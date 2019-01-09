Об интересе россиян к восточным языкам, - П.Густерин

23:00 10.01.2019

П.В. Густерин



Электронная энциклопедия "Википедия" при разных оценках ее качества и значения в жизни общества, несомненно, справляется с одной из важнейших своих функций - предоставление статистического материала. Мы можем, анализируя этот материал, прийти к любопытным выводам по тому или иному вопросу.



Не будет преувеличением сказать, что самым наглядным показателем глубокого интереса к той или иной восточной культуре является интерес к языку этой культуры. Итак, какими живыми (!) восточными языками дальнего зарубежья (!) интересуются пользователи русскоязычного сегмента "Википедии"?



В 2018 г. статистика по этому вопросу выглядит следующим образом (в скобках указано количество ежедневных просмотров соответствующих статей):

1) японский (1500-1600),

2) арабский (650-700),

3) иврит (600-650),

4) китайский (500-550),

5) персидский (400-450),

6) корейский (350-400),

7) хинди (300-350),

8) турецкий (250-300),

9) суахили (200-250),

10) урду (200-250).



Судя по первой "10-ке", русскоязычные члены интернет-сообщества интересуются, прежде всего, языками Восточной Азии, во вторую очередь - языками Ближнего и Среднего Востока, в третью очередь - языками Южной Азии и лишь потом - языками Африки Южнее Сахары. Языки Юго-Восточной Азии не вошли в первую "10-ку" вовсе.



Теперь рассмотрим вторую "10-ку":

11) монгольский (150-200),

12) пушту (140-150),

13) дари (130-140),

14) тайский (130-140),

15) бенгальский (120-130),

16) вьетнамский (120-130),

17) амхарский (110-120),

18) тамильский (110-120),

19) индонезийский (110-120),

20) малайский (80-90).



Здесь также присутствуют языки уже названных регионов планеты, а также языки Юго-Восточной Азии.



По регионам количество языков первой "20-ки" выглядит следующим образом:

Восточная Азия - 4,

Южная Азия - 4,

Юго-Восточная Азия - 4,

Ближний Восток - 3,

Средний Восток - 3,

Африка Южнее Сахары - 2.



У нас есть возможность сравнить первую "20-ку" за 2018 г. с первой "20-кой" за 2015 г. с указанием точного ежедневного количества просмотров соответствующих статей за этот год (в скобках). Итак, в 2015 г. русскоязычные читатели "Википедии" больше всего интересовались следующими языками:

1) арабский (498),

2) иврит (497),

3) японский (459),

4) китайский (388),

5) персидский (350),

6) хинди (254),

7) корейский (205),

8) турецкий (181),

9) суахили (172),

10) урду (147),

11) сингальский (113),

12) пушту (103),

13) монгольский (103),

14) дари (100),

15) бенгальский (82),

16) пенджаби (77),

17) вьетнамский (76),

18) амхарский (75),

19) тайский (71),

20) индонезийский (70).



В целом, за три истекших года русскоязычные пользователи "Википедии" стали больше интересоваться восточными языками, главным образом, языками Восточной Азии. Особенно заметен рост интереса к японскому языку, рейтинг статьи о котором поднялся с 4-й позиции на 1-ю с увеличением количества ее просмотров более чем в 3 раза. Рейтинг статей по остальным языкам из первой "10-ки" увеличился примерно в 1,5 раза. Их номенклатура не изменилась.



Во второй "10-ке" рывок сделал тайский язык, количество просмотров статьи о котором увеличилось примерно в 2 раза, и рейтинг которого поднялся с 19-й позиции на 14-ю. Номенклатура языков второй "10-ки" изменилась: ушли пенджаби и сингальский (изучался в МГИМО будущим министром иностранных дел России С.В. Лавровым), появились малайский и тамильский. Таким образом, обозначился сдвиг интереса от Южной Азии к Юго-Восточной Азии.