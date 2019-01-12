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Статистика русскоязычной Википедии об интересе к военной истории, - П.Густерин
00:09 15.01.2019

П.В. Густерин

Статистика русскоязычной Википедии об интересе к военной истории

При всех нареканиях на интернет-энциклопедию "Википедия" она выполняет несколько полезных функций. Одна из них - статистическая. У нас есть возможность проследить, как менялся интерес к военной истории в русскоязычном сегменте Википедии с 2013 г. Для этого построим погодовые списки самых популярных запросов на статьи о войнах и вооруженных конфликтах, вошедшие в ежегодные списки тысячи самых популярных статей.

Итак, в 2013 г. русскоязычные читатели Википедии больше всего интересовались следующими статьями о военной истории (в скобках указана позиция в общем рейтинге статей):
1) "Первая мировая война" (39),
2) "Вторая мировая война" (56),
3) "Великая Отечественная война" (71),
4) "Гражданская война в России" (340),
5) "Отечественная война 1812 года" (403),
6) "Гражданская война в Сирии" (436),
7) "Афганская война (1979-1989)" (626),
8) "Первая чеченская война" (751),
9) "Война во Вьетнаме" (959).
Всего 9 статей, из них в первую сотню вошли 3 статьи, в первую полутысячу - 6 статей.

В 2014 г.:
1) "Первая мировая война" (17),
2) "Вооруженный конфликт на востоке Украины" (35),
3) "Вторая мировая война" (42),
4) "Великая Отечественная война" (68),
5) "Первая чеченская война" (245),
6) "Афганская война (1979-1989)" (277),
7) "Отечественная война 1812 года" (394),
8) "Гражданская война в России" (436),
9) "Вторая чеченская война" (537),
10) "Крымская война" (615),
11) "Гражданская война в Сирии" (656),
12) "Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)" (727),
13) "Война во Вьетнаме" (733),
14) "Советско-финская война (1939-1940)" (799).
Всего 14 статей, из них в первую сотню вошли 4 статьи, в первую полутысячу - 8 статей.

В 2015 г.:
1) "Великая Отечественная война" (24),
2) "Первая мировая война" (28),
3) "Вторая мировая война" (29),
4) "Вооруженный конфликт на востоке Украины" (41),
5) "Гражданская война в Сирии" (87),
6) "Афганская война (1979-1989)" (238),
7) "Отечественная война 1812 года" (337),
8) "Гражданская война в России" (360),
9) "Первая чеченская война" (372),
10) "Советско-финская война (1939-1940)" (563),
11) "Крымская война" (588),
12) "Война во Вьетнаме" (601),
13) "Вторая чеченская война" (652),
14) "Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)" (814),
15) "Русско-японская война" (831).
Всего 15 статей, из них в первую сотню вошли 5 статей, в первую полутысячу - 9 статей.

В 2016 г.:
1) "Первая мировая война" (15),
2) "Вторая мировая война" (34),
3) "Великая Отечественная война" (61),
4) "Отечественная война 1812 года (194),
5) "Гражданская война в России" (212),
6) "Гражданская война в Сирии" (237),
7) "Афганская война (1979-1989)" (264),
8) "Первая чеченская война" (314),
9) "Вооруженный конфликт на востоке Украины" (445),
10) "Война во Вьетнаме" (475),
11) "Крымская война" (536),
12) "Вторая чеченская война" (634),
13) "Советско-финская война (1939-1940)" (679),
14) "Русско-японская война" (700),
15) "Гражданская война в США" (728).
Всего 15 статей, из них в первую сотню вошли 3 статьи, в первую полутысячу - 10 статей.

В 2017 г.:
1) "Первая мировая война" (12),
2) "Вторая мировая война" (36),
3) "Великая Отечественная война" (57),
4) "Отечественная война 1812 года" (232),
5) "Афганская война (1979-1989)" (250),
6) "Гражданская война в России" (290),
7) "Война во Вьетнаме" (366),
8) "Первая чеченская война" (374),
9) "Гражданская война в Сирии" (389),
10) "Вооруженный конфликт на востоке Украины" (391),
11) "Крымская война" (555),
12) "Советско-финская война (1939-1940)" (611),
13) "Вторая чеченская война" (702),
14) "Гражданская война в США" (717),
15) "Русско-японская война" (763).
Всего 15 статей, из них в первую сотню вошли 3 статьи, в первую полутысячу - 10 статей.

Из 15 войн, к статьям о которых был проявлен наибольший интерес, к XIX в. относятся 3 войны, к XX в. - 10 войн (в том числе Вторая чеченская война, активная фаза которой закончилась в 2000 г.), к XXI в. - 2 войны.

За 2018 г. есть возможность отследить лишь статьи о войнах, вошедшие в первую сотню наиболее популярных статей:
1) "Первая мировая война (28),
2) "Вторая мировая война (52),
3) "Великая Отечественная война (86).

По абсолютным показателям максимального количества просмотров статей за последние три месяца номенклатура статей остается прежней.

На основе представленных сведений, можно сделать следующие выводы:
1) С 2013 по 2017 г. в русскоязычной Википедии рос интерес к военной истории в целом и к отечественной военной истории в частности.
2) В 2018 г. интерес к военной истории ослаб.
3) Первая мировая война стабильно вызывает больший интерес, чем Вторая мировая война.
4) Первая чеченская война стабильно вызывает больший интерес, чем Вторая чеченская война.
5) С 2014 г. стал расти интерес к гражданским войнам (обе чеченские войны рассматриваются нами как гражданские), в том числе к зарубежным, что можно объяснить началом вооруженного конфликта на востоке Украины.
6) С 2014 г. стал расти интерес к Крымской войне, что можно объяснить присоединением Крыма к России.
7) С 2014 г. стал расти интерес к войнам периода "Холодной войны", что можно объяснить ростом напряженности в российско-американских и российско-европейских (здесь речь идет о Европейском Союзе) отношениях в связи с началом вооруженного конфликта на востоке Украины и в связи с присоединением Крыма к России.

Вызывает недоумение отсутствие особенного интереса к Корейской войне в связи с наблюдавшимся в последние годы ростом напряженности на Корейском полуострове и в американо-северокорейских отношениях, а также к войнам в рамках продолжающегося арабо-израильского конфликта. Вниманием обделены и продолжающиеся войны XXI в., в том числе в Афганистане и Йемене.

В качестве дополнительной информации можно сообщить, что в англоязычном сегменте Википедии наибольший интерес вызывают следующие статьи о войнах:
1) "World War II" ("Вторая мировая война") (5),
2) "World War I" ("Первая мировая война") (13),
3) "Vietnam War" ("Вьетнамская война") (56),
4) "American Civil War" ("Гражданская война в США") (96).

Как видно, перечисленные статьи входят в первую сотню наиболее популярных статей Википедии на английском языке.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547500140
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