Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане? - А.Бурханов

00:27 10.01.2019 Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане?



В последнее время интерес к Узбекистану во всем мире многократно возросли, особенно в Казахстане и в России очень популярны аналитические статьи о реформах, проводимых Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Подписанные инвестиционные проекты Узбекистана с Россией, Китаем и Южной Кореей, а также другими странами широко освещались в различных СМИ. Начатые строительства уникальных заводов, комбинатов и промышленных объектов в рамках инвестиционных проектов также известны за пределами Узбекистана. Все это видимая часть "айсберга".



Данная статья о том, что где кроется тормоза развития фермерстве, малого и среднего бизнеса, о плачевных отраслях экономики и не затрагивает тему промышленности. Промышленность в течение десяти лет показывает высокие темпы и фактором успеха развития данной отрасли является возможность прямого регулирование из центра, и прямого контроля президента страны.



Мы попытаемся просветить процессы, происходящие невидимой части "айсберга" или "в королевство кривых зеркал". Скроем изъяны неуправляемой части командными методами из центра, без помощи внедрение рыночных механизмов управление. А также расскажем, какова реальная ситуация, на местах и какую "картину" представляет для центральных властей, а те в свою очередь для президента страны.



Каждый, кто с интересом наблюдает за экономическими преобразованиями, может подтвердить пассивность органов власти на местах и нетребовательность общества к ним. И многих из нас не покидает ощущения, что президент Узбекистана проводить реформы один, без соратников и без команды помощников. Возникает естественный вопрос - а где депутаты, журналисты, экономисты и общественные активисты? Разве их профессия не обязывает заниматься проблемами общества страны? Центральные СМИ, почему то не освещается негативные действие чиновников на местах и очень скудно и дозировано, освещает причины пробуксовки реформы на местах. В основном большинство СМИ "поют дифирамбы брежневского периода" или увлекаются криминальными сводками. Не проводится общественное расследование журналистами и активистами, не выводиться насущные вопросы реформ на свет общества для своевременного реагирования властями. Бывает и такое, что сами чиновники, журналисты и даже депутаты не понимает суть поставленных задач президентом страны.



А тем временем представители президента на местах, то есть хокимы различных уровней работает по старому, как им выгодно. Изображает бурную деятельность на бумаге, то бишь рисует "картину маслом" для центральных властей не отражающие реальное положение дел на местах. Все знающие люди в повседневной жизни замечает то, что чрезвычайно важные реформы для страны оказались поперек интересам большинства высоких чинов районного и областного уровня, отчего и завязли на местах.



Чтобы не быть голословным приводим некоторые выдержки из различных выступлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева:



"Почему в Узбекистане не развивается предпринимательство? Есть газ, электроэнергия, сырье. В этом виноваты мы сами - государственные ведомства. Все еще действуют никому не нужные правила. На местах должностные лица думают лишь о своих интересах. Реформы не по душе некоторым чиновникам, привыкшим думать и работать по-старому".



"На местах отдельные должностные лица, словно крысы, осаждают предпринимателей. Постоянные проверки предпринимателей не дают им возможности для работы. Недостаточность их практической поддержки - моя самая большая проблема".



"Мы хотим, чтобы наш народ жил хорошо, страна вошла в число развитых государств. Однако без труда, без преодоления трудностей еще никто не достиг и не достигнет этого! Приезжает Президент, дает направления, ставит задачи. Кто их будет исполнять? Когда люди пробудятся, наконец? Ведь мы во многом опоздали. Если и сейчас не проснемся, не сможем достичь поставленных перед собой больших целей. Никто не придет и не сделает это за нас".



"Чиновники оторваны от реальности, занимаются отписками, но "тянуть араву (тележка) никто не хочет", а все думают, что этим должен заниматься президент. В случае необходимости он выразил готовность заменить 50% кадров".



А вот еще выдержки и заголовки из новостей:



"Самая большая проблема президента: как спасти предпринимателей".



Президент в очередной раз призвал людей пробудиться -



…"если и сейчас не проснемся, не сможем достичь поставленных целей".



Президент раскритиковал пассивность органов власти на местах и нетребовательность общества к ним… и так можно долго продолжить.



"Гордиев узел" на шее фермерства



Для многих граждан не является секретом, как работает власть на местах, но есть такие подводные течение, которые далеко скрыты от глаз общественности. Представим, как обычно работает хокимы, прокуроры, налоговая инспекция и банкиры на местах. Мы неспроста добавили банкиров к "великолепной четверке" отмеченной первым лицом страны. Банки в Узбекистане выполняет функцию "кровососных" сосудов экономики. Без них не складывается серые и другие схемы перераспределение благ в пользу своим, по принципу "бублики себе любимой, дырки от бубликов чужим".



Ради объективности надо отметить, что, система коррупционных и различных серых схем с целью отмывание денег характерно для всех стран без исключения. В Узбекистане они имеет особую гибридную специфику, по сути легализованной подзаконными актами различных ведомств и применяется на практике в виде административного пресса с зачаточными элементами рыночной экономики. Кроме колоссального ущерба, они еще существенно тормозит развития страны.



На примере главных действующих лиц в районе - хокима, прокурора и замыкающего тройку банкира опишем действующую систему на местах. Представим типичную картину происходящие на сцене и за кулисами собрания для фермеров. На собрании председательствует хоким района и его зам. по сельхозу, обязательно присутствует прокурор, начальник ОВД, начальник налоговой инспекции, управляющий филиалом агробанка и соответственно фермеры района. Рассматривается плановые показатели, распределение планов по посеву и урожаю по фермерам и размеры выделяемых кредитных ресурсов. Это на сцене происходить бурная деятельность, а что происходить за кулисами?



Все кредитные и хозяйственные договора, платежные поручения и другие документы подготавливается (часто в налоговой инспекции) от имени фермеров. По мере распределение кредитных ресурсов и готовности нужных бумаг все эти документы подписывается фермерами. И самое интересное все фермеры с редким исключением подписывает любые, даже чистые бумаги, а кто откажется, не только не сможет работать фермерами, на особо несговорчивых фермеров могут завести дело. Как говорили раньше в бытность наших дедушек, - был бы человек, статья найдется.



А вот теперь, когда все нужные бумаги подписаны, закреплены печатью фермеров все полученные благо на кредиты банков ГСМ, минудобрения, различные материалы и услуги распределяется по усмотрению главных действующих лиц. Основная часть активов распределяется в пользу своим, а убытки в десятки миллионов переходить на баланс фермеров за исключением своих. В масштабах всей страны это уже, как минимум сотни миллиарды сумов каждый год. Тут возникает много вопросов: - Откуда взялись сотни миллионов долгов у десятки тысяч фермеров? Почему продолжается кредитования по сути обанкротившихся хозяйств по всей стране? Очень высокая доля занятые в сельском хозяйстве 44% показывает крайнюю неэффективность отрасли по сравнению с развитыми странами.



Раскрытие и слом коррупционных схем, внедрение рыночных механизмов управление сельским хозяйством, на мой взгляд, является первостепенной задачей государства. Как говорится, в известном фильме нужно "резать, не дожидаясь перитонита", только кардинальные меры по реформе сельского хозяйства уберет препятствие, расчистить завалы на пути у фермерства, даст мощный толчок к развитию страны в целом.



"Дамоклов меч" и "вампиры" на шее предпринимателей



Новоиспеченный хоким или прокурор района для укрепления своей власти, в первую очередь занимается вопросами подчинения себе хозяйствующих субъектов района и местного бизнеса, а по совместительству управляет районом и надзирает. Этот тезис является почти аксиомой и относится всем чиновникам, за редким исключением.



Надо полагать, что всегда над средним бизнесом висит дамоклов меч на руках хокимов и силовых структур района и области, кара применяется в зависимости от привлекательности или личной не в угодности владельца бизнеса. Чиновники и силовые структуры чрезмерно использует административный ресурс, в том числе и для личной выгоды, создают монопольное положение для аффилированных фирм. Неугодные бизнесмены преследуются, нередко происходить рейдерство бизнеса.



Малый средний бизнес боится инвестировать и брать кредиты на покупку средства производства для производства товаров народного потребления и строительных материалов. Все это подтверждается в личной беседе с любым предпринимателем и ценой ширпотреба на рынках. Как можно объяснить тот факт, что жженый кирпич, цемент и другие стройматериалы в два раза дороже, чем в Казахстане. Нет там импортных составляющих. В качестве примера неконкурентоспособности товаров народного потребления местного производства, могу перечислить производство следующих товаров. Конфеты, печенья, куриное окорочка, яйцо, мясо, масло, молочные продукты и многие другие товары не может конкурировать даже во внутреннем рынке, имея защиту таможенными тарифами от ввоза из России, Казахстана и Белоруссии. Кто сомневается, может посмотреть на переходе в "Черняевке", что везут узбекистанцы домой.



Теперь представим, что предприниматель приходить в банк просит кредиты на покупку, допустим оборудования. Банк берет в залог коммерческой недвижимости предпринимателя, производить оценку и выносить решение, выдаче кредита в размере 50% от оценки имущества. Тут уже заложен камень преткновения и очень странно то, что никакого кредита на счет предпринимателю не поступает. На покупку перечня товаров, под выделяемый кредит, поставщиков определяет банк. И предприниматель как бы добровольно банку поручает переводить полученный кредит поставщикам, а дальше начинается мытарства для предпринимателя и хождения по мукам. Поставщики, получив деньги растягивая свое удовольствия, предпринимателю предлагает дорого или не то, что нужно, а также может обналичить с 20% маржей для себя. Теперь у предпринимателя проценты по кредиту не 24%, а 44% и плюс банковские услуги. Не трудно посчитать, что 20% со всех коммерческих кредитов - сотни миллиарды присвоенных денег паразитами на теле экономики страны. Хуже всего то, что аффилированные фирмы с банковскими и другими структурами не только паразитирует на теле предпринимателей, убивает их, не создавая ничего, и выпивает кровь государства в виде финансов. Тут не вольно спрашивается, куда смотрят наши бравые ребята правоохранительных структур? У них есть специалисты по раскрытию серых схем и опыт выявления теневого оборота? По статистике они ловят взяточников, валютных менял и прочих "блох" экономики. В это время "кровососы и вампиры" спокойно пьют кровь экономики из серых схем "финансовых ручеек" разветвленный по всей стране.



Ахмет Бурханов, политический обозреватель, экономист. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547069220

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