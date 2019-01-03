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Последняя надежда Европы, - Руслан Устраханов
02:02 06.01.2019

Что представляет собой европейская цивилизация, насчитывающая несколько тысячелетий, вопрос праздный. Европейская цивилизация -- это эллинизм математика Евклида и астронома Гиппарха, механика Архимеда и первых Олимпийских игр. Это Ренессанс Коперника и Кампанеллы, Галилея и Джордано Бруно, Микеланджело Буонарроти и Сервантеса с его вечным "Дон Кихотом".

Европейская цивилизация -- это творчество Гете и Шиллера, Томаса Манна и Гейнриха Белля. Это музыка Баха и Бетховена, Шумана и Шуберта. Готическая архитектура Кельнского Собора и храма Святой Марии в Любеке. Это Германия Иоганна Гутенберга и Мартина Лютера, Блюхера и Бисмарка. Европейская цивилизация -- это поэзия Поля Верлена и Луи Арагона, комедии Мольера и сатира Лафонтена, творчество Гюго и Бальзака, французский шансон Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Это Собор Парижской Богоматери и Лувр.

Все, абсолютно все это может исчезнуть, раствориться в разрушительных волнах глобализма, берущих начало с берегов североамериканского континента. Орудием глобализма стали три его составные части: создание Евросоюза без границ территориальных, экономических и политических, искусственно спровоцированный миграционный кризис и вульгарный толентаризм.

Угроза исчезновения европейской цивилизации над Европой нависла так, как угроза извержения Везувия впоследствии превратила Помпеи в прах. В начале 21-го века эта угроза стала ощутимой для западноевропейского сообщества. Отсюда радикальные изменения баланса политических сил в государствах Евросоюза, произошедшие буквально в течение нескольких последних лет. Продемонстрируем их на примере отдельных ведущих государств ЕС.

Италия. По итогам выборов в Палату депутатов в марте 2018 года противники Евросоюза -- политические партии "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" -- получили большинство мест в итальянском парламенте (347 из 630). В лице сформированного кабинета министров Италии с Джузеппе Конте во главе Россия приобрела реального союзника. Достаточно вспомнить заявление Конте, поддержавшего президента США о необходимости возобновления формата "большой восьмерки" с участием нашей страны.

Франция. На прошедших президентских выборах 2017 года Марин Ле Пен -- руководитель "Национального фронта" -- заняла второе место с результатом в 33,90 % голосов избирателей. Причем в первом туре от Макрона Ле Пен отделяли чуть более двух процентов голосов! Мужественная женщина, борец, подлинное лицо возрождения Франции. Ле Пен -- Жанна д’Арк 21-го века, выступающая за суверенитет Франции, за выход из Евросоюза, за снятие санкций с России. Она -- выразитель взглядов абсолютного большинства коренных французов.

Германия. Парламентские выборы в Германии 2017 года стали "пирровой победой" евроинтеграторов -- правящего блока правоцентристских политических партий ХДС/ХСС и социал-демократов. Оппозиция из "евроскептиков" (противников Евросоюза) заняла 310 мест из 709 в Бундестаге. То есть "дышит в спину" сторонникам глобализации по-американски. Лидером противников нахождения Германии в ЕС выступает "Альтернатива для Герма́нии". Это правая политическая партия, основанная в 2013 году, ставшая третьей по численности партией в Бундестаге на последних выборах.

Заметим: уход Ангелы Меркель с поста Председателя ХДС в декабре 2018 года ничего не меняет в настроении немцев. Они, в большинстве своем -- противники евроинтеграции, Евросоюза и американизации страны. Немцы против политики ЕС, открывшей границы, результатом чего миграционный поток захлестнул как Германию, так и всю Западную Европу.

Европейцы справедливо видят в евроинтеграции угрозу существования европейской цивилизации. "Унификация" по-американски приводит к ликвидации традиционных человеческих ценностей, уничтожает национальную идентификацию. Поэтому сегодня отличить шведа от немца, француза от бельгийца можно исключительно по бейджику на пиджаке.

Реальность 21-го века -- информационное пространство, полностью контролируемое американскими соцсетями: YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, навязывающими миру безродность и бездуховность. Однако первым шагом к уничтожению евроцивилизации стало создание Евросоюза со всеми его структурными составляющими. То был организационный этап государственного строительства подчиненной Соединенным Штатам бесполой и безнациональной Европы. Затем в "бой" вступили соцсети.

"Живой" силой разрушения традиционной Европы стали мигранты из Азии, Африки и Ближнего Востока. Естественно, нельзя ни в коем случае обвинять в чем-то выходцев из этих стран! Мигранты -- это жертвы развязанных США и НАТО войн на территории стран их проживания. Развязанных с целью организации миграционного кризиса в Западной Европе. Дабы понять о чем речь, обратимся к статистике нескольких "значимых" государств Евросоюза.

В Германии численность населения с иностранными корнями в 1973-м году составляла 1,6 млн человек. Но только за 2015 год в Германию эмигрировало 2,14 миллиона человек. Согласно результатам микропереписи в 2016 году более 18,6 миллиона человек, проживающих в Германии (22,5 процента), имеют миграционный фон.

Во Франции до середины 1950-х годов иммиграция была незначительной. За первую половину XX века количество иммигрантов, проживающих во Франции, увеличилось на 1,2 млн человек и составило 2,3 млн человек в 1954 году. В настоящее время на легальной основе во Франции пребывает 5,8 млн иммигрантов (8,9% населения страны против 8,1% в конце 2005 г.), из которых около 40% имеют французское гражданство, а также 6,8 млн их потомков (10% населения). То есть общее число лиц мигрантского происхождения составляет около 20 процентов от населения Франции. Как правило, это выходцы стран Магриба, Азии, Латинской Америки и Южной Африки.

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) -- реализованная цель консервативной оппозиции и евроскептиков Соединенного королевства. Британия покинет Европейский союз в марте 2019 года. Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших.

По факту Британия на пути к осуществлению того, чего добиваются противники глобализации и "евроскептики" Западной Европы. Другой вопрос -- Великобритания не может быть лидером данного процесса. Ей чужды интересы других стран -- "у Британии нет друзей". Поэтому только Россия является духовным символом сохранения европейской цивилизации, фундаментальных консервативных ценностей. Только Россия служит гарантом освобождения Европы от цепей американского глобализма, противостоит ему.

Сегодня в этом ее-России основная историческая миссия -- сохранения плодов тысячелетней европейской цивилизации. Все как прежде или как всегда. Русь защитила собой Европу от нашествия монголо-татар, спасала от наполеоновского революционного глобализма, от нацистской агрессии. И в 21-м веке Россия вновь спасает Европу от угрозы куда более страшной и разрушительной по последствиям.

Понимание созидающей, позитивной роли России в высвобождении от уз разрушительной глобализации приходит в абсолютное большинство стран Евросоюза. Сказанное подтверждают прошедшие парламентские выборы. Их результаты проиллюстрированы выше. Поэтому разговоры о каком-то одиночестве России не имеют под собой почвы. Есть санкции, но их наличие -- вопрос времени. Ибо количество сторонников евроскептицизма и союзников России отнюдь не медленно, но верно перерастает в качество.

Нужно только время, какое безусловно работает на здравый смысл, на самосохранение европейской и человеческой цивилизации и в целом работает на нашу страну. Вот на чем базируется растущий авторитет Президента России за рубежом как среди европейских народов, так и народов других континентов, включая страны Северной и Южной Америки. Ибо американский глобализм никакого отношения к интересам большинства американцев не имеет. Имеет отношение лишь к узкой группе лиц, возомнивших себя властителями мира.

В Президенте России сегодня видят опору сохранения западноевропейской и человеческой цивилизации, в основе которой -- традиционные, консервативные ценности семьи, общества и государства. Глава Государства Российского -- последняя надежда Европы в неравном противостоянии американскому глобализму. Другой у Европы нет и не будет. Воистину: "Есть Путин -- есть Европа!".

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546729320
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