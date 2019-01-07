Цель существования Кыргызстана есть бесконечное познание народом своей собственной судьбы и тайны, - Э.Джумабаев

17:06 09.01.2019 "Записка в инстанции"



Для чего вообще существуют народы, культуры, страны? В чем подлинная и главная цель государственности, государства? Мир упорно продолжает цепляться за материалистическую парадигму, продолжает все объяснять через экономику, потребление, уровень жизни и т.д. Да, человек - существо материальное, телесное, но он имеет нематериальные душу, ум, дух. Последние и делают нас людьми, без них мы просто высшие млекопитающие, "произошедшие от обезьяны".



Бесконечное познание своей сути, судьбы, тайны, культуры - вот цель существования любого народа или страны. А государство должно обеспечивать условия для этого народного, национального самопознания. При этом, культурой в большом смысле слова, является все: от внешней политики до воспитания детей. Все же делают люди. А человека определяет его культура ( не формальное образование! Это чепуха).



Если говорить о Кыргызстане и кыргызском народе, как титульном, то, на наш взгляд, главным содержанием нашей истории является то, что кыргызы сохранились как народ и пронесли свое имя сквозь тысячелетия. Что же нас держало и сохранило? Культура, язык, дух. Потому что были моменты и времена, когда кыргызы теряли все материальное, вплоть до родной земли как территории.



Значит, если будет смысл, будет то, ради чего стоит жить и умирать - будет и "хлеб" (как образ материального). А не будет смысла и цели, хлеб станет безвкусным, жизнь пустой и унылой (даже при материальном достатке, высоком уровне потребления и пр.). Это не значит, что экономика, уровень жизни и т.д. - плохие вещи, нет, - просто все надо ставить на свои места, определить подлинную иерархию ценностей.



Невозможно в кратком тексте объять все, поэтому мы будем неизбежно говорить о фрагментарных, выборочных вещах. Если продолжать оставаться (на уровне задач и планов большого уровня) в материалистической системе координат, - ничего не добьешься. Давайте будем откровенны. В современном глобальном мире Кыргызстану не быть политическим, военным, экономическим субъектом. Мы всегда будем отставать и зависеть в этих сферах. Мир же не стоит на месте. Люди ездят, смотрят, сравнивают, живут в других странах, никого уже не обманешь фальшивой статистикой и демагогией.



Нужно не догонять, а стать собой. Упор следует делать на культуре (в том большом значении, о котором упоминалось выше), на смысле национального бытия. На Кыргызстан как Кыргызстан, а не "вторую Швейцарию, Турцию, Сингапур" (это нелепо, мы же не китайцы и не швейцарцы, нам это не "светит", но и не надо!). В принятии решений, помимо прагматических соображений, надо исходить из представлений народа Кыргызстана о справедливом, правильном, должном. Нужно работать над созданием наших, кыргызских, кыргызстанских смыслов.



Вообще, государство суверенно, когда обладает собственной концептуальностью, своим видением мира, и значит может поступать, исходя из собственной логики и смысла, а не участвуя в чужих играх на третьих ролях. Власти срочно необходим новый понятийный язык, иначе она бесповоротно разойдется с обществом и будет беспомощна перед вызовами внешними и внутренними. Надо постепенно отказываться от экономикоцентричной ориентации, прекратить все объяснять через экономику и потребление. Первичным является картина мира. Затем идет философия как объяснение этой картины в понятиях и терминах, создание интеллектуального аппарата. Следующий этап - идеология, как приспособление этой философии к государственному бытию. Затем политика, как действие, исходящее из идеологических принципов. И только потом экономика, как обеспечивающее политику материальное средство. Если у государства в лице элиты отсутствуют собственные картина мира, философия, идеология, политика, - экономика ничему не поможет, она всегда будет "пристегнута" к чужим интересам и нуждам.



Вот, для примера, один важный момент.



Государство необходимо строить исходя из наших традиций, менталитета, исторического опыта. При этом опора должна быть не на этнос, а на нацию. Этнос - это кровь и почва, это уровень "природы". Нация - это единство духа и исторической судьбы. Она больше только этнического, племенного - это уровень истории и метаистории. Народы, населяющие Кыргызстан, обладают схожим мировоззрением и ментальностью, между культурами нет антагонизма. Базовые, фундаментальные ценности кыргызов, узбеков, казахов, русских, татар, уйгуров, корейцев и др. - по большому счету одинаковы. И это выше национального, конфессионального, узко традиционного - это именно уровень духовный и исторический. Огромным преимуществом является то, что титульный народ, кыргызы, не заражены корневым национализмом, а расизм вообще не присущ кыргызскому менталитету. В целях консолидации страны имеет смысл выдвинуть концепцию евразийского Кыргызстана, маленькой модели Евразии, что не является политтехнологической выдумкой, а выражает саму суть нашей страны. 31 августа правильнее было бы назвать Днем Кыргызстана, а не независимости. Независимости от чего? Получается, от Советского Союза. Но это была наша страна, Кыргызстан был одной из 15 союзных республик, это время высочайшего развития нашего народа, страны, общества, это наша общая история. Выходит, мы "независимы" от самих себя? Это откровенный абсурд и большая концептуальная ошибка, которая заводит нас в тупик. "День Кыргызстана" - это день, праздник всего, в том числе, независимости, но он превращается в общенациональный праздник, день всей страны, независимо от национальности и идеологических предпочтений, в праздник единства, солидарности, надежды, завтрашнего дня. Это было бы утверждение Кыргызстана как вечной ценности.



Не нужно бояться. Когда появляется истина, она побеждает все; страна, общество, люди начинают верить. Тогда многое можно сделать с минимумом материальных средств или вообще бесплатно. Начинают работать надежда, вера, добро, лучшие качества человека.



Цель существования Кыргызстана есть бесконечное познание народом своей собственной судьбы и тайны. Вот для чего государство, политика, экономика, культура, искусство, просвещение, социальная жизнь. Не нужно каких-то дат наступления "светлого будущего", это еще одна концептуальная ловушка. Созидание и творчество, как постижение своего назначения в этом мире - вот чем должны заниматься государство, страна, общество, люди. "Хлеб" так или иначе будет, но воистину, не хлебом единым жив человек! Подлинное развитие всегда имеет в основе идею.



Нужно начинать учиться разговаривать на концептуальном уровне, а не на уровне текущего латания дыр и сиюминутных интересов. Концептуальная власть - это власть смыслов, она невидима как воздух, но без нее все погибает.



Эмиль Джумабаев Источник - ЦентрАзия

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