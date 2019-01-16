 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.01.2019
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451 градус по Фаренгейту. "Эй, ты, чурка! Ты че сказал?!" - Эрик Ханымамедов (эссе)
17:24 17.01.2019

- Эй, ты, чурка! Ты че сказал?! – высокий, короткостриженый, широкоплечий парень громко крикнул вслед уходящей паре.

Карим остановился: "Подожди, Света".

- Карим, не надо, ты же видишь, они пьяные, - Светлана испуганно посмотрела на мужа.

После развала Союза Карим со Светой решили не переезжать из своего любимого Ташкента в Россию. Близкой родни у Светланы там уже не осталось, а дальняя, вряд ли бы они обрадовались их многочисленному семейству. Начались трудные времена, у Карима и Светы было три дочки, практически все невесты на выданье. Скромной зарплаты Карима - учителя русского и литературы, катастрофически не хватало. Он решил податься на заработки в Москву. Обосновался в ближнем Подмосковье. Впервые за прошедшие три года Светлана приехала к нему на новогодние праздники. Весь день они гуляли по Москве, а на вечер оставили самое приятное – поход в их любимый книжный "Москва", на Тверской. Они прекрасно помнили этот храм книги, как они его называли, еще с советских времен. В начале 80-х, в один из своих приездов к родителям, Светлане удалось купить одно из самых первых изданий романа Рея Брэдбери "451 по Фаренгейту". Карим, тогда еще студент ТашГУ имени Ленина, прыгал от радости, он очень любил фантастику. Позже, во время своих совместных поездок в столицу, они с Каримом каждый раз что-нибудь покупали из фантастики в их любимом книжном. Этот раз тоже не стал исключением.

- Как здесь стало красиво, Карим! – Света почти забыла, когда она была последний раз в книжном на Тверской, еще при Союзе.

- Ну что, сразу к фантастике? – Карим улыбнулся с видом коварного заговорщика.

- Ну конечно. А где она? – Светлана растерянно оглядывалась по сторонам.

Карим взял супругу за руку и уверенно повел к книжным стеллажам. Их взгляд одновременно упал на подарочное издание – "451 по Фаренгейту" Рэя Брэдбери. Карим грустно улыбнулся глядя на ценник: "Дорого, Света".

- Могу я купить любимому мужу подарок, - Светлана отложила немного, зарабатывая на дополнительных часах по репетиторству. Она тоже работала учителем в одной из ташкентских школ.

Карим вдруг вспомнил, тогда, в их советских 80-х, он взял на один из своих уроков этот роман. Монолог брандмейстера Битти, летний дождь барабанил по стеклам, класс притих, мальчишки и девчонки слушали каждое слово учителя. Карим прочитал: "А книга – это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я?".

- Это страшная фантастика, - сказал один из учеников после прочтения учителем отрывка.

- Это всего лишь фантастика, Тахир, - Карим улыбался глядя на притихший класс.

Из книжного на Тверской Карим и Светлана выходили радостные и довольные.

- Спасибо за подарок, любимая! Ну что, на Ярославский, на электричку? – Карим нежно взял Свету под руку. В прозрачной упаковке он аккуратно держал купленную супругой книгу.

- Да, поздно уже, пока доедем, - Света бросила взгляд на падающий в свете желтого фонаря снег.

- Карим, не надо, пойдем, - Светлана постаралась удержать мужа. Три пьяных парня с бутылками в руках, это не сулило ничего хорошего.

- Света, все будет в порядке, я же учитель, - Карим спокойно посмотрел на супругу, и двинулся в сторону парней.

- Молодой человек, извинитесь, пожалуйста! – Карим не успел закончить фразу, сильный удар бутылкой по голове сбил его с ног. Книга упала в снег рядом.

- Ты глянь, этот черный еще и читать умеет! – все трое начали бить лежащего на снегу Карима ногами.

- Ребята, вы что делаете! Он вам в отцы годится! – Света бросилась на помощь супругу, и попыталась остановить избивающих Карима парней. Вокруг уже никого не было в этот поздний час.

- Пошла вон отсюда, старая чернильница! – от резкого удара в грудь Светлана рухнула как подкошенная. На какое-то мгновение она потеряла сознание.

Света открыла глаза, холодные снежинки падали на ее лицо. Она повернула голову, недалеко от нее лежал Карим, снег около него был красный от крови. Она все сразу вспомнила, попыталась резко встать, но от сильной боли тут же упала на колени. Она фактически подползла к Кариму, села около него на колени.

- Карим, Карим! – все лицо мужа было в крови, Света попробовала найти платок в кармане своего пальто.

- Карим, ты слышишь меня?! – она осторожно вытирала кровь с лица мужа.

Тусклый свет фонаря выхватывал в темноте Светлану сидящую на коленях. Она поддерживала голову мужа, ее слезы капали на лицо Карима.

Рядом на снегу лежал ее подарок, книга. Подарочная упаковка была порвана. На развороте книги был грязный отпечаток ботинка. Книга раскрылась на монологе брандмейстера Битти, казалось падающий на страницы снег знал что там написано: А книга – это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум…

Эрик Ханымамедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547735040
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