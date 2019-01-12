Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? Ч. 3 - Б.Мусаев

17:30 14.01.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

Цепляет ли Ш.М. Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему ? (3)



"Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения ...

вроде... крепостного права" (Ф.М. Достоевский).

"Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников;

а при разумном и знающем муже она долговечна".

(Книга Притчей Соломоновых. 28:2)



Кому не приходилось слышать разговоры о текущей нашей жизни, что все плохо, что не знаешь, кому и чему верить, когда видишь, что такое творится кругом.

I. С одной стороны, "наверху"

"буйно произрастают корпоративная и индивидуальная коррупция, казнокрадство, воровство, подлость, хамство и т.п. и т.д. Все это, разумеется, происходит на фоне т.н. идеологического обеспечения, заявленных и проводимых реформ, процессов борьбы с коррупцией.

Нет, конечно, свершаются и благие дела. Правда, при этом, как правило, правая рука благодетелей, точнее, сказать, начальников –чиновников, включая тех самых из легиона "барака топкурлар" (ищущих благ), делает одно доброе дело, , но левая их рука творит множество других левых дел. Не надо ходить далеко за примерами, если даже на самых верхних этажах власти случается такое, что диву деешься.

Сегодня (14.01 2019) в СМИ, на страницах интернет-сайтов страны сообщается, что президент Шавкат Мирзияев подписал указ, согласно которому с 1 июля 2019 года будет введен новый порядок, позволяющий физическим и юридическим лицам приватизировать землю.

С этого времени физические лица, являющиеся гражданами Узбекистана, будут вправе приватизировать земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома.

Согласно данному указу, юридические лица, являющиеся резидентами Узбекистана, смогут приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки, в размерах, необходимых для осуществления.

Земельные участки, приватизированные физическими и юридическими лицами, являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны, а также защищаются государством в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников.

И еще к сведению. Правительству поручено до 1 апреля внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", а до 1 мая должна быть разработана новая редакция Земельного кодекса с учетом вводимых изменений.

Нормальный будто документ, если предположить, что здесь имеется человеческое измерение.

Это - первых

К сожалению, есть во – вторых, в третьих, ...Потому резонно употреблять слово "будто", ибо здесь возникают следующие во – вторых и в третьих, ...

Итак, во-вторых. Спрашивается, каково же тем людям, в частности, десяткам тысяч ташкентцев, у которых за последние годы отобрали их дома, земли, квартиры.

В –третьих, опять однозначно рождаются сомнения в том, что в Узбекистане происходит действительная (фактическая) денационализация средств производства. Помнится, в 90-е г.г. при бывшем президенте И. Каримове уже провозглашалась денационализация фабрик, заводов, приватизация ..., а по жизни получилась прихватизация, когда обогатились во многие разы власть имущие и те, кто находился близко у кормушки власти.

В – четвертых, вышеназванный указ президента Ш. Мирзияева о новом порядке, позволяющем юридическим и физическим лицам приватизировать землю, в лучшем случае, является благим пожеланием, так как он противоречит Конституции Республики Узбекистан. Ведь статья 55 Основного Закона гласит:

Земля, ее недра, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.

II. С другой стороны, "внизу"

наблюдается инертность, терпение на грани смердящего смирения, когда создается впечатление, что "низы" по большей части отличает безучастность к своей судьбе, разве что изредка некоторые от отчаяния "бунтуют", свершая акт самоубийства. Это было бы смешно и выглядело глупо, кабы нередко такого рода акции не являлись следствием самодурства, хамства начальников, сопровождаемых...

Вот сногшибательное из текучки нынешней жизни нашего соотечественника. В фейсбуке прочитал. В Алатском районе Бухарской области объявился хоким , который избивает и сопровождает свое действо – варварство словами, что он это делает не в своих интересах, а сугубо в государственных.



Право, не знаю, что и сказать после всего этого, какие могут быть комментарии, когда речь ведем о собственности, праве на собственность, являющейся фундаментальной основой становления и функционирования рыночных отношений, когда мы говорим об этом праве как основополагающем и прав человека, включая и право человека на жизнь.

Вместо P.S.

Вот такие "мелочи" ( или Большие Мелочи) жизни встречаются (случаются) среди узбекистанцев, от которых начинаешь терять душевное равновесие и, кажется, никакая философия, не может помочь ее обрести вновь.

В такие часы, по обыкновению, рука тянется к книгам золотой моей полки.... Эти дни со мной "Карамазовы".

Я погружаюсь в страницы романа. Захватывает дух, когда, например, читаю слова Алеши о клейких листочках, дорогих могилах и голубом небе.

Здесь же, словно падаешь в темную бездну ("черную дыру"), услышав его брата Ивана, говорящему о существовании иного в природе человеке, представляемом им как сила, которая все выдержит и она по утверждению есть "сила низости карамазовской".

Однако к чему (и зачем) эти извлечения из классики. Да, все о том же, что они напоминают нам о прошлом и настоящем, о том, что в текущей нашей действительности остается в теме идея "восстановления" человека.

К чему и зачем классика? Да, просто к тому, чтобы зацепить тему человека, поразмыслить над тем, в каком состоянии находится наш человек, что из себя представляет и, наконец, кто мы?

К слову о человеке. Должно сказать, что сегодня никого из узбекистанцев, будь он средней руки бизнесмен или очень богатый, нет ощущения, вернее, чувства собственника, что он защищен как собственник. А у простого рядового труженика, будь он учитель, труженик земли или любого другого... начисто отсутствует осознание того факта, что по идее, да, и натурально, фактически по Конституции Республики Узбекистан, если посмотреть на содержание статей 2, 7 и др., он и есть хозяин этой власти.

По сути же, до настоящего времени власть имущие стоят над всеми, господствуют, воруют, грабят.., лгут, словом, смердят, растлевая все и вся, ... Доколе наш человек покорно будет продолжать идти "путем к рабству", покажет время.

Продолжение следует



Бахадыр Ф. Мусаев 14.01. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547476200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №925

- Данияр Ашимбаев: Надо будет - и выборы будут

- Индекс промышленного производства составил 104,1%

- Первые фронт-офисы полиции открывают в Алматы

- Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана

- Персидская империя: как могучее государство погибло из-за жадного мельника

- В названии Македонии осталось греческое слово

- Стена Плача США

