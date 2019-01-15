Писатель Захар Прилепин выступит в новом лектории "Арт-Резиденция", Москва, 25/01 (анонс)

14:16 16.01.2019

Захар Прилепин выступит в новом лектории "Арт-Резиденция"



В рамках проекта "АРТ-Резиденция" - лекторий Библио ТV 25 января в Каминном зале Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова состоится встреча с известным русским прозаиком и общественным деятелем Захаром Прилепиным.



Новый цикл литературных вечеров "АРТ-Резиденция" в московской Библиотеке искусств им. А.П.Боголюбова – совместный проект Школы Арины Шараповой "Артмедиаобразование" и литературного портала Библио ТV при поддержке Фонда Президентских грантов. К участию приглашаются молодые писатели, студенты, журналисты, творческая молодежь и все, интересующиеся современной литературой и культурой. Формат встреч – открытый разговор с известными писателями об их творческой судьбе и современной культуре. Модератор мероприятий – Владимир Семенов, директор Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова, культуролог, писатель, член Русского ПЕН-центра. Цикл был открыт в декабре 2018 года встречей с писателем Виктором Ерофеевым.



25 января гостем лектория будет Захар Прилепин – автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель" и нескольких сборников рассказов и эссе, среди которых такой нашумевший бестселлер, как "Ботинки, полные горячей водкой". Как ученый-филолог, Захар Прилепин выпустил работы о жизни и творчестве писателей Бориса Корнилова, Владимира Луговского, Леонида Леонова, Анатолия Мариенгофа. Его книга "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" включает 11 биографий известнейших писателей XIX века – от Державина до Вяземского и Чаадаева. Литературная судьба героев этой книги прослеживается через призму их военной службы. Примечательно, что одна из глав книги посвящена Александру Сергеевичу Пушкину – человеку сугубо гражданскому, но активно интересовавшемуся военными делами (например, он автор знаменитой поэмы "Полтава" и "Путешествия в Арзрум").



Творчество Захара Прилепина было отмечено несколькими престижными литературными премиями – "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Большая книга", "Супер Нацбест". В 2016 году за роман "Обитель" ему была присуждена премия Правительства России в области культуры.



Французское издание его книги "Патологии" получило во Франции престижную премию "Русофония" (за лучший перевод русской книги).



Произведения писателя переведены более чем на 20 языков, включая английский, французский, немецкий, китайский, японский, польский и арабский.



Книги Захара Прилепина включены в программу российских гуманитарных ВУЗов. В изданном в 2013 году учебнике "История русской литературы XX века" писателю отведена отдельная глава.



Помимо литературной работы, Захар Прилепин является шеф-редактором сайта "Свободная пресса", ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ. Он заместитель художественного руководителя МХАТа им. М. Горького и Секретарь Союза писателей России.



Начало в 19.30 по адресу Москва, ул. Сущевская дом 14 (метро "Новослободская", "Менделеевская")



Вход свободный, количество мест ограничено, обязательна регистрация по ссылке:

https://bibliotv.timepad.ru/event/886913/



Библиотека искусств им А.П. Бголоюбова