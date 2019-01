"Евразийская творческая гильдия" приглашает к сотрудничеству новых авторов из ЦА

12:47 18.01.2019

Зажги свою звезду на литературном олимпе в рамках третьей книжной серии - 2019 "Евразийской творческой гильдии" .



Одним из успешных проектов Евразийской Творческой Гильдии является Книжная серия. В Октябре 2017 году на Литературной неделе ECG в Лондоне и в ноябре 2017 года на VI международном фестивале Open Eurasian Book Forum and Literature Festival были презентованы первые 18 книг авторов, изданных в рамках Книжной серии ECG 2017.



Книжная серия -2018 года включила в себя уже три формата издания: Художественная серия, Академическая серия и сборники "Нить" № 1, №2 и была представлена в рамках седьмого литературного фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum, посвященный 150-летнему юбилею выдающегося портретиста и революционного театрального декоратора Леона Бакста, который состоялся в Таиланде в период с 23 по 26 ноября.



В Лондоне, в рамках проекта Книжной серии, вышли в свет 13 новых книг:

Художественная серия 2018 года (8 книг):

● Юрий Башманов "Гонки по вертикали" (Кыргызстан)

● Шамшия Жубатова "Өң мен түс" (Казахстан)

● Лара продан "Почему мы так похожи?" (США)

● Шахсанем Мюррей "Холодные Тени" (Шотландия)

● Дилдора Туляганова "Подражая суфиям" (Турция)

● Литературный сборник "Нить" 1,2

● Алдона Групус "Nurse, Give Me a Pill for Death" (Латвия)



Была представлена Академическая серия ECG, в рамках которой было опубликовано 5 книг авторов научно-популярной литературы:

● Бахыт Рустемов "The Earth is Our Common Home" (Казахстан)

● Г. Капанова "Профессиональная компетентность артиста балета" (Казахстан)

● Надежда Колышкина "Пир вместо войны" (Россия)

● Нурым Тайбек "Любовь ко всем, ненависть ни к кому! - смысл жизни мусульман ахмади" (Великобритания)

● Оразалы Сабден "Abai. Future of Kazakhstan and World Civilization" (Казахстан)



Успех Книжной серии ECG 2017-2018 года заставил взглянуть на перспективы издания и распространения книг евразийских авторов по всему миру с иной точки зрения. Ошеломляющий интерес со стороны прессы, единомышленников и простых читателей сподвиг авторов к изданию новых книг в рамках Книжной серии Гильдии. Благодаря усилиям членов Евразийской Творческой Гильдии во всех странах мира книги авторов, изданных в рамках Серии ECG, станут доступны в библиотеках и онлайн-магазинах для любознательных читателей, которые не только родом из Евразийского региона, но и всем кому интересно узнать что-то новое и интересное о Евразийской культуре.



Каждый автор, может вести свой вклад в мировую литературу и представить свое творчество на международной арене. Более подробно ознакомиться с проектом Книжная серия – 2019 здесь

http://www.rus.eurasiancreativeguild.uk/ecg2019/



Если Вас заинтересовал данный проект, пожалуйста, заполните АНКЕТУ или свяжитесь с нами. Будем рады помочь с любыми возникшими вопросами. Заявки принимаются до 1 АВГУСТА 2019.



Справка :



1. Eurasian Creative Guild (London) - это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом. Она собрала десятки деятелей культур со всего мира и создана, как объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодных сотрудничеств.



2. Дни литературы ECG в Лондоне - это ряд мероприятий включающий в себя, презентации книг Членов Гильдии, поэтический вечер "Голоса Евразии", посещение выставок и кинопоказов. Участие в Литературных днях ECG, это уникальная возможность творческих людей из Евразийского пространства представить вниманию британской публики свои произведения и получить возможность завязать контакты с выдающимися поэтами, писателями, художниками со всего мира.



3. Фестиваль "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum - OEBF"– это ежегодный международный литературный фестиваль и форум, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров, творческих людей любых профессий из евразийского региона и со всего мира. Фестиваль и форум построен на принципе открытости и взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог внутри литературного и культурного пространства и предоставляя возможность авторам заявить о себе.

Издательство "Hertfordshire Press" (Лондон) с 2002 года специализируется на издание современной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке.

Конкурс "Open Eurasia", связующая нить, которая объединяет всех, не смотря на разное географическое и политическое положение, позволяет развиваться, знакомиться с самыми новыми произведениями, написанными в разных странах, участвовать в их обсуждении, а значит жить в общем информационном поле современной литературы. "Open Eurasia" дает возможность популяризировать его участников, их произведения становятся более востребованы среди публики, а победитель в категории "литературное произведение" получает возможность издать свою книгу в Великобритании.



