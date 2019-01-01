Таджикистан. 2018 год был годом разгрома и нового позора ТЭО ПИВ, - Назри Асадзода

18:48 04.01.2019 2018 год был годом разгрома и нового позора ТЭО ПИВ



По традиции в конце каждого года подводятся итоги деятельности, делаются логические выводы от поражений и побед. С учетом результатов, планируются и ориентируются дальнейшие перспективы работы. В связи с политической и идеологической деятельностью групп так называемых "противников", проникновением, позицией и степенью их влияния на общество, мы провели интервью с ведущим научным сотрудником Академии наук Республики Таджикистан Назри Асадзода, сокращенный вариант которого предлагаем нашим читателям.



- Прежде всего, хотел бы внести ясность в термин "противник" ("мухолиф"). Это понятие не имеет единственного значения - быть против, только критиковать. Противником или оппозицией называют здоровые силы общества, которые принимают участие в развитии экономических, социальных, культурных отраслей общества. Раскрывают изъяны и недостатки в проектах, различных экономических и социальных программах, предлагают свои версии и варианты для их устранения.



- Тогда какие группы, по-Вашему, можно назвать противником?



- Несколько мелких групп, которые в европейских странах пытаются показать такую силу, никогда нельзя назвать противниками, поскольку они являются членами той самой беглой Террористической Экстремистской Организации - партия исламского возрождения, деятельность которой за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, попытку совершения государственного переворота в сентябре 2015 года решением Верховного суда Республики Таджикистан была запрещена. Теперь они разделились на маленькие группы и выставляют себя как оппозиционные силы, пытаясь таким образом добыть гранты, пособия для своего существования. Хотят выставить на сцену ту же самую ТЭО ПИВ, но в новом формате и другом одеянии. Однако их обман не срабатывает, и они регулярно сталкиваются с разгромом и позором.



- Нельзя ли более подробно осветить этот момент?



- Посмотрите, они и их идеологические покровители уже уяснили для себя, что со старым названием террористической организации больше не могут добывать денежные средства и использовать их в семейной коммерции, антинациональных инициативах. Более того, данный проект в качестве "пасынка" известной страны не может служить нахзатовцам в европейском обществе. Исходя из этого, по совету и с благословения идеологических руководителей, на первом этапе они создали маленькие группы "Ассоциацию свободомыслящих таджиков", "Движение реформ и развития Таджикистана", "Движение мигрантов Центральной Азии в Европейском союзе", в каждой из которых не более 5-6 членов. Затем, собравшись вместе, организовали "договор", который очень быстро здравомыслящие силы назвали "Антинациональным договором Таджикистана". Таким образом, они избавились от ярлыка "нахзата" и хотели скрыть преступления против народа, совершенные ими вместе со своими подельниками. Однако их постигла неудача. Это был их первый разгром в прошлом, 2018 году. В дальнейшем, каждый их шаг был сопряжен с поражением. Другими словами, те, кто в Таджикистане совершал казни и разбои в отношении светских людей, очень сильно старались показать себя в глазах европейцев "светскими" и секулярными, но они сильно ошиблись и просчитались.



- Не могли бы Вы более конкретно прокомментировать эти разгромы?



- Конечно, в действительности это не так трудно. Руководитель ТЭО ПИВ предполагал, что сменив в Европе халат на галстук, он получит возможность свободной деятельности своей террористической организации, сможет притянуть к себе лица, у которых в душе накопилось недовольство. Однако, с одной стороны, его себялюбие, с другой стороны, те интриги и уловки, которые совершали главари этой партии в 90-е годы прошлого века наряду с другими партиями и движениями, не позволили реализоваться такому гнусному обману. Они хотели соединить две-три мелких самодеятельных группы и склонить на свою сторону таджикских граждан, находящихся за рубежом, в том числе представителей журналистских кругов и творческой интеллигенции. Но никто не попался в их ловушку. Напротив, представители таких групп, в том числе известные журналисты Дододжон Атовуллоев, Саломуддин Мирзорахматов, философ Хафиз Бобоеров, проживающие в Европе и другие, не только ни восприняли это приглашение нахзатовских террористов, но и смело раскрыли все их преступные и антинациональные замыслы. Их "договор" скончался на месте в день своего создания. В некоторой степени к раскрытию истинного лица нахзатовцев приложил руку сам руководитель названной террористической организации. Раскрыв тот факт, что его организация является адептом и продолжателем басмаческого движения. Подтвердив то, что эта организация доказала свою враждебность к нации, национальным ценностям, науке и образованию, знаниям и прогрессу.

Основной разгром ТЭО ПИВ произошел в дни проведения конференции ОБСЕ "О человеческом измерении" (в сентябре 2018 года в Варшаве). Нахзатовцы пытались показать себя как политическую силу, сторонниками демократии, свобод и прав граждан и человека, которые подвергаются преследованиям за политические взгляды и тому подобное. Однако участие представителей республики в работе конференции, особенно одного из основоположников ПИВ Айемиддина Сатторова, разрушило все их планы. А.Сатторов и другие представители Таджикистана открыто, с неопровержимыми доказательствами рассказали о совершенных преступлениях руководителями и последователями ПИВ в прежние годы, в период гражданского противостояния и позже. Разумеется, об этом уже было опубликовано множество материалов, но с официальной трибуны впервые выступили реальные люди, которые кардинальным образом изменили мировоззрение организаторов и участников конференции в отношении, так называемых противников. Для большинства из них впервые открылись истинные лица нахзатовцев, их планы и цели, отношение к приверженцам других религий.



- Какие новые аргументы прозвучали на конференции, которые будут способствовать убеждению участников и представителей западного мира, в том, что ПИВ действительно является террористической организацией?



- Айемиддин Сатторов, который стоял у истоков создания ПИВ, открыто заявил о связях партии со дня ее основания со спецслужбами Исламской Республики Иран. Как я отметил, ранее об этом много писали и говорили, однако А.Сатторов при помощи неопровержимых доказательств рассказал не только о покровительстве ТЭО ПИВ известной в регионе страны, но и о новом этапе сотрудничества этой террористической организации со спецслужбой этой страны. То есть, после объявления ее террористической и запрещения ее деятельности. О том, что руководители и активисты нахзата, начиная с 2016 года, обманным путем увозили молодых таджиков в Исламскую Республику Иран, организуя им военное обучение в специальных лагерях в Бумахене, Ароке, Пардисе и Мозандаране. Он раскрыл, что сам являлся ответственным лицом за идеологическое воспитание в этих группах. Поскольку он, как непосредственный участник, назвал конкретные лица из ТЭО ПИВ, названных спецслужб и имена боевиков, то руководители этой террористической организации и их зарубежные покровители не смогли ничего сделать, чтобы отрицать эту правду, и сидели молча. Кроме того, как мы увидели в документальных телевизионных фильмах "Бозгашт аз ҷаҳаннам" (Возвращение из ада), "Асолатбохта" ("Потерявший истинное лицо"), "Зархаридон" ("Наемники"), а также прочитали в периодической печати, что после задержания определенное число из тех, кто проходил подготовку в этих учебных лагерях в 2015-2018 годах были направлены в Таджикистан для совершения террористических актов. Это Каландаров М.М., Саидалиев С.Р., Сайдалов А.Д., Имматов М.А, Назрибеков П.Т. и другие, подтвердившие приведенные аргументы.

Продолжение этого разгрома ПИВ - задержание, процесс и судебный приговор над одним из создателей названной террористической организации Саидом Киемиддини Гози. Как мы увидели в документальном фильме "Решаҳои ноаен" ("Невидимые корни") и прочитали в комментариях в прессе, последний назвал конкретные имена лиц, такие как Тахмосб Хотами, Мухаммади Исфахони, Вафо Саджджод, которые сотрудничали с ним. Он, согласно их поручениям, вел диверсионную работу против Таджикистана. Например, в 1993-1997 годах в Афганистане он распространял среди таджикских беженцев экстремистские идеи и оппозиционные мысли против государства Таджикистан, агитировал беженцев не возвращаться на Родину. Долгие годы занимался распространением идей и учений шиизма среди граждан Таджикистана, экстремистских и антитаджикских идей ТЭО ПИВ среди таджикских мигрантов. Он назвал определенное количество граждан республики из числа руководителей и членов ТЭО, которые действовали в различных регионах республики, в том числе в Раште, Хуросоне, Вахше, Джалолиддини Балхи, Гиссар, Рудаки, Файзабад и других районах под руководством и по напутствию иностранного государства против национальных интересов Республики Таджикистан. При задержании С.Гози у него было изъято 100 тысяч долларов США, которые, согласно его показаниям, были даны ему для совершения диверсионных актов в Таджикистане.



- Разве руководители беглой террористической нахзатовской организации не сделали для себя каких-либо выводов? Они когда-нибудь прекратят свои антинациональные замыслы? Что Вы думаете по этому поводу?



- Как показало изучение процесса антинациональной деятельности ТЭО ПИВ, после того как попытки террористической организации прийти к власти законным путем потерпели неудачу, они обязательно прибегают к насилию, к нагнетанию и дестабилизации социальной обстановки. Возьмем 90-е годы прошлого века. Используя хаос, сложившийся после развала Советского союза, неопытность молодого вновь созданного государства таджиков, стремились захватить бразды правления в свои руки и установить исламский строй, но жители республики не поддержали их. Проиграли на выборах и взялись за оружие, в результате чего развязалась гражданская война, погибли 150 тысяч человек, республике был нанесен огромный материальный ущерб. Во второй раз, также после поражения на парламентских выборах в сентябре 2015 года, попытались силой захватить власть, отчего погибли десятки граждан республики. И наконец, при всех своих стараниях в Европе, при финансировании духовных покровителей, поддержке некоторых так называемых демократических и правозащитных организаций, которые представляют их жертвами, подвергающимися преследованиям, они не были признаны официальными органами этих стран. Поскольку, таким образом, руководители этой террористической организации не достигли своих целей, они вновь прибегли к кровопролитию. На этот раз их жертвами стали иностранные туристы. Выполнили свой бесчеловечный, чудовищный акт под прикрытием черного флага своих единомышленников из ТЭО "Исламское государство", пытаясь скрыть свою истинную принадлежность к ТЭО ПИВ. Но и здесь они потерпели неудачу. Главарь террористов Абдусамад Хусейнов был задержан и раскрыл все секреты своих нахзатовских руководителей. Известные информационные агентства, такие как "Настоящее время", "Озоди", "Голос Америки" и другие впервые открыто сообщили о причастности ТЭО ПИВ к убийству четырех иностранных туристов. Если раньше была известна связь и причастность руководителей и членов ПИВ к совершению тяжких преступлений и гнусных измен прошлых лет, то теперь была раскрыта их роль в совершении террористического акта в 2018 году.

По моему убеждению, нахзатовские террористы не собираются отказываться от своей антинациональной деятельности. Вернее, им не позволят. Поскольку они получили слишком много денежных средств и уже проели их. Свои долги они должны и планируют компенсировать путем совершения предательства против таджикского народа.



- Но ответят ли они за свои антигуманные и антинациональные (деяния)?



- В сегодняшних условиях, независимо от того, что она признана террористической организацией, ТЭО ПИВ проникает на некоторые международные мероприятия, использует их трибуну для искажения реальности своей приверженности к терроризму и экстремизму, распространения вымышленных и провокационных сведений в отношении Таджикистана, пропаганды экстремистской идеологии. Но как я отметил, эта организация официально не признана ни одним государственным органом. За совершенные тяжкие преступления беглые руководители и активные члены ТЭО ПИВ находятся в международном розыске Интерпола. ТЭО ПИВ внесена в список запрещенных организаций стран Организации Договора о коллективной безопасности, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ. В связи с этим, ответственность перед законом руководителей и активных членов этой террористической организации неизбежна.

Таким образом, 2018 год можно назвать годом позора, провала, неудач и разгрома ПИВ на международной арене, о чем я отметил выше. Эти теоретические и практические шатания беглых нахзатовцев выражены в примитивных и бредовых инициативах. Сами реальные очевидцы-участники событий не раз открыто указывали в 2018 году на многочисленные предательства мулл-террористов народов и нацией. Действительно, когда смотришь на поведение и поступки этих, потерявших человеческий облик людей, вспоминаешь народную пословицу "горбатого только могила исправит".



- Спасибо за содержательную беседу.



Беседовал: Назири Нусрат Источник - ЦентрАзия

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