Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? - Б.Мусаев

00:21 10.01.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

ЦЕПЛЯЕТ ЛИ Ш. М. МИРЗИЯЕВ ПРОСТО КОРРУПЦИЮ ИЛИ ЩУПАЕТ САМУ СИСТЕМУ?



С коррупцией должны бороться не только правоохранительные органы, но и общество".

(Из речи Президента Ш.М. Мирзияева 8 декабря 2018г.)



Все перевернулось в Узбекистане. Взять хотя бы тот факт по жизни, что прежде в обиходе народ говорил: "Это подозрительно, что он будто честный человек, а ни разу не сидел", а теперь сам глава государства призывает за то, чтобы сидели только те, кто выбрал в жизни кривой путь.

В действительности, кажется, что начавшийся в понедельник, 7 января судебный процесс в отношении бывшего Генерального прокурора Республики Узбекистан Рашида Кадырова и иже с ним полтора десятка подсудимых, включая Мираглама Мирзаева, бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента (прозвище "Антибиотик", который долгие годы считался одной из самых влиятельных фигур в органах прокуратуры Узбекистана –прим. Б.М.) есть подтверждение (отражение) происходящих изменений в политической и правовой жизни страны, когда и где будто "пошел процесс", именуемый не иначе как борьба с коррупцией.

Но так ли все на самом деле? Во всяком случае, у меня складывается впечатление, что глава государства сегодня очень старается представить, названную борьбу как долговременный внутриполитический курс. Хотел бы думать, что все это не является лишь ходом в игре с народом, а именно, демонстрацией пристального внимания к проблеме коррупции.

И все же, примет ли борьба с коррупцией необратимый характер?

Быть может, оно так и будет, когда и где никто из больших боссов от коррупции не останется в густой тени. Конечно, оно так и будет, если:

во-первых, согласиться с мнением, что "сверху" видней;

во – вторых, уверовать, что там "наверху" не станут утаивать от общественности всю правду о позорных страницах самых, что ни на есть ярких представителей режима власти, той, которую ее адепты называют "командой триумфаторов".

К месту напомнить, что эта команда всегда в своих действиях, руководствовалась всецело известной установкой создателя практичной теории, согласно которой для наведения т.н. цивилизованного порядка, необходимо время от времени пускать кровь, извиняюсь, "вправлять мозги". Разумеется, таковые действия с позиций насилия и террора вполне объяснимы, если даже, не копая глубоко историю КПСС, без размышлизмов относительно личного вклада Ленина и Сталина в создание отлаженной "государственной машины", "системой жизнеобеспечения" которого с самого начала всецело являлся Большой Террор, хотя бы вспомнить жизнь и судьбу недавних баши- вождей. Последние, известно выступали в роли пастырей –отцов нации, подкрепляли эту роль, помимо всего прочего, и "нарастающим капиталом" перво –наперво в виде насилия, фактически ради своей власти, сохранения роли разводящих, включая в вопросе распределения доли общественного пирога между членами своей команды - Семьи...(

Однако вернемся к нашему вопросу о борьбе с коррупцией.

Быть может, оно так и есть, что названная борьба отнюдь не ход игры с народом, не является демонстрацией ...

Не знаю, не знаю. А если говорить откровенно, то мне "снизу", с позиций рядового, трезвомыслящего узбекистанца , читающего, например, отрывочную информацию о том, что по данным пресс-службы Генеральной прокуратуры республики, привлечены к уголовной ответственности 1561 чиновников различного ранга, из которых 257 являются чиновниками сферы образования, 83- сферы здравоохранения, видится и другая картина, глядя на которую и думается по – иному, тем более, по словам президента в течение 2018 года были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию 1177 чиновников.

Какая такая картина и насколько по –иному можно думать обо всем этом?

Про то и хочу сказать следующее.

Инаковость моих размышлений вызвана, прежде всего, примечательностью (парадоксальностью) двух фактов.

Факт первый. Судят бывшего Генерального прокурора республики -одного из высокопоставленных чиновников режима власти, который, можно предположить, служил "правовым" "прикрытием" самых активных и крупных боссов - коррупционеров ( читай, мафиози – прим. Б.М.) )

.Факт второй. Это история экс-хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиера Абдусаматова, задержанного 7 сентября 2018 г. в Ташкенте со взяткой в $400 000, в рамках уголовного дела которого на сегодня допрошено 400 свидетелей.

Важно отметить, что Бахтиер Абдусаматов приходится зятем сестры Зелимхана Хайдарова, бывшего заместителя главы администрации президента Узбекистана.



По словам источника, близкого к следствию, бывший хоким, который содержится в СИЗО СГБ в Юнусабадском районе на Гвардейской, уже дает показания против высокопоставленных чиновников, являвшихся ему непосредственными руководителями или родственниками.

По словам чиновника, знакомого с материалами дела, в ходе расследования было доказано, что бывший хоким и его подельники в организованном порядке "создали систему получение взяток и передачи их выше".

Как утверждает источник, сам бывший хоким получал взятки размером более пяти тысяч долларов. Более низкие взятки получали через другие должностные лица.

Таким образом, напрашивается вывод, что если иметь в виду бывших высоких чиновников (Генерального прокурора республики, зампрокурора г. Ташкента и хокима крупного района столицы), то речь идет о типичных образчиках корпоративного сообщества чиновников, причем чиновниках, имеющих власть, которая позволяет им, наряду с большими возможностями в вопросах распределения кадров, природных и материально-финансовых ресурсов, "законно" (и по чину) брать, обманывать, воровать, давать, отнимать, .. ...



И еще.

На примере перечисленных бывших персон власти, на мой взгляд, мы имеем тот самый случай, когда "крестные отцы" свой "основной капитал" сколачивают и увеличивают его, главным образом, из рук вот таких представителей корпоративного сообщества чиновников, лучше сказать, "прямо - таки из рук бюрократически организованной власти".

А дальше что?

Такова жизнь и природа вещей нашего общества, что у узбеков в новейшие времена (здесь и сейчас.1989-2016) родилась поговорка

" По деньгам – благословение". " Пулига яраша дуоси" .

На основе вышеизложенного, кто убедит меня в том, что будто глава государства не только цепляет коррупцию, преступный мир, а щупает де саму систему, ту систему власти, которую лично я считаю, что она и поныне, по меньшей мере, сохраняет основные составляющие (признаки) своей природы.

Если говорить конкретно о государственности, то должно отмечать ранее я уже писал:

"И.Каримов создал преступную государственность, которая не только расстреливает народ, но и убивает его нищетой"

(см об этом Мусаев Б.Ф. АНДИЖАНСКИЙ ВЕЕР – МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА. Ташкент – Гамбург, март-май 2007, с. 75.)

Здесь было бы излишне делать акцент на другие элементы ДНК государственности Узбекистана, связанные с масштабами воровства, повторять, что собственно, государственный быт республики указывает на то, что корень обреченности данной системы составляет сама власть.

Да, ведь уже не вчера стали известны угрозы, риски и вероятности сбоя системы. Должно сегодня обращать внимание, осознать наконец со всей отчетливостью, что панацея от бед заключается не в перезагрузке ...очищении от вирусов, словом, не в перегруппировке верхних эшелонов власти.

(см об этом Мусаев Б. Подлинный Узбекистан. Политтехнология по-узбекски в действии //www. uzhalqharakati.com 27.11. 2013).

Помнится, еще в 1996 г. М. Салих сделал своевременное замечание: у них все держится на воровстве. Спустя пятнадцать лет, тот же главный оппонент И. Каримова высказал глубокую мысль

"... за двадцать лет т.н. независимости выросло целое поколение ...Поколение, кумирами которого являются патроны мафии и казнокрады. В данной ситуации реформа умов (перекодировка сознания – прим Б.М.) нашего общества вопрос не менее актуальный, чем реформы политические и экономические"

(см. М. Салих Ко дню просветления//www.ctntrasia.ru 24.09 2011).

Вместо P.S.

По моему глубокому убеждению, вышеназванные судебные процессы зеркально отражают текущую ситуацию в Узбекистане, где видно, конечно, не то, что президент Ш.М. Мирзияев якобы на самом деле зацепил коррупцию, чтобы нащупать систему в целях ее действительного (сущностного) изменения, а обозначается факт продолжающегося разрушения системы власти, началом которого является конец августа 2016 г, когда умер И.Каримов.

Итого, если в стране за фасадом риторики президента Ш.М. Мирзияева и, скажем так, ряда его позитивных поступков, все останется как есть, реально без фактических структурных изменений политической системы, то ускорятся процессы разложения и неуправляемого распада этой системы, получившей славу, как государства клептократического, где вор сидит на воре и вором же погоняет.

И мы получим еще более гнусный, безжалостный мир, где всем будет заправлять мафия вкупе с коррумпированными чиновниками.



Бахадыр Ф. Мусаев 09 01. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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