К вопросу о стыде. Что такое "Уят" и "Уятмены". Ч. 1, - Назира Нуртазина

02:00 06.01.2019 О стыде ("уят") и стыдливости: почему то, что возвышает человека над низшими творениями стало считаться "отсталостью" и вызывать насмешки и нападки? Часть 1.



"Счастье от соприкосновения чувств

с объектами, которое в начале кажется нектаром,

а в конце становится подобным яду, именуется

счастьем в гуне страсти"

("Бхагават-гита")



"В традиции нашего народа

существовало более двухсот запретов,

оберегавших от безнравственности.

Это были запреты, сохранившие целые нации

рамками правил чести и нравственной чистоты"

(казахский поэт-трибун Мухтар Шаханов.

"Заблуждение цивилизации"

(Сага о нравах эпохи).



"Я стыжусь, значит, существую"

(В. Соловьев,

русский философ конца XIX в.)



Безусловно, мы затрагиваем очень большую, серьезную тему, требующую междисциплинарного исследования в рамках, может быть, десятка научно-прикладных проектов и томов научных монографий. Мы лишь попытаемся набросать некоторые штрихи. В последнее время в Казахстане и Кыргызстане стало модным трендом критиковать так называемых "уятменов" и традиционное понятие или восклицание "уят", "уят болады!" (букв. "стыд", "стыдно", "стыдно ведь!"). Немножко поразмыслив над ситуацией, мы поняли, что вся эта путаница и брань связана с постсоветским "винегретом" в головах людей, самое главное - отсутствием в национальном (коллективном) сознании базовых основ духовного миропонимания и истинного человекознания (антропологии). Также редко кто понимает казахскую культуру и нашу традицию во всей ее глубине, противоречивости и трагичности.



Корень зла (или духовного невежества, в данном случае это - одно и то же) в современном мире часто оказывается в том, что человечество оторвалось от мудрости и тайн мировых религий, длительно переживая этакую сладкую негу от фазы (мирового мегацикла) полной свободы и деморализации и абсолютно не понимая, что в Космосе за все надо платить. И, как сказано в Священной Бхагават-гите (великой Книге, квинэссенции ведической мудрости) этот "нектар" свободы окажется в конце ядом, а то, что принято считать "несвободой" вначале "может показаться ядом, но, если человеку удается следовать всем предписаниям, он благодаря этому поднимется на трансцендентный уровень и сможет вкусить истинный нектар бессмертия" (из современных комментариев к текстам Гиты Бхактиведанта Свами Прабхупады).



Но прежде чем говорить о толковании "духовности" и "стыда", модели человека, причинах принижения в священных текстах и учениях мудрецов Востока и Запада телесного и физического и связанных с этим подходом различных ограничений и табу, необходимо определиться с одним, имеющим в данном случае общеметодологическое значение, моментом. Это особенно важно перед лицом известных стандартных аргументов со стороны любителей апеллировать к Западу, проводить бездумные, априорные и чисто умозрительные сравнения и аналогии с западными обществами.



На наш взгляд, в большинстве экс-христианских, даже экс-мусульманских или экс-конфуцианских стран современная демократия, даже пусть разнузданная пропаганда свободы ХХ-XXI вв. все равно не угрожает духовному ядру культурной традиции и самосознания, не чревато полным распадом и атомизацией народа. И на самом деле вихрь различных экспериментов и экстравагантных вещей в массовой культуре, вся "чертовщина" кружится у них в основном на "периферии", мало затрагивая "центра", внутреннего консервативного (устойчивого) слоя коллективной психики.



Этот момент очень важно понять и уяснить. Запад и западный человек устами и своим "дневным" сознанием может и отрицать религию, ругать "консерватизм", говорить и даже поступать так, что он выше религии, вне религии и пр., однако, даже они сами, европейцы и американцы, не знают и не подозревают о том, какой на самом деле у них де факто, в подсознании, "ночном" пласте сознания или генах огромный запас христианской этики, крепкой веры, наработанный многими и многими поколениями и имеющийся в ДНК каждого немца, шведа, финна, американца (ирландских, скандинавских, итальянских и др. корней) духовный иммунитет. А, кстати, вера и этика - источник позитивной энергии и здоровья. Поэтому и показатели физического, психического здоровья в странах Запада несравненно выше, чем у нас.



Именно тайный код мировых религий, прежде всего Христианства - при всем "демократическом" шуме в "наружных" или "внешних" слоях культуры и национального самосознания, криках, балагане, шабаше и хэллоуинах, карнавалах, голых бюстах и задницах, поп-звездах и гей-клубах и пр. - не дает Америке, причем как Северной, так и Южной; и Западной Европе рассыпаться, деградировать этим обществам в толпы обезъян и выродков, незримо сохраняет и обеспечивает до сих пор нормальное коллективное (точнее, "среднестатистическое") мировоззрение, интуитивную веру в Бога-Творца, уважение к предкам и любовь к классике, верность семье, этическим нормам, адекватный, спокойный национальный характер и поведение в целом, сильную волю и самодисциплину.



Кто сказал, что Запад безрелигиозен и аморален? Это просто миф или иллюзия и недопонимание. Без запаса моральных ценностей и "уят" (стыда, совести) они бы давно потерпели крах, и никогда не обрели бы мировую гегемонию. У нас не понимают закон, что энергии копятся у народа путем длительного аскетизма, сдержанности и самоотверженности, "молитвенного" состояния и даже жертвенности элиты, избранных, нации в целом (это тема отдельного исследования). На самом деле Запад даже сейчас - это довольно религиозные, высокоморальные и порядочные народы и люди, мужчины и женщины, хотя в Конституции у них не всегда определено государственное вероисповедание, и не ведутся публичные вероучения и нравоучения.



Все знают, что у истоков славы Америки лежит победоносный дух отважных колонистов-протестантов, искавших прежде всего свободу веры, а вся история становления Соединенных Штатов с войнами, подвигами, памфлетами и речами их отцов-основателей - это религиозно (причем, монотеистически) окрашенная история мужественных, серьезных и трудолюбивых людей, блистательно выполнявших, как сказал бы индус, свою "карма-йогу" ("путь действий").



До сих пор вера и этика во многих светских государствах, у американцев и французов, также евреев и японцев, индусов и турок прочно сидит именно в глубинах "трансперсональной" памяти, т.е. этническом и индивидуальном подсознании, программируя все хорошие, добрые поступки, положительные черты характера, устои семьи и брака, дружбы и любви, благотворительность и т.д. Несмотря на глубочайший духовный кризис мира в XXI веке, свидетелями которого мы являемся, все хорошее, что еще осталось на Западе - это от "золотых" остатков Христианства, былой веры, моральных (!) и аскетических (!) подвигов прежних (да и здорового ядра нынешнего) поколений. Это образно можно сравнить с распадом радиоактивных элементов, урана, веками продолжающего излучать прямо или косвенно свои лучи.



Столько фильмов создано в якобы "безрелигиозной" Америке про Иисуса Христа, других пророков и святых, про доблестных рыцарей и королей, императоров! Великолепно экранизировали они всю классику, красивые англосаксонские, кельтские и др. саги и мифы. Это все прорывы из светлых, высоких уровней коллективного подсознания, или еще лучше - Сверхсознания (Higher consciousness, Higher Self). Да, заметим, что именно такие шедевры, как киноэпопея "Властелин колец" - с персонажами-аристократами духа и крови, эльфийскими, божественными красавицами, Арвен (букв. "благородная дева") и др., небоподобными рыцарями-королями (Арагорн, "со строгим бледным лицом"), то есть именно классика и вечная сказка, где Добро побеждает зло, где воспевается Вера, Честь, Красота, святость Любви и супружеской верности, справедливо завоевывают и будут завоевывать сердца миллиардов зрителей и любителей киноискусства на Западе и во всем мире!



Поэтому нормальные христиане и утонченные китайцы или японцы, разумеется, не будут даже задерживать свой благородный, цивилизованный взор на наших аморальных фильмах, известных образчиках казахстанского постсоветского "искусства" с тошнотворно-натуралистическими, чувственно-языческими, пикантными сценами и грубо дышащими персонажами стадно-номадного мира, либо низкопробных бессмысленных мыльных операх и кинокомедиях (а вот исключение: нашего утонченного и аристократичного певца Димаша Китай и весь мир по праву оценил!).



"In God we trust" / "На Бога уповаем" - официальный девиз США и надпись на долларовых купюрах. Президенты на инаугурации дают клятву на Священной Библии. И это - страна морального индифферентизма?! В университетах за кафедрами часто цитируется Библия, она всегда лежит в тумбочках номеров всех отелей; глубоки традиции христианских колледжей и университетов, также уважаются ценности Ислама, в почете Будда и Кришна…



В отношении Америки не стоит еще забывать, что там 90% элиты - это евреи, которые на самом деле очень даже хранят в семьях и наедине веру и мораль, единобожие, делают обрезание, хотя некоторые из них могут в отношении остального мира лицемерно провозгласить "свободу", похвалить вседозволенность, "демократический" шаманизм и номадизм, сексуальную революцию и пр.



Помните, в Катехизисе Еврея в СССР было: "не употребляйте сами никакого алкоголя, не курите, чтобы рождать здоровую, крепкую телом еврейскую поросль… Всеми средствами подавляйте сознание гоев, лучшего из них раздавите, полоните, худшего, подобного тупому барану, возвысьте….. Дайте им много денег, но еще больше водки, чтобы зачатые в пьяной угаре гои деградировали и действительно представляли собою рабочий скот: деньги, водка, секс и никакой духовности!"?



А что казахи??? Не поняв как следует "кто мы и откуда", каков тяжелый диагноз нашей социальной и цивилизационной болезни, казахские "гои"-акымаки* начали с 1991 г. дружно, слепо подражать Америке и Европе. А мы … только что вышли из страшной тьмы и хаоса, из ментальной перекодировки в форме системной деисламизации и деэтнизации, а потом, открывши настежь окна и двери всем демонам мировой цивилизации, успели занять третье место в мире по суициду среди подростков, показать другие позорные и страшные рекорды, например, по инфекциям, передаваемым половым путем - ИППП и т.д. и т.п., то есть мы как нация попросту были истощены и больны, больны. Если честно, мы и сейчас висим на волоске, пока еще существуя за счет жиденького запаса пассионарной энергии предыдущих поколений и харизмы одного-единственного Назарбаева. Поэтому нам категорически нельзя бездумно копировать рецепты и модели других стран и регионов.



Но наши "гои"-номады, оголив (или требуя оголить) "шаманские" груди и зады, стали вдруг бороться в первую очередь с морализмом мусульманского монотеизма, вообще с вечными и общечеловеческими - мусульманско-христианскими, индуистско-буддистскими и др. понятиями о нравственности и порядочности. Затем, с демоническим шипением втянув в себя воздух и засучив рукава, приступили к публичному разоблачению, порке и растаптыванию в интернет-пространстве ненавистного им "ұят" - этого древнего казахского слова-символа. Да, последнего, что осталось в руках (вернее, на устах) у адекватной, духовно и психически здоровой части народа, этого бессознательного аргумента-орудия против тьмы и хаоса.



Слова и понятия (ценности), на данный момент как бы убогого, "аульного", "старомодного" (короче, "замухрышки"), робкого и жалкого ввиду своей позабытости или некоторой потрепанности в привычках словоупотребления столь одичавшего и оглупевшего общества, а также извечно "слабого" своей логико-интеллектуальной уязвимостью. Ведь, как прекрасно написал об этом В. Соловьев, стыд у человека как загадочное, иррациональное состояние или чувство не поддается логическому "препарированию", на самом деле являясь знаком более высшего измерения, гласом Бога, ангела, высшего "Я" человека, императивом духовных, тончайших планов бытия, властителям которых претит мир тварный и его грубые физические вибрации …



Но казахское слово "Уят", как и всякое сакральное слово-символ и табу, словно тень указывает на ЧТО-ТО большее и реальное, на сам предмет именования и священный порядок вещей. А это НЕЧТО, трансцендентное, как раз - вовсе не "замухрышка", а все наоборот, на 180 градусов, т.е. Оно - великое, космическое, сакральное и грозное. Так что, наверняка, мало не покажется в грядущем этим душонкам обоего пола, в самый судьбоносный момент национальной и глобальной истории решившим тягаться с высшей, лучезарной частью Коллективного Бессознательного Казахского народа, т.е. святыми аруахами, пирами и шахидами Земли Казахской и Мира Ислама…



* Акымак (с каз.)- "глупец", "тупица"



(продолжение следует )



Автор: Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546729200

