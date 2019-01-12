Шаги в "Черный январь" (об уроках бакинской трагедии 20 января 1990 года), - К.Агаев

11:24 14.01.2019 "Широко шагает Азербайджан" (Л.И. Брежнев)



Эту фразу Л.Брежнев произнес на торжественном заседании в столице Азербайджанской ССР осенью 1982 года, незадолго до своей смерти 10 ноября. Слова Генсека с его изображением затем еще долго будут красоваться на стендах и плакатах по всей республике, обрастая анекдотами, байками, всевозможными шутками.



Однако, уже вскоре жителям Азербайджана, да и всему Союзу, было не до шуток и анекдотов: противоречивая и непоследовательная горбачевская перестройка заканчивалась для страны трагически.



В ночь на 20 января 1990 года части Советской Армии штурмовали Баку, где проходили многотысячные непрекращающиеся митинги с требованием отставки руководства республики. Основным фактором, обусловившим нарастание протестного движения, стал карабахский вопрос. Безуспешные усилия центра разрешить карабахский кризис наряду с неспособностью республиканского руководства защитить то, что рассматривалось как национальные интересы Азербайджана, с бедственным положением беженцев и множеством местных обид привели в декабре к народному взрыву под предводительством так называемого Народного Фронта Азербайджана (НФА).



Существует целый ряд противоречивых оценок причин и последствий, связанных с вводом войск в Баку и гибелью мирных жителей: по данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий "Черного января" 1990 года, погибли 131, еще 744 человека были ранены Называется цифра и в 137 погибших. По данным же Минздрава Азербайджанской ССР, число погибших на 9 февраля составило 170 человек.



Различие версий тех далеких событий - от официальных до независимых - безусловно не преуменьшает степени преступных действий, совершенных тогдашними гражданскими и военными властями СССР по отношению к мирным жителям и протестующей молодежи, обманутой радикалами НФА, спровоцировавших накануне армянские погромы.



Для извлечения правильных уроков из кровавого бакинского января, на наш взгляд, необходимо избегать упрощенческого подхода, состоящего в том, что действия Москвы были направлены на

спасение советской власти в Азербайджане. При этом ссылаются на министра обороны СССР Д. Язова, который выступая на пресс-конференции 26 января , открыто признал, что целью военной операции было не допустить свержение Народным фронтом власти Коммунистической партии.



Продуктивным представляется расширение этого подхода с исторической и методологической точек зрения, а именно, рассматривать эти события в неразрывной связи с развитием ситуации в стране под углом перестроичных процессов.



Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что событиям в Карабахе, активная фаза которых пришлась на конец 1987 - начало1988 годов, предшествовала кампания, инициированная М.Горбачевым по дискредитации и выводе из состава Политбюро ЦК КПСС первого зампреда Совмина СССР, "осколка" андроповской чекистской империи генерала-майора КГБ, бывшего руководителя Азербайджана Гейдара Алиева. Под давлением Горбачева и с молчаливого согласия членов Политбюро Алиев в октябре 1987 года подает в отставку.



Следует отметить, что чекисты старой школы, к которым относился и Алиев, рассматривали перестройку как угрозу основам советского государства, социалистическому строю и, следовательно, своим привилегиям. Даже несмотря на то, что Горбачев в принципе своими новациями не затрагивал идеологическую вертикаль власти - КПСС, что впрочем и предопределило крах перестройки и распад СССР. Поэтому, неудивительно, что именно под руководством председателя КГБ СССР В.Крючкова создавался ГКЧП, пытавшийся положить конец "импровизациям" Горбачева.



Удаленный из состава высшего руководства страны, изощренный мастер политических игр Алиев воспринял события в Карабахе как возможность вернуться в большую политику, вновь стать хозяином в родной республике. Военная операция в Баку и особенно действия ГКЧП в августе 1991 года по чекистко-коммунистическому реваншу привели в действие многоопытного чекиста и партийца. Вместе с тем, будущие события показали, что подлинное урегулирование карабахского конфликта не входило в планы Алиева.



Алиев, прошедший длительную школу КГБ и хорошо усвоивший ее приемы по манипулированию общественным мнением и трансформации (метамарфозы) личности, заявляет о выходе из КПСС, называет себя верующим мусульманином и борцом за независимость Азербайджана. Последний тезис очень важен для него, так как он давал ему необходимые козыри в устранении со своего пути Народного фронта, претендовавшего на это звание и не справившегося с тяжелым государственным грузом во время кратковременного пребывания у власти в Азербайджане в 1992 - 1993 годах.



Позже, в одном из интервью Алиев договорится до того, что, даже работая в КГБ, он мечтал о независимости Азербайджана. (!?) Не напоминает ли это финт Путина с его "крещением" в детстве, который, видимо, как и его старший товарищ по службе, "мечтал о православии", работая в славных органах.



Возвращение в июне 1993 года в Баку, по приглашению НФА в связи с обострением карабахского конфликта, со своей малой родины Нахичевани, где Алиев с сентября 1991 года был председателем Верховного Совета этой автономной республики и избрание его в октябре президентом Азербайджана означало конец демократического движения, начавшегося в годы перестройки и ознаменовало триумф чекистского реванша в отдельно взятой бывшей советской республике.



А карабахская проблема, принесшая столько горя и жертв, стоившая должности двум предыдущим президентам Азербайджана - А.Муталибову и А.Эльчибею - уже интересовала новоиспеченного президента только с точки зрения обеспечения безоблачного правления. Как опытный чекист, не забывший методы своей альма-матер (хотя бывших чекистов не бывает) президент-генерал Алиев придерживался традиционного гебистского принципа - для исчезновения проблемы, ее надо загнать внутрь (облегченный вариант более страшной парадигмы: нет человека - нет проблемы).



Подписанием в мае 1994 года в Бишкеке Протокола, предусматривавшего прекращение огня между конфликтующими сторонами карабахского конфликта, решение этой острой проблемы было надолго отложено в ящик и статус-кво "ни войны - ни мира" сохраняется по сей день.



Как показало дальнейшее развитие ситуации, с возвращением Алиева на высший государственный пост, в Азербайджане установился авторитарный режим единоличного правления. После смерти Гейдара Алиева власть в стране перешла по наследству к его сыну Ильхаму Алиеву, который пошел еще дальше и конституционно закрепил положение о неограниченности президентского срока, т.е. пожизненное правление. Тем самым, в Азербайджане фактически было сформировано и функционирует квазимонархическое государство.



Подобный алиевскому чекистский реванш с установлением тоталитарного режима наблюдался несколько позже и в России. Президент Б.Ельцин с конца первой половины 90-х годов под давлением силовиков начал постепенный отход от демократических завоеваний, завершившийся назначением преемника и передачей власти бывшему офицеру КГБ СССР, директору ФСБ РФ В.Путину.



Став президентом, Путин начал планомерную кампанию по назначению на ключевые должности в государственных и коммерческих структурах своих коллег по бывшему КГБ и функционеров нынешнего ФСБ. Вновь, как во времена СССР, началась героизация чекистской истории и ее видных деятелей - от Ф.Дзержинского до Ю.Андропова. Была восстановлена мемориальная доска Андропова на здании ФСБ, в кабинеты силовиков вернулись портреты Дзержинского.



Зловещая чекисткая корпорация постепенно окутывала страну, ставила под контроль все области жизнедеятельности общества, подчинила своим интересам бизнес. Посадка в 2003 году М.Ходорковского стала серьезным предупреждением бизнес-сообществу и оппозиционным деятелям со стороны нового хозяина Кремля.



"Карманный" парламент, неприятие оппозиции, ставка на госмонополии и друзей, коррупция и местничество, ограничение свобод, преследование и аресты журналистов и блогеров, закрытие некоммерческих и неправительственных организаций, контроль над печатными и электронными СМИ, радио и телевидением - вот неполный перечень методов и инструментов, которыми пользуются неочекистские правители в Москве и Баку.



Подобно тому, как Алиев-старший загнал внутрь карабахскую проблему, так и Путин, не решив чеченский вопрос и вместе с ним не сняв окончательно теругрозу на Северном Кавказе, отдал его на откуп своему наместнику Р.Кадырову.



Правящий в Чечне фактически по законам шариата и за счет финансовых вливаний из центрального бюджета, герой России Кадыров является, с одной стороны, вызовом секуляристсткому устройству РФ, с другой - живым укором и свидетельством убогости нынешнего хозяина Кремля, придерживающегося принципа, присущего тоталитарным режимам - для продления своей власти любые методы хороши.



Подведем итоги: ростки демократических процессов, появившиеся в годы перестройки, так и не смогли, по объективным и, в большей мере, субъективным причинам, дать полноценные всходы. Практически на всем постсоветском пространстве, за редким исключением, состоялся номенклатурно-чекистский реванш, когда плоды независимости, выстраданные лучшими представителями народа, были узурпированы бывшими функционерами КПСС и КГБ, объявившими себя неолибералами и верующими.



И это главный урок и одновременно разочарование, которое постигло демократически и либерально настроенную часть бывшего советского истеблишмента.



Кямран Агаев Источник - ЦентрАзия

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