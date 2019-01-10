Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? Ч. 2 - Б.Мусаев

22:21 12.01.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

Цепляет ли Ш. М. Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? (2)



Начало вышеназванной заметки под одноименным названием было воспроизведено 10.01.2019 на сайтах www. centrasia.ru , www.dunyouzbeklari.com. Следом я получил, помимо откликов, направленных на мою эл. почту и ряд замечаний на страницах Форумов этих сайтов. Отрадно, что кто- то обратил внимание на правомерность такого ракурса рассмотрения проблемы реформ и коррупции в Узбекистане.

В частности, проф. Атаназар Арифов отметил:

- Вырисовывается структурированная система клептократии исламкаримовщины. Она сложна. В разных масштабах коррумпированы все ее структурные части. Разоблачаются не самые крупномасштабные. Создается впечатление, что "крышевание преступлений", "обуздание свободы конвертации валют", "преступное посредничество" не будут тронуты.

Эта точка зрения сподвигла меня на необходимость продолжить настоящий разговор, повернув ее в другую сторону и рассмотреть все через призму феномена BASCHISMUS, используя, в качестве ключевых такие понятия как "Баши", "Башизм", "Каримизм", "Башизм – Каримизм", "Башиствование" и т.п.. Это нужно для того, чтобы попытаться, оттолкнувшись от них обозначить тему о месте башизма, каримизма как вида власти, его значимости в .... , которые, на мой взгляд, в реальности делают проблематичным фактическое решение вопросов, связанных с реформами во всех сферах жизни общества, государства и проблемы борьбы с коррупцией.

К Сведению 1. Создателем понятия BASCHISMUS, содержание которого складывается из игры слов "фашизм" и "большевизм" является узбекский поэт Едгор Обид, член PEN Клуба –Центра писателей немецкоязычных стран (2007) , с 1997 г живет в Австрии г. Грац, получив статус ""Политический обитатель ночлежного дома" .

(см об этом Б.Мусаев. Поэт, Хлопкорабы, Гламурная Дива и Другие. БОЛЬ и ЛЮБОВЬ ЕДГОРА ОБИДА // www.centrasia.ru 04 11 2009)

Итак, возникает необходимость вернуться, точнее, продолжить начатый нами разговор на предмет о том, цепляет ли Ш.М. Мирзияев просто ... , Что же всамделишно происходит у нас здесь в ПОСТКАРИМОСКОМ УЗБЕКИСТАНЕ, если говорить о проблеме реформ и коррупции?

Ведь пишут люди разное. Верят и не верят во власть, даже резко осуждают, проклинают

"Узбекистан, - заявляет аноним на Форуме сайта centrasia. ru, - превращается в большой бедлам, где правят воры, казнокрады , уголовники"

"Они делают все, - утверждает другой , здесь же на этом сайте, - чтобы вытащить из казны народного общака деньги и переложить в свои собственные карманы, под видом так называемых "реформ" над реформами, поднимая цены и тарифы на то, высасывая из народа все, что им хочется".

Я бы мог продолжить.., огласить ..., да, лексика откликов многих из завсегдатаев Форума вкупе с их содержанием, мягко выражаясь, не отличает политкорректность. И все же, если, как говорится, из песни слов не выкинешь, то, в качестве образца из серии таковых откликов, осмелюсь процитировать еще одну.

05:10 11.01.2019 .

- Банда президента Мирзияева во главе с новым хакимом Ташкента Артыкходжаевым получила полную власть над Ташкентом. Без никаких условностей в наглую отбирают у местного населения их дома, земли, квартиры. Никакая компенсация не покроет цену дома где родился твой отец, ты сам, твои дети. Это память! Это твой родной дом. Это Родина! Но Артыкходжаеву, его подельникам, его боссу Мирзияеву нет ничего святого чем деньги. У них нет Родины. Они смотрят на Узбекистан как на большую кормушку. Для них нет ничего святого. Только деньги. Надеюсь, что Мирзияев не будет сидеть на троне 20+ лет. Как только нагребет у себя в оффшорах несколько миллиардов долларов бросит все и уедет из страны.

Конечно, это откровение автора строк, разумеется, не говорит языком науки, например, права или политологии, и местами выглядит как бред, но, тем не менее, все сказано им ведь искренне. И чем же, оно не свидетельство времени и чем не фиксация " вещей и дел", касаемо происходящего в настоящей действительности и места в нем отдельных конкретных персон власти? Больше того, замечу, что, на мой взгляд, здесь в данных строках, на мой взгляд, отражаются и нравы, царящие в нашем обществе.

Быть может, не погрешу против истины, если на основании вышеприведенных мнений, попытаемся установить, что за всем этим стоит, какое ВРЕМЯ мы –узбекистанцы переживаем сегодня.

Безусловно, нет возможности иметь факты, которые бы выражали все оттенки мнений, точек зрения. Все же попытаюсь высказать свои посильные соображения на предмет озаглавленного, исходя из доступного мне. Но, очень к месту было вспомнить в данной связи, как недавно рассуждал ташкенткий экономист Юлий Юсупов (Ю.Ю.) о причинах коррупции в Узбекистане и факторах, мешающих проведению экономических реформ. Ю.Ю. предполагает, как читаю в его материалах, воспроизведенных в интернет –сайтах, что Шавкат Мирзиеев искренне заинтересован в обуздании этого зла. Об этом говорит хотя бы то, как считает экономист, что вопрос о коррупции начал открыто обсуждаться, хотя совсем недавно он просто замалчивался. Если бы власть не хотела бороться с коррупцией, то она бы и не стала эту тему поднимать.

Все будто правильно и прав аналитик - экономист, когда пишет следующее

"Сегодня в Узбекистане нет никаких идеологических барьеров для рыночных реформ: мы официально провозгласили курс на построение демократического государства и рыночной экономики". Но, кто бы спорил, если таким же образом (один к одному) выступал и известный С(Т)ИМУЛЯТОР построения демократического государства, гражданского общества и рыночной экономики покойный президент И. Каримов.

Разве не он указывал на то, что у нас имеет место коррупция, "модернизированные" формы клановости (см. об этом Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века, Угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Ташкент: Узбекистан, 1997, с 82-105)

Больше того, наш баши, извините, Юртбоши (Отец нации, он же "Папа") в одном из своих выступлений столь же лукаво, сколь и лицемерно сетовал, что этих монстров трудно рассеять и залпами из пушек. Помнится, тогда по горячим следам названного выступления, мной была сделана политкорректная реплика следующего содержания

"Безусловно, в таких условиях остается открытым и вопрос о вероятности возрождения диктаторства как способа правления" (см. об этом Баходыр Мусаев Узбекистан: Региональная Безопасность и Социально Опасные Тенденции Развития Общества" // ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ. Общественно - политический журнал 3(9) 2000 Швеция. с.113. )

Спустя два года (начало 2003), я отмечал:

"Изменить сложившийся порядок можно, только изменив системно в целом природу режима власти" (см Баходыр Мусаев "Несколько критических замечаний в связи с вопросом о кланах" // www.centrasia.ru 10.02. 2003)

Однако вернемся к нашему ученому, точнее сказать, госслужащему –консультанту правительства Ю. Юсупову, который, углубляясь в тему, рассуждает следующим образом и гонит свою мысль не в ту степь, словом, не зрит в корень

" Думаю, что власть понимает, что реформы давно назрели и перезрели и морально готова к их проведению. Другое дело – понимание степени радикальности реформ. Может сохраняться иллюзия, что достаточно немножко "подлатать дыры", не затрагивая глубинных основ экономики и экономической политики, и все наладится. Если это так, то это весьма серьезное заблуждение, и оно должно со временем рассеяться".

И далее начинает перечислять мнимые корни, истоки коррупции, предлагает Что делать, чтобы противодействовать противникам реформ, которых де представляют лишь некие отдельные заинтересованные группы . ..

О чем же говорит экономист так "убежденно", хотя, бесспорно, он знает, где "собака зарыта" (да платят ему не за поиски истины, как ученому в качестве консультанта и госслужащего – прим .БМ.). Разумеется, кто станет отрицать, что реформы давно назрели и перезрели. А может, хватит вешать лапшу, когда вопрос должно ставить совершенно иначе. Разве власть персонифицированная в лице главы государства не понимает, что не реформируемо у нас все и вся, когда это все и вся, особенно того, что касается власти, давным –давно гниет и перегнило. так

"Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане?" Этим вопросом озадачен экономический обозреватель А.Бурханов.

Мое внимание привлекли следующие избранные строки названной работы (см. www.centrasia.ru 10 01 2019)

"Каждый, кто с интересом наблюдает за экономическими преобразованиями, может подтвердить пассивность органов власти на местах и нетребовательность общества к ним. И многих из нас не покидает ощущения, что президент Узбекистана проводит

реформы один, без соратников и без команды помощников. Возникает естественный

вопрос - а где депутаты, журналисты, экономисты и общественные активисты? Разве их профессия не обязывает заниматься проблемами общества страны? Центральные СМИ, почему то не освещается негативные действие чиновников на местах и очень скудно и дозировано, освещает причины пробуксовки реформы на местах".

Далее автор приводит целый букет высказываний президента Ш.М. Мирзияева, которые фактически подтверждают позицию ( и действительное положение дел –прим Б.М.), которые говорят о том, что в стране один реформатор и им является президент Узбекистана. Вот одна из них.

:"Мы хотим, чтобы наш народ жил хорошо, страна вошла в число развитых государств. Однако без труда, без преодоления трудностей еще никто не достиг и не достигнет этого! Приезжает Президент, дает направления, ставит задачи. Кто их будет исполнять? Когда люди пробудятся, наконец? Ведь мы во многом опоздали. Если и сейчас не проснемся, не сможем достичь поставленных перед собой больших целей. Никто не придет и не сделает это за нас".

В статье А. Бурханова имеется также набор новостных сообщений СМИ, где, по обыкновению, говорится зачастую о том, что президент раскритиковал пассивность органов власти на местах и нетребовательность общества к ним… и так можно долго продолжить.

В заключение данной работы ее автор, останавливается на констатации фактов, лично им наблюдаемых, и на основании их пишет следующее.



" Новоиспеченный хоким или прокурор района для укрепления своей власти, в первую очередь занимается вопросами подчинения себе хозяйствующих субъектов района и местного бизнеса, а по совместительству управляет районом и надзирает. Этот тезис является почти аксиомой и относится всем чиновникам, за редким исключением....

у предпринимателя проценты по кредиту не 24%, а 44% и плюс банковские услуги. Не трудно посчитать, что 20% со всех коммерческих кредитов - сотни миллиарды присвоенных денег паразитами на теле экономики страны. Хуже всего то, что аффилированные фирмы с банковскими и другими структурами не только паразитирует на теле предпринимателей, убивает их, не создавая ничего, и выпивает кровь государства в виде финансов. Тут не вольно спрашивается, куда смотрят наши бравые ребята правоохранительных структур? У них есть специалисты по раскрытию серых схем и опыт выявления теневого оборота? По статистике они ловят взяточников, валютных менял и прочих "блох" экономики. В это время "кровососы и вампиры" спокойно пьют кровь экономики из серых схем "финансовых ручеек" разветвленный по всей стране"

Здесь комментарии, как говорится, излишни.

Вместо P.S.

Повторяюсь, но своевременно ныне вновь подчеркнуть, что как Погляжу я кругом, так тягостно на душе, ибо Смешно и Грешно, Глупо и Пошло все. Ведь столько прошли за минувшие здесь и сейчас Времена (1989 -2016): Игру в учителя, Отца народа, великого ученого и практика экономиста, якобы успешного мэнеджера страны ... И еще на своей шкуре (шее) испытали люди ношу представленных в лице его ("барака топкурлар", т.е. ищущих благ патриотов, пресловутых слуг народа из "команды триумфаторов". Это они, его "кадры решают все", читай, разрушали, разворовывали в стране все, что можно, мыслимо и немыслимо.

Думаю, и в голову идет лишь одно слово, вернее, словосочетание "башизм – каримизм", ассоциируемый не с политиком по призванию (государственным мужем) или равно честным профессионалом - управленцем, а с обобщенным образом негодяя, который лично у меня ассоциируется с натуральным быдло, будь он различного ранга чиновник, госслужащий ... , Ведь, по большей части каждый в отдельности и скопом - все они умели и умеют разве что приворовывать, воровать, брать и хапать, надевая при этом на себя маску реформатора, организатора, воспитателя .

И последний штрих моей заметки- реплики.

Для меня лично едино:

во- первых, что ложь, что баши;

во – вторых, что насилие, что каримизм;

в – третьих, что лицемерие, что баши-каримизм;

в –четвертых, ....

Однако хочется думать, что ничто не пройдет бесследно, что придут (или пришли?) наконец Времена, когда мы позволим себе взглянуть в лицо Правде, восстановив, прежде всего Правду Новейшей нашей Истории.

Она нужна, чтобы предупредить возрождение башизма и башиствование.

Правда состоит в том, чтобы научно познать истинные, корневые причины наших больших, малых бед вокруг и внутри нас.

Изменить сложившийся порядок (существовавший и существующий) природы вещей в нашей стране можно, только изменив системно в целом природу режима власти.



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 12.01. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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