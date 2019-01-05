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|Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
00:39 08.01.2019
ПЕТЕЛИН Гаврила (Гавриил) Степанович
Родился в 1837 году. Из дворян Тобольской губернии. Православный
окончил Тобольскую губернскую гимназию (1856)
с 22.11.1856 г. вступил в военную службу унтер-офицером в 5-й Западно-Сибирский линейный батальон;
с 15.10.1860 - переведен в 6-й Западно-Сибирский линейный батальон;
с 16.01.1861 - командирован в 8-й Западно-Сибирский линейный батальон;
17.04-15.05.1862 - состоял в Особом отряде, сосредоточенного у Кастека для рекогносцировки Зачуйской стороны. Отряд перешел реку Чу и двинулся к Мерке, овладел ею и далее к Пишпеку, участвовал в 3-дневных перестрелках и рекогносцировках у Пишпека и возвращении обратно.
5.10-10.11.1862 г. - в составе Особого отряда нового формирования от Кастека прошел за реку Чу, участвовал в 10-дневной осаде и сдаче Пишпека и по его разрушении вернулся обратно.
30.03.1863 - за отличие при взятии и разрушении кокандского укрепления Пишпек награжден 1 рублем серебром (в числе прочих) и чином - прапорщик.
20.06.-12.10.1863 - в составе Кушмурунского отряда при его движении к Китайской границк. 22.06 участвовал в поражении китайцев при пикете Борохудзир, понеся значительные потери китайцы отступили в свои пределы. 12.07 участвовал в перестрелках с китайцами при Биль-Бураке и обратном возвращении отряда на зимние квартиры.
с 15.07.1864 - возвращен в свой 6-й Зап.-Сиб. батальон
21.08.1865 - 18.09.1865 - врид командира 3 роты 6-го Зап.-Сиб. батальона
с 17.11.1865 - подпоручик
с 3.06.1866 - командирован "для заведывания письмоводством в Управление Копальского военно-окружного начальника".
24.12.1865-26.04.1866 - и.д. комиссара Копальского военного полугоспиталя.
с 18.11.1866 - поручик
с 17.05.1868 - и.д. обер-офицера по военной части Управления Копальского уездного начальника Семиреченской области /с 13.12.1869 - зачислен по армейской пехоте, с 22.01.1870 - отчислен из списков 6-го Зап.-Сиб. батальона/.
с 13.07.1871 - 4.12.1871 - получил 28-дневный отпуск в Ташкент, откуда командирован приказом Туркестанского генерал-губернатора курьером в Санкт-Петербург
жалованье - 468 руб. оклад + 300 р. столовых в год
награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (23.09.1869)
холост
родового и приобретенного имущества не имеет
под судами и штрафами не был
Полный послужной список /без даты/
РГВИА
489-1-7449
с. 680-682
подготовила:
Андреева Валерия Витальевна