Оргкомитет защиты Курил от Японии. Анонс пресс-конференции 21/01 в Москве

21:48 20.01.2019

Всероссийский комитет защиты территориальной целостности страны



Тел. (495)647-63-35 (Скворцов Сергей Борисович), электронная почта kurily2018@gmail.com

Пресс-релиз № 14 от 20.01.18 г.



21 января 2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д.10/2 (Актовый зал Международной ассоциации фондов мира) состоится пресс-конференция Оргкомитета митинга по защите территориальной целостности России по предстоящим переговорам Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также будут подведены итоги прошедших протестных акций в Москве и регионах России в декабре 2018 и январе 2019 гг.



Члены Оргкомитета и выступающие на митинге в Москве 20.01.19:



1.1. Бабурин Сергей Николаевич – председатель Политической партии "Российской общенародный союз"



2.2. Кагарлицкий Борис Юльевич - главный редактор журнала Рабкор.ру, директор Института глобализации и социальных движений



3.3. Кошкин Анатолий Аркадьевич – профессор-востоковед



4.4. Платошкин Николай Николаевич - заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета



5.5. Рудаметкин Сергей Александрович – соучредитель Объединения Перевозчиков России



6.6. Скворцов Сергей Борисович – сопредседатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности России, первый секретарь ЦК КПСС



7.7. Скурлатов Валерий Иванович – сопредседатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности России, главный редактор информационно-репутационного портала Панлог



8.8. Скурлатов Игорь Валерьевич - сопредседатель Координационного Совета Оппозиции



9.9. Сулакшин Степан Степанович – директор Центра научной политической мысли и идеологии



10. Удальцов Сергей Станиславович – лидер движения "Левый фронт"



11. Федоров Георгий Владимирович – лидер движения "Гражданская солидарность"



12. Хасанов Эльдар Османович – лидер движения "Сталинский полк"



13. Чаплин Всеволод Анатольевич – священник Русской Православной Церкви, протоиерей