Коррупция и хамство в прокуратуре Ташкента (ответ прокурора Облокулова), - Б.Мусаев

01:57 06.01.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН ПостКаримовский (Не Исламский).



КОРРУПЦИЯ И ХАМСТВО В ПРОКУРАТУРЕ г. ТАШКЕНТА.



Никто из живущих в столице Республики Узбекистан не усомнится, что прав я в своем утверждении, выраженном мной в заглавии настоящей заметки, если он, конечно, принадлежит к числу тех людей, кто не согласен жить ( и не живет ) по бараньему уставу.

Это верно, как по Ноберту Винеру, считавшего, что сообщение о вероятном (подобное, например, моему утверждению о коррупции и хамстве в прокуратуре – прим. Б.М.) информативно насыщеннее сообщения о случившемся.



I. А случилось же следующее.

Вчера вечером , 4 января с.г. я получил заказное письмо (сообщение о случившемся- прим Б.М.) из Прокуратуры города Ташкента 100115 г. Ташкент , ул Чиланзар,д.6 от 28 декабря 20018 № 10.2/5298-18 ...Подписано оно зампрокурором г. Ташкента, старшим советником юстиции Облокуловым Ш.С.

Ознакомился с содержанием его ответа на мое обращение (03.12 218 ) в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан о несогласии с деятельностью ТСЧЖ "Акбар файз сервис коммунал" .

Более доброй половины, если не две трети письма прокурора содержит сведения об основных моментах Положения об ТСЧЖ и рекомендации создать инициативную группу по проведению общего собрания членов ТЧСЖ, на котором решить все вопросы, связанные с деятельностью товарищества, в т.ч. и проверки финансово- хозяйственной деятельности...

Должен сказать, что категорически не согласен с содержанием данного письма, где нет ни одного ответа на поставленные мной вопросы в виртуальную приемную Президента Республики.

И еще.

Повторю, что не только категорически не согласен с содержанием письма старшего советника юстиции, а возмущен хамским, неуважительным его отношением к человеку, гражданину ...

Впрочем, надо читать это письмо, чтобы убедиться, что его содержание пустышка – отписка, которое выявляет будто безграмотность работника прокуратуры. Почему "будто"?

А потому что, во –первых, или держит меня за быдло- дурака или сам безграмотен. Но, скорее всего, лукавит или элементарно хамит, ибо ...

В действительности, это его сообщение о случившемся, читай, приводимые им доводы ... все и вся , как говорится взято от фонаря, т.е. написано без фактов, и вместе с тем , делается следующий обобщающий вывод о том, что все в порядке и по закону работает ТЧСЖ

"в ходе мониторинга филиалом Авиасозлик АКБ Hamkorbank" , установлено , что ТЧСЖ "Акбар файз сервис коммунал" " кредитные средства использованы по целевому назначению".

Собственно,оказывается, как пишет зампрокурора

" в 2016-2017 г.г. взяты кредитные средства в размере 126, 4 млн сум на ремонт подъездов, подвальных инженерных коммуникаций, стояков подачи тепловой энергии и крыш жилых домов, а также на установку камер видеонаблюдения".

(к месту отметить, например, что таковых диковинок, как камеры видеонаблюдений у нас здесь не наблюдалось – прим. Б.М.)

Между тем, в письме – ответе прокурора нет ни одного факта, которые бы подтвердили правомерность, законность получения кредитов (на каком основании берутся кредиты);

На самом деле, где протоколы собраний жильцов. Ни слова о том, когда и кто: какой подрядчик сдал объект, отсутвуют акты сдачи и приемки объектов .

Вопросы, вопросы.. Они не нашли освещения в ответе прокурора на мое обращение в виртуальную приемную главы государства.



II. Вместо P. S.

Итак, я не получил от прокурора ответа ни на один вопрос, который поставил в своем обращении в портал главы государства.

Но мне ясно одно: текст "Ответ на обращение", подписанный зампрокурора г Ташкента, старшим советником юстиции Облокуловым Ш.С. свидетельствует об достоверности факта (и эта достоверность чрезвычайно велика – прим. Б.М. ), содержащегося в моем утверждении о коррупции и хамстве, читай, нравах, продолжающих царить в прокурорской среде, как и прежде, при бывшем Генеральном Прокуроре (ныне ожидающего приговора за свои криминальные дела – прим. Б.М.).

И напоследок еще раз просмотрел прокуроровский пресловутый Ответ и между строк теперь прочитал, нет, вспомнил почему –то слова песни одного американского рэпера, где звучат, повторяясь следующие слова, как припев (речитатив) "money is a power power is a money" ( "деньги есть сила, а сила –это деньги") и подумалось о следующем.

По-видимому, пока ничего не меняется в нашей стране, где ее лидер Ш.Мирзияев день-деньской произносит достойные государственного мужа слова о человеке, слугой должен быть чиновник, а значит и государство, глава же его пытается ....

В реальности же, т.е. по жизни не переводятся последыши эпохи известной персоны власти. Можно их называть крысами или еще как угодно, однако от этого признания не становится легче ... Бедная, нищая моя страна! Ну, разве что богатая на богатых негодяев, на словах являющихся самыми редкостно-ревностными, бескорыстными патриотами, а на деле устроивших подавляющему множеству людей жизнь по бараньему уставу, ... И все же не настолько глупы соотечественники, чтобы не понимать .. Вот ведь додумались до того рядовые простые наши люди и в точку попали, когда ныне в обиходе характеризуют свое общество (стало быть, в целом и страну, власть – примеч. Б.М.) словами и словосочетаниями типа "обмани – продай", "отнимайка", "купи-продайка".

Вот и все и не все мои рефлексии, риторические или дурацкие вопросы, возникшие у меня как у простодушного узбекистанца при чтении текста "Ответ на обращение", автором которого представился старший советник от юстиции г-н Облокулов Ш.С. . Он же замПрокурор города Ташкента.



Бахадыр Ф. Мусаев 05.01. 2019 Ташкент Тузель-2

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