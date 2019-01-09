 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.01.2019
23:00  Об интересе россиян к восточным языкам, - П.Густерин
18:15  Влияние кибероружия на стратегическую стабильность в XXI веке
18:13  Цифровая оккупация: кибербезопасность, национальные интересы и суть информационной войны, - И.Ашманов
18:12  В мире катаклизмов. О трудностях долгосрочного прогнозирования, - М.Хазин
16:38  В Узбекистане увеличили штрафы за занятие проституцией - от 3 до 7 мрзп
16:10  Послом в Россию от Киргизии собрался легендарный обормот (ранее судимый за убийство) Алик Джекшенкулов
15:54  Послом Киргизии в Корею пошлют 1-го зама МИД Динару Кемелову
15:50  Экс-полковник СНБ Узбекистана Туракулов, как выяснилось только сейчас, еще в 10/18 получил 16 лет л/с
15:47  Киму в одиночку не выстоять в схватке с Трампом. Пхеньян обратился к Китаю за поддержкой, - В.Скосырев
13:57  Послицей Кыргызстана в Пекине станет вновь Канайым Бактыгулова
13:06  Казахстанский "Цеснабанк" возглавил Николай Мещеряков
13:01  Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране
13:00  Из БРИКС выпала "Б". Бразилия возвращается под крыло США, - "СП"
12:56  Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон, - Т.Ахметов
12:54  Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев
12:53  Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России
12:37  Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
12:21  На Берлин! Лаос вернул России 30 исправных танков Т-34
11:45  Россия вступает в Северную Сирию на фоне скандала с Израилем, - С.Шакарянц
11:37  КазОномасты переименовали названия улиц в Уральске
11:32  КГБ и тайны Египетских пирамид, - Daily Express
11:12  Кыргызские земли не будут отдавать Китаю за долги, – вице-премьер Боронов
11:10  Зять экс-Кырпрезидента Атамбаева Семетей Султанов подает в отставку с поста президента Федерации футбола Кыргызстана
10:01  Москва на геополитическом распутье, - А.Храмчихин
09:49  Мигранты отворачиваются от России. Рынок труда оказался под угрозой из-за внешних и внутренних проблем, - "НГ"
09:47  Кавказский погром. Казахстан проходит проверку на межэтническую прочность, - В.Панфилова
07:08  Умер последний председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов (он же - поэт Осенев)
00:27  Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане? - А.Бурханов
00:21  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? - Б.Мусаев
00:08  Докатились! "Независимые" служители Фемиды противодействуют реформам Ш.М.Мирзиеева, - М.Захидов
Среда, 09.01.2019
17:07  Руки прочь от Курил! Анонс митинга-протеста в Москве 20/01
17:06  Цель существования Кыргызстана есть бесконечное познание народом своей собственной судьбы и тайны, - Э.Джумабаев
16:20  Дональд Трамп между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, - В.Павленко
16:17  Затишье перед бурей? К полит-итогам 2018-го, - СП
16:03  Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Об интересе россиян к восточным языкам, - П.Густерин
23:00 10.01.2019

П.В. Густерин

Электронная энциклопедия "Википедия" при разных оценках ее качества и значения в жизни общества, несомненно, справляется с одной из важнейших своих функций - предоставление статистического материала. Мы можем, анализируя этот материал, прийти к любопытным выводам по тому или иному вопросу.

Не будет преувеличением сказать, что самым наглядным показателем глубокого интереса к той или иной восточной культуре является интерес к языку этой культуры. Итак, какими живыми (!) восточными языками дальнего зарубежья (!) интересуются пользователи русскоязычного сегмента "Википедии"?

В 2018 г. статистика по этому вопросу выглядит следующим образом (в скобках указано количество ежедневных просмотров соответствующих статей):
1) японский (1500-1600),
2) арабский (650-700),
3) иврит (600-650),
4) китайский (500-550),
5) персидский (400-450),
6) корейский (350-400),
7) хинди (300-350),
8) турецкий (250-300),
9) суахили (200-250),
10) урду (200-250).

Судя по первой "10-ке", русскоязычные члены интернет-сообщества интересуются, прежде всего, языками Восточной Азии, во вторую очередь - языками Ближнего и Среднего Востока, в третью очередь - языками Южной Азии и лишь потом - языками Африки Южнее Сахары. Языки Юго-Восточной Азии не вошли в первую "10-ку" вовсе.

Теперь рассмотрим вторую "10-ку":
11) монгольский (150-200),
12) пушту (140-150),
13) дари (130-140),
14) тайский (130-140),
15) бенгальский (120-130),
16) вьетнамский (120-130),
17) амхарский (110-120),
18) тамильский (110-120),
19) индонезийский (110-120),
20) малайский (80-90).

Здесь также присутствуют языки уже названных регионов планеты, а также языки Юго-Восточной Азии.

По регионам количество языков первой "20-ки" выглядит следующим образом:
Восточная Азия - 4,
Южная Азия - 4,
Юго-Восточная Азия - 4,
Ближний Восток - 3,
Средний Восток - 3,
Африка Южнее Сахары - 2.

У нас есть возможность сравнить первую "20-ку" за 2018 г. с первой "20-кой" за 2015 г. с указанием точного ежедневного количества просмотров соответствующих статей за этот год (в скобках). Итак, в 2015 г. русскоязычные читатели "Википедии" больше всего интересовались следующими языками:
1) арабский (498),
2) иврит (497),
3) японский (459),
4) китайский (388),
5) персидский (350),
6) хинди (254),
7) корейский (205),
8) турецкий (181),
9) суахили (172),
10) урду (147),
11) сингальский (113),
12) пушту (103),
13) монгольский (103),
14) дари (100),
15) бенгальский (82),
16) пенджаби (77),
17) вьетнамский (76),
18) амхарский (75),
19) тайский (71),
20) индонезийский (70).

В целом, за три истекших года русскоязычные пользователи "Википедии" стали больше интересоваться восточными языками, главным образом, языками Восточной Азии. Особенно заметен рост интереса к японскому языку, рейтинг статьи о котором поднялся с 4-й позиции на 1-ю с увеличением количества ее просмотров более чем в 3 раза. Рейтинг статей по остальным языкам из первой "10-ки" увеличился примерно в 1,5 раза. Их номенклатура не изменилась.

Во второй "10-ке" рывок сделал тайский язык, количество просмотров статьи о котором увеличилось примерно в 2 раза, и рейтинг которого поднялся с 19-й позиции на 14-ю. Номенклатура языков второй "10-ки" изменилась: ушли пенджаби и сингальский (изучался в МГИМО будущим министром иностранных дел России С.В. Лавровым), появились малайский и тамильский. Таким образом, обозначился сдвиг интереса от Южной Азии к Юго-Восточной Азии.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547150400
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №811
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №812
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №816
- К. Токаев: Работа депутатов по разъяснению Стратегии Президента не должна носить формального характера
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на упрощение процедур реабилитации и банкротства
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска
- Традиционная ориентация
- Итоги государственного контроля и надзора в сфере торгового мореплавания за 2018 год
- WWF – инструмент построения земного рая для "золотого миллиона"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  