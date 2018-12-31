Театр Узбабсурда. Правоохрана и правосудие по чиланзарски, - К.Степанов

12:55 03.01.2019

Константин Степанов "Театр абсурда"



Столкновения с правоохранительной и судебной системой, органами прокуратуры Узбекистана вынудили меня поделиться этим негативным опытом.



Моя родственница вышла замуж, после рождения сына муж изменился и стал вести себя неадекватно, пить и ругаться матом в присутствии малыша. За его хулиганские поступки он был наказан на пять суток дважды по решению суда. Было принято решение развестись и жить отдельно, но муж стал выслеживать и нападать на нее. Однажды такое нападение произошло 18 ноября прошлого года около РУВД Чиланзарского района г.Ташкента . Родственница шла от меня к себе домой на 9 квартал с малышом. К сведению ее бывший муж проживает и прописан на 25 квартале массива Чиланзар. Он ее выследил, отнял у нее сотовый телефон и стал избивать. Моя родственница стала кричать и звать на помощь милиционера, который вышел из здания РУВД и наблюдал за происходящим . Позже он сделал вид, что помогает и забрал хулигана в милицию, через несколько минут выпустил.



Было поздно, проходящих на улице не было. Свидетелей инцидента между моей родственницей и ее мужем, кроме дежурного КПП РУВД не было. Однако, в материалах дела появились свидетельские показания лиц , которых не было во время события, а сотрудник милиции (дежурный КПП РУВД) не фигурировал в материалах дела вообще.



РУВД принял заявление у моей родственницы, провел дознание О.М.Маматов . Материалы дознания по делу почти все были на узбекском языке, без перевода на родной язык, хотя участники события русскоговорящие и заявления было подано на русском языке. Так же в материалах дела были приложены ксерокопии паспорта подставных свидетелей - неизвестного человека С.И.Нурматов , и внештатного помощника участкового Ж.М. Турсунова . При этом данные лица не были приглашены в судебное заседание. Участковый инспектор профилактики сфабриковал материалы в отношении моей родственницы, мотивируя тем, что бывший муж подал встречное заявление. Дознаватель обманным образом взял у моей родственницы подпись на административном протоколе, продиктовал ей текст, который она должна написать, где определил ее в качестве правонарушителя. В завершении пригласил в административный суд.



В процессе дознавательного периода я обратился с заявлением о приеме начальника РУВД Чиланзарского района, но мне было отказано. Я был принят заместителем начальника РУВД , который заверил, что дело будет рассмотрено согласно Закона. Хотя в РУВД имеется график личного приема, но фактически руководитель РУВД не принимает, не считает нужным исполнять Закон Республики Узбекистан "Об обращении физических и юридических лиц".



Имея негативный опыт бездействия РУВД, я обратился к руководству ГУВД г. Ташкента и МВД Республики Узбекистан о приеме, но сотрудники этих ведомств - господа направили мое заявление в РУВД Чиланзарского района непосредственно должностному лицу (участковому) на действия которого была моя жалоба. Тот в свою очередь стал требовать от меня и от моей родственницы объяснения в письменной форме.



После чего я пошел в административный суд и отксерокопировал материалы административного дела. В объяснительный бывшего мужа и моей родственницы в качестве свидетеля фигурировал только один свидетель - постовой КПП РУВД . А в материалах дела сфабрикованы объяснительные двух неизвестных нам лиц Ж.М. Турсунова и С.И. Нурматова, также их подписи стоят в административных протоколах, явно подписи поддельные. Я был уверен, что суд отреагирует на эту фальсификацию и примет законное решение.



В коридоре суда люди стояли группами, народ толпился. Сотрудники суда, как мне показалось, бессмысленно ходили туда-сюда. Людей запускали группами в судебный зал на 10-15 минут. Можно ли за такое короткое время провести судебное разбирательство я не знаю, я не специалист в этой области. Наступило время зайти нам в судебный зал. Участковый, который проводил дознание, завел нашу группу. Судья административного суда Чиланзарского района Мирзаева И.Т. пролистнула материалы дела, сделала замечание , почему объяснительные отпечатаны на компьютере( должны быть написаны собственноручно),установила анкетные данные, формально опросила стороны. При этом ни одного "свидетеля", проходившего по данному делу в судебном заседании не было. Судья не услышала и не приняла во внимание, что одна из сторон защищалась от нападавшего, признала виновными обе стороны и назначила наказание в виде лишения свободы на 15 суток, а в отношении моей родственницы ограничилась предупреждением. Быстро выпроводила нас из зала, попросила пригласить участников другого правонарушения. Такой темп не позволяет судье уделить достаточно времени для рассмотрения материалов административных дел, он просто копирует вынесенное следователем постановление в своем решении, вот и все разбирательство.



Зачем весь этот театр абсурда? Зачем суд? Зачем это лицедейство?



Пробовали оспорить решение суда в прокуратуре, сотрудник прокуратуры пояснил нам, что будет внесен протест на решении суда и родственница будет привлечена в качестве потерпевшей. Однако, ответ за подписью Облакулова Ш.Ф. был краток, нет оснований для принесения протеста. Коллективное заявление в прокуратуру от родственников на незаконные действия бывшего мужа вообще осталось без рассмотрения. И что дальше? Тупик. Суд указал на дверь, не вникая в проблему, прокуратура письменно высказала свое мнение, не вникая и не изучая материалы административного дела, отрабатывая рабочие часы пребывания в прокуратуре.



Реальный правонарушитель не получил должного наказания, после его неоднократного привлечения в административном порядке , он должен сидеть как минимум год в колонии. Отсидев пятнадцать суток, он явно не сделал ни каких выводов, продолжает преследовать свою бывшую жену, оскорблять и позорить. Последствия безответственной работы милиции, суда и прокуратуры могут быть самыми не предсказуемыми.



И это не единичный случай в РУВД Чиланзарского района г. Ташкента! Руководитель милиции не вникает в документы, которые подготавливают участковые инспектора по профилактике для суда, подписывает не глядя, доверяя своим сотрудникам. Дознаватели пользуются этим, подсовывают в материалы дела показания подставных свидетелей, ксерокопии их паспортов, подделывают подписи в протоколах, объяснительных и т.д.



Основные задачи правоохранителей: защищать конституционный строй, права, свободы и собственность граждан, обеспечивать верховенство закона, безопасность, предупреждать правонарушения, а что на самом деле?!



Порочная практика правоохранительной системы перенаправлять жалобы в нижестоящие органы с одним и тем же текстом, которая заготовлена в компьютере, стандарт, только вставляется другая фамилия , приводит к тому, что ничего ни работает. Правоохранительные органы занимаются формальными, бюрократическими отписками и бездействуют. Затем снимают с контроля заявление, как исполненное. Все это нарушает действующее законодательство, в том числе закон Республики Узбекистан "Об обращении физических и юридических лиц". Конкретно статья 25 "Порядок рассмотрения отдельных обращений" - "Запрещается безосновательная передача обращения на рассмотрение иным государственным органам, организа-циям либо направление его тем органам, организациям или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются".



Считается, что театр абсурда отрицает реалистичные персонажи, ситуации. Время и место не определенны и изменчивы. Бессмысленные интриги, повторяющиеся диалоги и бесцельная болтовня, драматическая непоследовательность действий, - все подчинено одной цели: созданию сказочно - ужасного настроения. Но все это на сцене. Страшно и ужасно то, что моя родственница испытала все эти переживания и эмоции. НО… театр абсурда проходил не на сцене, а в ее реальной жизни.