указав не верно место происшествия и сокрыл орудие нападения (камни с влитой арматурой и кирпичи), не указывая мотивы преступления, а так же не сделав положенной психологической экспертизы (на состояние аффекта сына Эмиля) - не понимая разницы в психиатрической и психологической экспертизах (!!!), а так же не сделал экспертизу нападавших (хотя объективно она была необходима, т.к. нападавший Абдразаков, явно был в алкогольном опьянении), сокрыл факт нападения моих соседей, а в частности - Аширбековой Венеры (Завуча Кантской средней школы № 3) на наше жилище, не учтя того, что злоумышленниками была нарушена неприкосновенность жилища - частной собственности, а так же граница владений, где и было совершено нападение на моего 18-летнего сына Эмиля Шиян, группой лиц по предварительному сговору. Никто и не думал тщательно расследовать дело, т.к. в деле фигурирует 16-ти и 18-летние парни. И впоследствии, Дело было передано в Ысыкатинский Суд в недорасследованном виде - без участия моих сыновей в следственных экспериментах, без всех необходимых экспертиз, без объективных доказательств вины. Так же не было никакой реакции со стороны сотрудников РОВД на факт призыва к межнациональной вражде и религиозной нетерпимости (факт был в присутствии сотрудников РОВД и соседей) со стороны нападавших, а в частности сестры Венеры Аширбековой, во время задержания моего сына Эммануила Шиян.



Уважаемый Главный редактор, прошу Вас о ПОМОЩИ, ибо все правоохранительные органы в нашем районе коррумпированы, "повязаны" семейственными кланами. По всему видно, что эти люди имеют предвзятое отношение к моей семье, по национальному, религиозному признаку или взяли "вознаграждение" от семьи нападавших на моего сына людей и теперь качественно "отработали" ее, судя превратно и поверхностно. Односторонне расследуя дело, не видя и не слыша объективных доводов и доказательств, а так же показаний свидетелей.



На последнем заседании Ысыкатинского районного суда (28.12.2018 г.) Судья Тинтиева осудила, без присутствия Прокурора Жунусова Б. на судебном заседании без выслушивания Прений нашего адвоката(!!!) - на 13 лет лишения свободы строго режима - сына Эмиля и на 12 лет строгого - сына Эммануила, с возмещением морального ущерба в миллион сомов, не доказав их вины! Без выслушивания адвоката моих сыновей, без "последнего слова"! Я заходила к председателю Ысыкатинского районного Суда - он ответил: "Да, Законность на заседании Суда была нарушена - жалуйтесь! Я не имею права давить на Тинтиеву - пусть сама отвечает перед Законом КР"! Не самосуд ли это?



И это за то, что мой сын Эмиль в нашем же огороде защищался от 2х нападавших на него людей, а второй сын Эммануил, ударил по бедру - разняв - прекратил драку?!



А вот, нападавшие остались вне судебного рассмотрения! Наше заявление в органы РОВД было подано первым, но было проигнорировано (!) - мы же не "оплатили" работу правоохранителям!



В ходе рассмотрения уголовного дела было выяснено, что Абдразаковы готовили эту провокацию за 3 месяца до происшествия, незаконно записывая видео с провокационными действиями (видео приложено к Делу), где 46-летний Абдразаков Талант, открыто угрожает несовершеннолетним моим детям - "убить их лопатой", при этом комментируя съемку словами: "Все - достаточно! Вызывай участкового! Для Суда хватит"! Это видео продемонстрировано в зале Суда, но ни Суд, ни Прокурор не усмотрели правонарушений! А на ходатайство нашего адвоката отправить Абдразакова на психиатрическую экспертизу - получили "отказ". Факт "вламывания" в наше жилище Венерой Аширбекой, нецензурная брань на несовершеннолетних моих детей - Учителя, завуча школы - так же для всех показалась "нормой".



Наши органы внутренних дел под покровительством Прокуратуры Ысыкатинсого района - извратили истинное положение дела, сделав из моих сыновей "преступников". А реальных зачинщиков и исполнителей преступления - укрывают. Нас не слышали на стадии расследования уголовного дела, нас не слышат и не слушают сейчас - в Суде. Что делать???



Благодаря таким безответственным действиям правоохранительных органов мои сыновья уже 5 месяцев находятся в СИЗО г.Бишкек. Они простые законопослушные и трудолюбивые ребята, без вредных привычек - зарабатывали своим трудом, ремонтируя бытовую технику! Помощники отца, наставники младших братьев и сестер. Характеристику писали все наши соседи! Но и она не была учтена при рассмотрении дела. Сыновья без объективной причины лишены свободы.



О своих чаяниях я умолчу, понимая, что они мало кого трогают. Что может испытывать мать десятерых детей? Это не передать, когда видишь, как над твоими детьми издеваются, и не один человек, а группа коррумпированных властьимущих, расправляясь с молодыми людьми, которые еще и жить-то не начали, а уже столкнулись с таким беспределом, теряя веру в справедливость, в Правовое Государство!



Помогите восстановить наши Права - Граждан КР! Помогите освободить моих сыновей! Чтобы были выяснены причины откровенного укрывательства преступников со стороны РОВД, Прокуратуры и Суда Ысыкатинского района.



Что мне делать? Ведь у меня десять детей! Старшему 25, а младшему 2 года! У меня нет таких денег, чтобы купить Суд, Прокуратуру и РОВД Ысыкатинского района, а потом еще заплатить миллион Абдразакову Т. за моральный ущерб. Вы можете представить - 1.000.000 сом?! Кому еще так оценили моральный ущерб - Атамбаеву!? Вот какие важные и "дорогие" люди у нас в г.Кант живут! У Тинтиевой - есть честь или совесть Судьи? Она читала дело? - или просто "отработала заказ"?



Я многодетная мать Кыргызстана, имеющая орден "Баатыр Эне" высшей степени, будучи домохозяйкой, не могу сдвинуть эту коррумпированную систему. Помогите мне сдвинуть ее, чтобы Правда восторжествовала! Моих сыновей просто растерзали! И за это никто не несет никакой ответственности, а наоборот - осудили и посадили невиновных!



Хочу верить в справедливость и реальную борьбу с коррумпированными и семейственными кланами в Ысыкатинском районе!



Я добропорядочная гражданка Кыргызстана, верующая во Всевышнего, не хочу и не могу давать взятки за невиновность моих сыновей, попавших в беду на ровном месте у себя дома, только из-за того, что кто-то хочет нажиться за чужой счет.



Нападавший Абдразаков Талант - упитанный мужчина 46 лет, перепрыгнув полутораметровое ограждение, внезапно накинулся на моего сына с кулаками и камнями, а его сын Адилет, 16 лет, душил его сзади, довели моего ребенка до состояния аффекта (об экспертизе, которой мы настаиваем, но нам официально отказывает Суд). И когда его брат Эммануил приходит на призыв о помощи - Суд делает их виновными по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору"!!!??? Нагло отбирая Конституционное право на защиту своей жизни, при внезапно возникшей опасности! Мои дети как будто покушались убить Абдразаковых в собственном огороде "средь бела дня", на глазах у всех соседей, по предварительному сговору?! Не абсурд ли это? Дело сфабриковано, "шито белыми нитками", просто похоже на вымогательство денег или на "добровольное вознаграждение" - "норму" для Ысыкатинского района. У наших "правоохранителей" нет ни капли совести к Народу Кыргызстана, к многодетным семьям. Вопрос не в ежедневной помощи, а просто не "отжимать" честно заработанные крохи. Где Правда, Справедливость, Конституция, Законы Кыргызстана??? Что сказать сыновьям после СИЗО, как учить младших детей чтить Законы? Общество, где завуч школы врывается в дом, материться, натравливает своих домочадцев на кровавые разборки, впоследствии не отстраняется от должности и процесса обучения на время судебного разбирательства! Когда милиция "сходу" просит взятку для улаживания конфликта, а не получив ее - "фабрикует дело", делая из жертв - преступников. С такой системой - как бы ты не хотел, невозможно научить будущее поколение - Порядочности и Справедливости…



Как заставить любить и уважать властьимущих, которые ни в чем не помогая, а лишь хотят вынести из под тебя "последнюю подстилку"!



Уважаемый Главный редактор, прошу Вас прислать корреспондента в г.Кант и обеспечить главенство Закона Кыргызской Республики, Конституционных прав и свобод Человека и Гражданина! Или опубликуйте это письмо открыто для всей общественности Республики!



Я и вся моя семья не теряем надежды, что Помощь придет - Всевышний поможет!



С наилучшими пожеланиями добра и мира в Новом 2019 году.



С уважением,

Шиян С.В.

01 января 2019 г. Источник - ЦентрАзия

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