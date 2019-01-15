Прыжок в средневековье -- Евросоюз, - Р.Устраханов

13:48 16.01.2019 Абсолютно неверный метод анализа происходящего вокруг нас -- рассматривать все "в упор" на короткой исторической дистанции. Как правило, оценка исходит из недостаточно большого временного и территориального отрезка. Искусственное сужение оценочного диапазона -- причина ошибочных выводов событий в мировой истории.



Другой оценочный "дефект" -- в смешивании научно-технического прогресса с политическим. Новшества в науке автоматически отождествляют с прогрессом в области политики, чего на самом деле нет. Ибо замена лошадиной тяги на автомобильную -- не свидетельство движения вперед в формах общественной и государственной жизни. Мы просто сменили карету на автомобиль и не более того. Если на вооружении армий двадцатого века появились ракеты с ядерными боеголовками вместо мушкетов, это лишь означает возможность массового уничтожения людей, а не прогресс в межчеловеческих отношениях с новизной политических систем.



Нет никакой закономерности движения истории человечества вверх по вертикали одновременно с научно-техническим прогрессом. Не было обезьяны, вставшей на задние лапы и начавшей свое победное шествие к коммунизму. Есть реальность разнообразного человеческого бытия. Оно изменяемо лишь гаджетами, свойственными каждой эпохе. Формы политического устройства, межгосударственных отношений архаичны, никаким временным и техническим закономерностям не подвластны. Они видоизменяются хаотично, в зависимости от конкретного баланса сил как внутри, так и вне государственно-территориальных образований.



Поэтому история человечества -- не закономерность в движении вперед к лучшему или высшему. История человечества -- это маятник, качающийся из одной стороны в другую сторону в зависимости от сил, какие приводят его в движение.



Представляем, как завизжат представители классических школ: "А как же смена рабовладельческого строя феодализмом, а последний -- капитализмом?". Ответим так: все исторические градации условны и надуманы. Менялись и меняются лишь формы взаимоотношений между работодателем и работником в соответствии с техническим прогрессом. Однако никакой научно-технический прогресс не гарантирует и не ведет к прогрессу в политической надстройке. В ней, повторимся, действует принцип "маятника".



Для выявления и демонстрации маятника истории необходимы две составляющие -- расширение временного и территориального оценочных диапазонов. Только так мы можем показать, что образование союза европейских государств в 1992-м году -- не прогресс и движение вперед, а регресс -- возвращение в архаику, в прошлое.



Маастрихтский договор ("Договор о Европейском союзе"), подписанный в 1992-м году между Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ, положивший начало Европейскому союзу. Его следует расценивать как движение маятника истории в сторону средневековья. Маастрихтский договор разрушил систему европейского равновесия, просуществовавшую более трехсот лет, вернул Европу в политическое прошлое.



Что такое Евросоюз? Союз европейских государств -- это общая политика, общая граница и общая экономика. Это общие надгосударственные структуры: Европейский совет, Европейская комиссия, Совет Европейского союза, Суд Европейского союза, Европейская счетная палата, Европейский центральный банк и Европейский парламент. Слова "общий" означает, что страны Евросоюза не имеют собственных границ, независимой судебной системы, своей экономики, своей обороны. Не имеют даже своего независимого высшего законодательного органа. Все что есть -- подчиненные структурам ЕС ветви власти. Следовательно, государства Евросоюза лишены главного -- суверенитета.



Отсюда закономерен вывод, о каком упомянули выше. Он в том, что образование Евросоюза нарушило систему европейского равновесия, установленную Вестфальским миром по итогам Тридцатилетней войны в Западной Европе с 1618 по 1648 год. Вывод в том, маятник истории возвратил Европу в эпоху мрачного средневековья.



А что являла собой Западная Европа до Тридцатилетней войны? Европа до середины семнадцатого века представляла аналог нынешнего Евросоюза с государствами, лишенными суверенитета. Евросоюзом тогда выступала Священная Римская империя. Появившаяся на политической карте в конце десятого века, она провозгласила себя преемницей античной Римской империи и Франкской империи Карла Великого.



Священная Римская империя включала в себя практически весь европейский католический мир. То была Европа во власти Германии и Австрии, ибо император Священной Римской империи избирался из династий германских и австрийских коронованных особ. Существовал даже единый законодательный орган -- рейхстаг Священной Римской империи.



Тридцатилетняя война, завершавшаяся Вестфальским миром 1648 года, поставила крест на гегемонии Священной Римской империи (читай Германии с Австрией). Вестфальские соглашения, подписантами коих стали представители Швеции, Франции, Испании, Голландии, германских княжеств, Австрии, Италии покончили со светско-духовным господством католицизма в Западной Европе. Протестантство, в лице последователей Мартина Лютера, Жана Кальвина и Ульриха Цвингли, заняло прочные и независимые позиции на государственном уровне в европейских государствах.



С Вестфальских мирных соглашений берет начало Европа суверенных государств. Европа, сумевшая сохранить свою национальную и культурную идентификацию, начинается с Вестфальского мира. Тридцатилетнюю войну ошибочно считают войной религиозной между протестантами и католиками. В действительности то была борьба народов Западной Европы за независимость от светско-духовного господства католической церкви с Папой Римским и от светского -- со стороны Германии с Австрией.



Принципы Вестфальского мира, базирующиеся на государственном суверенитете европейских народов, действовали с середины семнадцатого до конца двадцатого веков. Образованием в 1992-м году Евросоюза произошел их полный демонтаж. И Западная Европа вновь погрузилась в жуткое средневековье без границ с лишением суверенитета находящихся на ее территории государств.



Разумеется, в "новом" европейском прошлом присутствуют коррекции. Новую Священную Римскую империю возглавляют Соединенные Штаты, даже при значимой в ней роли Германии. Именно США стали главными интересантами движения маятника европейской истории в прошлое.



Заметим: попытки возродить в Европе Священную Римскую империю под различными вывесками предпринимались неоднократно кровавыми европейскими диктаторами. Таковыми следует рассматривать наполеоновское войны в начале 19-го века. Гитлеровский Третий рейх задачу восстановления империи Карла Великого через "кровь и железо" даже не скрывал. Впрочем, иного пути как через обильное кровопролитие, возвращение Европы в средневековье Священной Римской империи просто не существовало.



Могут возразить: нынешнее образование и функционирование "единой Европы" -- процесс сугубо мирный, что действительности не соответствует. Возрождение новой Священной Римской империи с обильным кровопролитием, сопровождающим этот процесс, связано не прямолинейно. Напомним: Евросоюз появился сразу после распада СССР. Последовавшие затем конфликты на постсоветском пространстве, бомбежки Югославии самолетами НАТО -- результат образования ЕС. И войны на Ближнем Востоке -- все те же кровавые последствия возрождения новой-старой Священной Римской империи в лице Евросоюза под эгидой США.



Знаковая деталь -- дата образования Европейского союза -- спустя год после распада СССР. То есть возврат Европы в кровавое средневековье стал следствием распада Советского Союза. Ибо СССР, как ранее Российская империя, гарантировали самосохранение Европы, европейских наций и суверенности европейских государств.



То, что Черчилль назвал "железным занавесом", на деле предоставляло собой рубеж защиты Европы от прошлого без границ, без подлинного суверенитета, рубеж защиты от исчезновения европейской цивилизации. Ярким подтверждению сказанному служит Германия. Ибо настоящая Германия осталась за берлинской стеной -- в Германской Демократической Республике. "Германии больше нет" -- слова, прозвучавшие от немцев спустя несколько лет после падения Берлинской стены в 1989-м.



Сможет ли Европа вновь вернуться в эпоху суверенных государств, выйти из средневековья Евросоюза, покажет время. Тенденция к этому уже налицо. Как и налицо ведущая роль России и лично Владимира Путина в возвращении и сохранении подлинного суверенитета европейских стран и европейской цивилизации. Отсюда распад Евросоюза -- это позитивное движение маятника истории от средневековья в сторону Вестфальских соглашений. А через них -- в Европу суверенных государств века двадцать первого.



И в завершение. Много рассуждений об отсутствии у современной России стратегической идеологии, какая была у Императорской и Советской России. На самом деле таковая есть и никуда не исчезала. Это идеология консерватизма. Идеология здорового консерватизма, как никогда в 21-м веке востребована западноевропейским и мировым сообществом в целом. Порядок и стабильность, традиционализм, государственная суверенность и сохранение национальной идентификации. Это то, что наша страна отстаивает на международной арене, что делает Россию правой и непобедимой.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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