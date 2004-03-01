Забытые солдаты Красной Империи. Полковник Фрейганг - организатор снабжения Туркестанского фронта

11:40 05.01.2019

ФРЕЙГАНГ Владимир Васильевич

(28.10.1873 - ..]

Род. в Кубанской области. Православный.



Образование получил в Николаевском кадетском корпусе (1892).

Окончил 2-е военное Константиновское училище по 1 разряду (1892-94).

Окончил Академию Генерального Штаба по 2 разряду (1899-1901)

окончил Интендантские курсы при Академии по 1 разряду (1901-03)



В службу вступил 31.08.1892 из кадетского корпуса вольноопределяющимся юнкером в ВУ.

с 1.09.1893 - унтер-офицер-юнкер в училище

с 16.11.1893 - мл. портупей-юнкер в училище

с 11.12.1893 - ст. портупей-юнкер в училище

с 8.08.1894 - выпущен из училища подпоручиком (со старшинством с 07.08.1893) в 93-й пех. Иркутский полк. (прибыл в полк с 1.09)

21.05-30.08.1895 - командирован в Усть-Ижорский лагерь с командой солдат для обучения саперному делу;

с 5.01.1896 - прикомандирован к лейб-гв. Московскому полку (прибыл с 1.02)

Переведен в лейб-гвардии Московский полк (25.01.1896) чином Подпоручика гв. (ст. 08.08.1894).

13-16.05.1896 - врид. командующего 11 ротой

4-19.07.1896 - врид. делопроизводителя полкового суда;

7-11.08.1896 - врид. командующего 14 ротой;

27.08-9.09.1896 - мл. офицер при 2-й сводной роте для обучения солдат прибывших на учебный сбор;

с 05.1898 - освобожден от служебных обязанностей для подготовки в АГШ;

16.10.1898 - успешно выдержал экзамен в АГШ, но не зачислен ввиду ограниченности вакансий и возвращен в полк;

с 6.12.1898 - Поручик (ст. 08.08.1898).

с 20.08.1899 - вновь командирован на экзамен в АГШ

с 9.10.1899 - зачислен в АГШ

21.09.1901 - окончил курс 2-х классов Николаевской АГШ по 2-му разряду и отчислен в свой полк.

с 24.09.1901 - зачислен на Интендантские курсы

с 6.12.1902 - штабс-капитан (ст. 08.08.1902).

1.06.1903 окончил Интендантский курс (по 1-му разряду) и прикомандирован к Главного Интендантскому управлению.

с 19.06.1903 - зачислен в Мобилизационную часть ГИУ

с 5.03.1904 - переведен в ГИУ с переименованием в капитаны (ст. 08.08.1902) и утвержден помощником столоначальника Мобилизационной части ГИУ.

с 11.06.1904 - прикомандирован к 1 отделению ГИУ

с 24.01.1905 - врид. столоначальника Статистического отделения ГИУ.

с 2.03.1905 - и.д. столоначальника Статистического отделения ГИУ.

с 3.07.1908 - переведен в 5 отделение ГИУ

с 19.08.1908 - и.д. старшего бухгалтера 5 отделения ГИУ

с 25.11.1908 - врид. начальника 1 отделения ГИУ

22.01.1909-20.10.1910 - и.д. помощника начальника 1 отд. Гл. интендантского управления;

с 26.02.1909 - Подполковник за отличия по службе

с 28.10.1910 - прикомандирован к Комендантскому управлению г. Санкт-Петербург

с 19.05.1912 - и.д. начальника мобилизационного отделения окружного интендантского упр. Московского ВО. (прибыл и вступил с 7.06)

с 14.04.1913 - Полковник за отличие по службе.

Участник мировой войны.

с 17.07.1914 - зав. интендантской частью Этапно-хозяйственного отдела штаба армии (с 18.07 - 5 армии)

с 14.08.1914 - делопроизводитель управления заведывающего интенд. частью штаба 5-й армии

с 13.12.1914 - и.д. Варшавского местного интенданта Северо-Западного фронта;

с 21.01.1915 - и.д. зав. интендантской частью этапно-хозяйственного отдела штаба 12 армии;

с 28.05.1915 - зав. интендантской частью этапно-хоз. отдела штаба 5 армии

с 27.09.1915 - врид. помощника интенданта армий Северного фронта

c 28.10.1915 - помощник Интенданта армий Северного фронта.

с 6.12.1916 Высочайшим приказом старшинство в чине полковника установлено с 14.04.1911.

11.06-13.08.1917 и 16-24.09.1917 - врид. Интенданта армий Северного фронта.

с 6.08.1917 старшинтсов в чине полковника установлено с 14.04.1910

2-9.12.1917 - в командировке в г. Псков

10-11.12.1917 - врид. Интенданта армий Северного фронта.

с 4.12.1917 - 12.05.1918 - Интендант армий Северного фронта.

с 12.05.1918 - демобилизован ввиду расформирования Штаба;



В РККА.

с 10.05.1918 /приказом по Наркомата по военным делам РСФСР/ - начальник окружного Воен-Хоз. управления Ярославского ВО с зачетом в должности с 27.04.1918;

с 29.04.1919 - приказом Ярославского окрвоенкома отправлен на Восточный фронт "как военспец";

с 5.05.1919 - начальник снабжения Южной группы Восточного фронта;

Нач-к управления снабжения Туркфронта (с 14.08.1919-=20.07.1920=)

7-16.08.1919 - в командировке в г. Самара;

+ с 4.10.1919 - член Опродкома ТФ от Военведа

18.01-3.04.1920 - в командировке в Москве



Нач-к управления снабжения Южного фронта (15.10.1920-21);

Нач-к управления снабжения Войск Украины и Крыма (с 04.01.1921-10.21);

Пом. начальника Главного Хозяйственнгого Управления РККА (с 12.10.1921-05.22).

помощник начальника снабжений Отдельной Краснознаменной Кавказской армии РККА (с 30.05.1922 - ? -



В отпусках: 11.08-13.09.1894

23.12.1894-7.01.95

17.09-3.10.1897

24.08-19.09.1900

3-11.05.1904

10.04-7.05.1906

1.07-17.08.1909

16-23.07.1912

15-18.08.1912

20.12.1913-9.01.1914



Награды:

Св. Анны 3-й ст. (1.01.1906)

Св. Станислава 2-й ст. (ВП 06.12.1914)

Св. Владимира 4-й ст. (ВП 29.01.1915).

Св. Анны 2 ст. (11.04.1915 и 6.01.1916) ???

Св. Владимира 3 ст. (12.06.1916)



жена - дочь надворного советника Ксения Владимировна Рашет (19.11.1884 г.р.). Дочь Ирина (28.10.1907) - православные обе.



Послужной список от 12.06.1920



РГВА

37976-5-164-578 л/д

с. 65-68



подготовила

Андреева Валерия Витальевна