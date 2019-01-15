Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? (окончание) - Б.Мусаев

14:01 16.01.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

Цепляет ли Ш.М. Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? (Заключительная 4).

"Мафию уничтожить нельзя. Зато ее можно возглавить" .

(Народный афоризм).

Решил я закончить выступление на предмет озаглавленного. В самом деле, быть может, правы те, кто предлагает перестать дергать кота за одно место, а прямо и сказать:

цепляет ли президент страны просто коррупцию или щупает саму систему, щупает ее, задавшись целью начать всамделишно реформы в основных сферах жизнедеятельности общества и государства.

I

Загодя скажу: глупо думать, будто на обломках эпохи Каримова воссияет свет, ибо никто не отменял тот самый режим власти, который появился, как плоть от плоти, точнее, есть и не перестает оставаться по своей природе выкормышем, тоталитарного советского строя, где все стоит на уравниловке, отказе от частной собственности, а трудоспособная часть населения рассматривается власть имущие в качестве своих рабов, исполняющих любые из их прихотей.

Разве не об этом свидетельствует самое Постсоветское Время, которое переживали и переживают узбекистанцы. Вот взять, например, каримизм - главное творение рук политической и хозяйственной элиты Узбекистана, к расцвету, укреплению, которого, кстати, имеют прямое отношение и многие представители пресловутой творческой интеллигенции. Ведь, собственно, это они не только писали речи, программные выступления, книги для известной персоны власти, а под чутким его руководством и подсказкам- указкам, создали такие печально известные теории (идеи), как узбекская модель экономического развития, практичную теорию, по сути, идеологию различных форм принуждения и откровенного насилия .

Отдельного похвального слова, видимо, заслуживают и те, кто принял самое активное участие в пропаганде т.н. идеологии независимости, государственного строительства, согласно которым налицо де были исторические достижения страны во всех областях..., особенно, в продвижках по пути к процветания Родины, мира и спокойствия, благополучия народа, гармоничной личности с высокой духовностью и нравственностью.

И вскоре все это подтвердилось тем, что результаты превзошли все ожидания, если говорить о достигнутом уровне жизни в Узбекистане, вернее, бедности и нищеты, результирующей которой явилось увеличение в разы количества безработных.

Однако, с другой стороны, чего скрывать, были и достижения, связанные с тем, что в арифметической прогрессии из года в года в год росло число богатых казнокрадов, коррупционеров, ... Сегодня очевидно, судя по хронике СМИ (это, без сомнения, лишь видимая часть айсберга – прим. Б.М.) численность воров, прежде всего, среди аппарата чиновничества росла и превзошла критическую массу.

Ныне пишут, что прежний режим Ислама Каримова, авторитарного правителя советской эпохи, который умер в 2016 году, завершился. Так ли в действительности, если опыт общественного управления в государстве Республики Узбекистан до настоящего времени (1991-2019) наглядно демонстрирует, что пока не перестал наблюдаться процесс отторжения им любых форм экономической рациональности, ответственного и рачительного обращения с ресурсами и материальными ценностями.

Сдается мне, что пока в Узбекистане однозначно и радикально не решится вопрос о Собственности, включая, конечно, вопрос о Собственности на Землю, не утвердится порядок вещей, когда и где неукоснительно охраняется право собственности, то до сих пор по жизни будет царствовать насилие и право, узурпирующие любое право.

Ведь к тому же есть такая вещь как память народа. Вот фрагмент ее, который бы поведал нам уже сегодня, что он (народ) не забыл к каким трагедиям привел метод управления государством, именуемый не иначе как "каримизм", ...тогда Он безбожно лгал, за ним вслед подпевали хором.. А мы же говорим искренне – мы действительно ЗНАЕМ. Знаем и то, что за свои злодеяния, за безвинно убитых, за свою идеологию "каримизм" и за многое другое с Вас история еще спросит"

Поэтому не в диковинку, лично мне, читать и соглашаться вот с такого рода чрезвычайно неполиткорректными комментариями, нередко появляющихся в сетях

12:08 15.01.2019 | 45.32.232.206 [x]



Структурно феодализм сформировался, теперь он обретает материальный фундамент. Это же надо, какая подлая игра чиновничества с населением: изымать землю, зная о том, что предстоит ее приватизация..



II



И напоследок, как итог всему вышесказанному (включая и 1, 2 и 3 –ю часть заметки "Цепляет ли Ш. Мирзияев просто коррупцию или цепляет саму систему?" - Б.М.)

, я бы желал в качестве информации (толчка) для размышлений предложить несколько цитат различных авторов, высказанных ими в последние два года(2018, 2019)



А. М. Ходжаев.

"На мой взгляд, Ислам Каримов, чьи юношеские годы прошли при Сталине, словно с молоком матери впитал деспотизм. Он так и остался до конца своих дней большевиком, который по любому поводу, образно говоря, хватался за наган. Плюс непомерные личные амбиции с претензией на "великого".

В результате мы получили бессловесный, запуганный парламент, аморфное и безликое правительство, затурканное общество, милиционеров у каждого столба, покрытую асфальтом прессу. У нас на 30 миллионов был один политик, один идеолог, один учитель, один судья и он же прокурор. Всем остальным можно было только цитировать…

Плоды налицо"



- В.Хлюпин



"Мирзиеев опасно раскачивает лодку государственного аппарата Узбекистана. Во-многом его сумбурные и показушные действия напоминают печальной памяти "перестройку" и "ускорение" М.Горбачева и реформы Н.Хрущева, который смешал в одну кучу кукурузу, ракеты, совнархозы и т.п. Реформы ради реформ и изображения движения (имитации прогресса).....

Демократизировать Узб-социум, в принципе, невозможно....

Реформы Мирзиеева" с высокой долей вероятности технично "заболтают" в аппаратах и размажут по госпрограммам какого-нибудь потемкинского "устойчивого развития". И это еще не самый худший вариант. Не исключена и вероятность прямой само-раскачки вертикали власти, когда всеобщий чиновничий "одобрямс" не просто саботирует, а прямо, хотя и скрытно – вредит и "реформациям" и самой власти" .

Атаназар Арифов.



"Каждый гражданин Узбекистана,СОТВОРЕННЫЙ на определенной территории с душевными чувствами ВЛАСТЕЛИНА и СОБСТВЕННИКА, уже успели потерять эти чувства из-за продолжительной неправильной государственной политики. Духовная структура парламента и других выборных органов власти далека от народовластия с доверительным отображением естественно-сложной духовной стуктуры населения страны. Статьи 7 о народовластии, 21 о гражданстве, 55 о природных ресурсах выражают советский подход к властным полномочиям, гражданству, землевладению, служат источником крупномасштабных преступлений типа "торгов должностьями", "земельных игр", "преступное посредничество" "высокопоставленное крышевание". Организуемые до устранения вышеприведенных конституционных зол любые выборы непременно пройдут без выбора и не могут быть ни свободными, ни справедливыми, ни демократичными. Если бы была действительная, а не ложная, частная собственность на землю, многопартийность с альтернативными партиями, гражданственность с неотъемлемыми основаниями, никто бы не покинул Узбекистан в поисках работы, не было бы в Узбекистане "земельных игр", "торгов должностьями", население обладало бы качеством народ, возникло бы доверие народа к государственной власти..



Вместо P.S.

Сегодня 16.01. 2019 в подьезде моего дома читаю объявление о том, что 19.01.2019 в 13 состоится отчетно- выборное собрание ТСЧЖ " Акбар Файз Сервис Коммунал"



Чем не маленькая картинка к большому Апофегею, т.е. происходящим процессам в Узбекистане. Это и печальный фон тому, когда там "наверху" пафосно утверждают, что государство и соответственно государевы люди служат народу, что начинается возведение жилых домов в Ташкенте, в которых неотьемлемым элементом, по личному указанию президента Ш. Мирзияева , будут стиральные машины.

А ведь помнится в минувшем 2018 г. сетовали жильцы на повышение тарифов на коммунальные услуги и как отражение данного факта в сетях писали

"В Узбекистане додумались- цены на все повышать для нищего населения. Ну, перестанет половина населения платить за коммуналку и квартиры! И что делать тогда? Отключать им все что можно и выселять из квартир? И станут толпы нищих и бомжей по улицам бродить и ждать прихода "освободителей" как манны небесной. Похоже, что к этому все и идет".

Вопрос! ДОРОГИЕ, если со мной согласиться, естественно, со всем вышеприведенным, то, что же должно быть "придумано" президентом Ш М. Мирзияевым, чтобы можно было быть уверенным: шанс есть, что реформы идут и пойдут дальше, а борьба с коррупцией будет успешной?

Чего тянуть? Чего же эта власть хочет и может, что ли она не понимает, что прежний режим власти, читай, строй правления (управления) потерпел крах. И он ведь давно гниет.. .Довольно лгать и лицемерить...

Ответ очевиден. "Карфаген должен быть разрушен!"

С такой же фанатичной настойчивостью, как Марк Порций Катон, я бы повторил вновь относительно порядков, утвердившихся в стране при прежнем режиме, что они должны быть уничтожены для того, чтобы не сгнило на корню, не погибло окончательно государство и исчезла угроза исчезновения с политической карты государство "Республика Узбекистан".



Бахадыр Ф. Мусаев 16. 01 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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