Докатились! "Независимые" служители Фемиды противодействуют реформам Ш.М.Мирзиеева, - М.Захидов

00:08 10.01.2019 Председателю Верховного Суда РУ К.Ф. КОМИЛОВУ

Копия: Аппарат Президента Узбекистана.



Комитет Защиты Прав Личности Узбекистана (КЗПЛ), первая общественная правозащитная организация Узбекистана, зарегистрированная Минюстом РУ в 1996 г. Единственная ННО, которая за все время существования не допускала гранты и финансовые поступления в любом виде.



Фундаментальные преобразования в общественно – политической, социальной, экономической сферах узбекского общества, проводимые Ш.М. Мирзиеевым и его командой, также коснулись и судебной системы. Мы информированы от граждан страны о том, что в верхнем эшелоне судебной власти кардинально изменены формы и методы работы с обращениями жителей по актуальным жизненным вопросам. Десятилетиями была игнорирована практика прием граждан председателями ВС РУ. Теперь такие приемы стали еженедельными.



Выступая в декабре 2003 года по случаю выдвижения Ш.М. Мирзиеева на позицию главы правительства, первый Президент Узбекистана И.А. Каримов подчеркнул, что Мирзиеев хорошо знает заботы и чаяния жителей республики на местах (формулирую в изложении). Мы на практике убедились в правоте этих слов. После того, как Ш.Мирзиеев приступил к обязанностям уже Главы государства.



Особенно, явно обозначилась реорганизация основополагающих структур (в том числе правоприменительных) нашего государства на самаркандском Форуме (СФ), проведенном Наццентром Узбекистана по правам человека (акад. А. Саидов), Сенатом, Олий Маджлис и Омбудсманом совместно с представительствами ООН, ОБСЕ и их специализированными институтами. По итогам СФ руководители КЗПЛ благодарны Вам, Козимжон Фозилович, и министру экономики Ходжаеву Ботиру Асатуллаевичу за рекомендации и разъяснения продвижения проектов. Мы на практике ощущаем их поэтапную реализацию.



Только что вернулись из Намангана сопредседетель КЗПЛ Д. Холбаева и юрист КЗПЛ М. Худоерова, которые по нашему поручению изучали заявления граждан. Мы искренне благодарны руководству Хосонбоевского райхокимията, за представленную возможность встретиться с населением, выслушать их проблемы. Я дам выдержку из видеозаписи одного из выступающих предпринимателей Максумова М., который в адрес Ш.Мирзиева выразил отношение всех присутствующих. "Президентимиз айтганларини бажармасак нима кераги бор бизга Узбекистонда яшашни. Уларнинг чикарган конунларини хакконий бажариш керак. Президентимиз юзга кирсинлар улар бир йилда юз йиллик ишларни бажариб куйдилар. Хатто Козогистон президенти Н. Назарбоев хам шу сузларни такидлаб утдилар. Туман рахбарлари эса фукароларни сарсон килишдан нарига утишмайди. Бу холатларга качон чек куйилади".



Ваша Честь. Месяц назад, накануне празднования Дня Конституции, Президент Шавкат Мирзиеев сказал: "Вы видите, что показывают каждый день по телевизору: коррупцию в банке, хокимияте, больнице, прокуратуре, органах внутренних дел. Когда мы сможем избавиться от этой болезни? КОГДА МЫ ВСЕЙ СТРАНОЙ БУДЕМ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТОМУ?" (выделено и подчеркнуто мной. - м.з.) … . Эти актуальные слова нашли отражение на сайтах интернета. Позвольте, Ваша Честь, обратиться к Вам, хотя дело носит обыденный характер. Но мы исходим из того, что любой аллогизм со стороны госорганов и , особенно, судебных, - приводит к недоверию к политике, проводимой командой Главы государства. Простой вопрос о разрушении одной квартиры из-за недозволенной законом сноса и перемещений стен в квартире этажом ниже доведен некоторыми ответственными лицами из госструктур до АБСУРДА. На уровне ВЕРХОВНОГО СУДА судья Г. Мирзаева с апломбом вынесла "Определение об отсутствии оснований для пересмотра судебных актов в порядке надзора", в котором КОНСТАТИРУЕТ: "поскольку с требованием о приведении квартиры в первоначальное состояние по мотивам отсутствия разрешения на перепланировку и не соответствия нормам градостроительства вправе обращаться лишь уполномоченный госорган, осуществляющий контроль в сфере градостроительства и архитектуры, тем самым Хамидова Г.М. (истица по делу) является ненадлежащим истцом ввиду чего в удовлетворении ее требований отказано правомерно". Не стыдно судье Мирзаевой? ПОСЛЕ ПОЧТИ 2 –х ЛЕТНЕЙ бюрократической переписки, бесшабашного обдуривания госорганов (хокимятов, прокуратур, жилищной инспекции, не говоря об Истице Г. Хамидовой, которую стали обвинять в оскорблении чести и достоинства ответчиков Рахматуллаева и Сайфулиной). Обычный, знакомый прием "а ля лапошница, лишенная лицензии адвоката, отсидевшей срок Оли Бормотовой и ее подружки -печально известной бывшей зампреда Ташгорсуда Ирины Александровны Баевой. Я тоже шаг за шагом доведен был до обвинения в уголовном преступлении за высказывание, что не дело правозащиты лезть в квартирные вопросы. Но это было во времена Б. Мустафаева. А сейчас Узбекистан на взлете. озвольте, Ваша Честь, привести другой перл Мирзаевой из области оценки сейсмической обстановки в г. Ташкенте. Мне напоминает это поведение "слона в посудной лавке", а именно: "… Трехэтажный квартирный жилой дом 4 по ул. Набережная Анхора возведен в 1950 году. Фундаменты бетонные, стены из жженного кирпича, перекрытия деревянные, крыша шиферная на протяжении более 60 лет конструкции здания претерпевали колебания землетрясений, поскольку г. Ташкент расположен в сейсмической активной зоне". Какой эффект хочет произвести гуманитарщица Мирзаева? Весь Ташкент сейсмическая зона. Дом построен добротно, по – сталински. Разрушается одна квартира из-за самоуправства соседей. А сейсмологиня Мирзаева вешает на уши лагман. Насмешка над здравым смыслом. Откровенно издеваются над членом Союза архитекторов Узбекистана, бывшим главным архитектором Миробадского района Г.М. Хамидовой, 1944 г.р., проживающей в "доме на набережной Анхора №4, кв.16. Фабула. Соседка Сайфулина В., проживающая этажом ниже, переоборудовала свою квартиру и квартира Хамидовой стала разрушаться. Тяжба началась с июля 2017 года, после обращения Хамидовой в суд. Мы подробно ознакомились с процессом и пришли к выводу, что цинизм судей по данному делу дошел до предела. И.А. Баева, которая переквалифицировалась в адвокаты, фигурирует в материалах дела как: 1. временно не работающая дл ответчиков. 2. в протоколе Шайхантаурского суда от 02.03.18 г., как проживающая по адресу … ответчиков, и родившаяся в 1968 г.р., 3. в протоколе от 27.03.18 г. как проживающая в квартире … истца, и родившаяся в 1969 г. (в 2010 году, когда ее подруга отрочества дважды взяточница Бормотова настучала на Баеву с обвинением о присвоении 1200 баксов от сумы взятки, Баева в материалах следствия 1961 г.р.). 4. Судья Сафоева (Шейхантаурский райсуд) отказывалась принимать заявления от истицы Г. Хамидовой с июля 2017 под предлогом отсутствия доказательной базы. Но в то же время игнорировала "доказательную базу", а именно: не принимала акты от кадастровой службы, главного архитектора Шайхантаурского р-на, от составленного совместно с представителями проектных организаций акта МЧС за подписью замминистра К. Арипова. Судья Сафоева проигнорировала также исковое заявление Шайхантаурского хокимията от … 04 августа 2017 года и 28 августа отправила обратно в … Хокимият. Наглая бестактность. В то же время Прокурор города Ташкента старший советник юстиции Ш.С. Облокулов своевременно дал ответ Истице Хамидовой. Из ответа следовало, что, начиная с … 04.08.17 г., … вопрос рассматривается в Шайхантаурском суде по … исковому заявлению от Хокимията. ПИСЬМО ОТ ПРОКУРОРА(Ш.С. ОБЛОКУЛОВА) ДАТИРОВАНО 11 СЕНТЯБРЕМ 2017 Г., А СУДЬЯ САФОЕВА (НАПОМНИМ) 28 АВГУСТА ВЕРНУЛА ИСК ХОКИМИЯТА … В ХОКИМИЯТ. Для нас осталась "тайной за семью печатями" на какие документы прокурор Ш. Облокулов ссылался в своих ответах. Или он заодно с нарушителями, или нарушители тоже принимают его за некомпетентного прокурора.



ВАША ЧЕСТЬ, ССЫЛКИ НА ВИРТУАЛЬНЫЙ СУД ПОД РУКОВОДЯЩЕМ АВТОРСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙСУДА С. ИШАНКУЛОВОЙ, К КОТОРОЙ НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛИСЬ ПО ПОВОДУ АБСУРДНОСТИ СИТУАЦИИ, РЕАКЦИЯ БЫЛА ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЙ К ПРОБЛЕМЕ. СУДЕЙСКАЯ КАРУСЕЛЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ И ШАЙХАНТАУРСКИЙ ХОКИМИЯТ 29.12.17 г. ВТОРИЧНО ОБРАТИЛСЯ В СУД с Иском о привидении квартиры ответчиков в первоначальное состояние. Но Шайхантаурский Хокимият получил очередную "пощечину". Теперь от коллеги Сафоевой, судьи Тухташева, который через месяц, точнее 26.01.18 г. тоже вернул Иск Хокимията обратно … в Хокимият. (не судьи, а цирковые жонглеры). НО, НЕСМОТРЯ НА ВОЗВРАТ ИСКА, ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА, т.е. 24.04.18 г., Шайхантаурский хокимият в лице замхокима А. Наджимидинова отвечает Хокиму г. Ташкента, что Иск Шайхантаурского райхокимията находится … с 29.12. 17 г. в Шайхантаурском суде. Причиной очередной дезинформации Хокима города Ташкента Р. Усманова и Прокурора г. Ташкента Ш. Облокулова явилось Обращение Начальника Управления МЧС г. Ташкента полковника Х.Т. Сотиева, который проявил озабоченность по поводу аварийного состояния обсуждаемой квартиры. Мы не будем продолжать описывать весь абсурд судебного процесса, но приведем еще некоторые заключения высокоинтеллектуальных судей (узбекских).



Решение суда от 17.04. 2018. Судья Сафоева: "Суд считает, что в данном случае обязать ответчиков привести квартиру по адресу г. Ташкент, Шайхантахурский район ул. Набережная Анхора д.4. кв. 14 в первоначальное состояние усугубят положения устойчивости всего многоэтажного дома".



"При отсутствии фактов достоверно подтверждающих, что ущерб в кв. Хамидовой Г.М. произошел в результате действий или бездействий (кошмар!!! – м.з.) и невозможности определить причину залива (или не залива. – м.з.) суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении встречного иска Г.М. Хамидовой о приведении квартиры в первоначальное состояние, взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда".



Ваша Честь. При чем здесь "залив квартиры", когда речь идет о нарушении градостроительных норм? Откуда взялся "встречный иск" от истицы Хамидовой? ЭТОТ МАРАЗМ СТАЛ РЕГУЛЯРНЫМ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО УЗБЕКИСТАНА.



Ваша Честь. Решение суда от 17.12.2018. Судья З.М. Тураев. С какого бодуна судья Тураев пишет в постановлении очередного суда, что истец Хамидова по сообщению ответчиков в течении длительного времени занимается вымогательством денег у ответчиков, нарушает их покой, и другую подобную чушь. Т.е начал переворачивать процесс в сторону наказания истца. Как суд безобразничает описано выше ЧАСТИЧНО. Мы будем внимательно следить за ходом процесса. И оставляем за собой право информировать Вас.



Захидов Марат.

Председатель КЗПЛ (Узбекистан), Генеральный Секретарь Международного Об-ва Прав Человека (Германия) (2016 – 2020).

Ташкент – Франкфурт.

10.01. 2019 г. Источник - ЦентрАзия

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