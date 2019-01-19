Геополитика экономических чудес и провалов, - Ахмет Бурханов

00:09 22.01.2019 При обсуждении "экономического чуда" не случившего в Казахстане и все еще обсуждаемого в Узбекистане всегда приводились примеры стран "азиатских тигров": Япония, Южная Корея, Малайзия и обязательно Сингапур. Но мало кто рассуждает о различиях, о географическом расположении этих стран и геополитических аспектах сотворения "чуда". Я думаю, что так называемые "азиатские тигры" и Китай в качестве примера подражания и в контексте "сделать как у них" для нас бесполезна.



Когда мы стараемся копировать, что-то у них в первую очередь должны знать геополитику, изучить географию этих стран, торговых путей и задаться вопросом: - а кто же им открыл доступ к мировым рынкам сбыта? И еще надо знать историю их возникновение и целеполагания, вообще-то экономических чудес на свете создают глобальные империи в отдельно взятых государствах. Иными словами в этой истории "дядя Сэм" выбирал этих азиатских тигриц и назначил "любимыми женами", но на содержание не взял, так как ставились совсем другие цели. Хозяева большого мира выращивал будущих работниц мировой фабрики и заодно дойных коров для мирового капитала.



А, что касается Малайзии и Сингапура им сильно повезло с географией - они расположены на перекрестке торговых дорог, через Малаккский пролив (считай через них) проходят 25-30% мировых грузов. Прежде чем сравнивать, в первую очередь надо смотреть на карту и спросить: где Сингапур, где Астана, Ташкент и так далее и где морские дороги?



Известно, что в результате второй мировой войны США, по сути, захватил всю Западную Европу со всеми колониями в придачу, включая Японию. Транснациональные корпорации США и их банкиры, обладавшей более половиной мирового капитала решили вложиться вначале в Германию, Японию затем и в Южную Корею. Открыли для них (считай для себя) мировые рынки, включая свой богатый рынок. Постепенно к этому процессу подключали, все больше стран и в новейшей истории, сей проект окрестили "Западным глобальным проектом" В 70-х годах прошлого века к западному проекту подключили и Китай. Сегодня не принято афишировать то, что японцы и корейцы в течение двух десятилетии денно и нощно вкалывали за гроши, не зная выходных, и китайцы не вспоминает свой тяжкий труд (считай на американцев) по 12 часов в день за "чашку риса" до конца минувшего века.



Мы уже давно свыклись к тому, что наши правители всегда говорят, что у нас кругом все растет, экономика, благосостояние, пенсии и так далее. Принимается стратегические программы, указы, постановления, новые законы, но когда не получается с экономикой, ссылается на мировой кризис. А любой "кризис" у нас повседневно рядом с нами, с народом, не любить они правящую элиту. В Казахстане было "2030" затем "2050", а в народе говорят, что ишак умер, так и не заговорив. В Узбекистане обещали "Буюк келажак" (великое будущее), народ долго и терпеливо ждал, но не дожил падишах. Вот так, как всегда случается у нас или ишак или падишах. В России в подобных случаях говорят, ставшей крылатой фразой - "Хотели как лучше, а получилось как всегда".



К концу 80-х годов глобальный проект охватил почти вес мир, и закончилась развалом СССР. Все постсоветские страны, включая тогдашнюю Россию, в республиках охватила эйфория независимости. Но всеобщее счастье не наступило, хотя твердили, независимость - это есть счастье. Как гласить мудрость востока - сколько не кричи халва, халва во рту слаще не станет. Независимости нужно удержать, и заслужить своей экономикой то, что раньше была для всех одна большая ограда, теперь каждому своя - не является суверенитетом.



Теперь порассуждаем о том, как нужно сохранять государство при этом не повторить судьбу Северный Кореи, более того совершить экономический прорыв, задача актуальна для большинства постсоветских стран. Геополитика так многогранна, чтобы понят действие одной страны, нужно изучить всех его соседей по континенту. Поэтому мы характеризуем все постсоветские республики.



Давайте здесь отвлечемся и отойдем от казенного языка, ведь народы и страны тоже как люди со своей судьбой и выбирает свой путь в жизни. Пусть меня извинить государственные деятели за иносказание и своеобразное толкование их стран.



И так начнем по порядку с западных границ бывшего СССР.



1. Прибалтийские республики раньше всех сделали свой выбор в пользу НАТО и Евросоюза. Большие братья принял их в членство, честно предупредив всех трех сестер, если что поматросит и бросить, то есть защищать и покупать ничего у них не будет. Но на содержание взяли до 2021 года. Нынче сестрам русофобия дорого обходиться, это раньше хорошо платили на западе, рабочие места сокращается на глазах, придется ехать всей страной в Европу. Русский медведь лютует в этих краях, грузы сворачивает, шпроты не берут, Юрмалу забросил, и еще накидывает трубу на шею Европы. А немцы рады стараться, мало того, что сами помогает деньгами, и еще прибалтов, украинцев и поляков зовут на работу в качестве подсобных рабочих на Северный Поток-2, кругом парадокс и троллинг.



2. Беларусь, как Киса Воробьянинов, до сих пор просит милостыню, Союза давно нет, но голос еще звучит - "Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы", Россия! Мы же братья или не братья (нужные подчеркнут), я не ел шесть дней! Тут невольно хочется сказать: крепитесь Батька! Россия вас не забудет! Запад вам поможет.



3. У Украины и Молдовы раздвоение личности, из-за чего разрывается между двумя цивилизациями. Украина - главный глашатай русофобии, одна защищала в неравном бою вес западный мир от российской агрессии. Сами себе тельняшку (территорию) рвут, пока на три части. Промышленность режется на металлолом, чернозем вывозится - скоро труба, кстати, труба тоже ржавеет. Незалежности из-за ненадобности передали американцам, государство разделили между собой олигархи, пока еще остается субъектом.



4. Грузия - красивая девушка, влюбляется в очень богатого мужчину из Америки и уговаривает его, женится на нее. А заокеанский молодой мужчина имел жуткий успех среди женщин, но до смерти боялся хозяина "печатного станка", потому, что он был женат на его дочери и еще к тому же, не умел жить при отсутствии золотой карточки тестя. Хозяин печатал (деньги) зеленые бумаги, для всех обязательные, все торговали и менялись только на его бумаги, непослушных вешали и расстреливали. Братья девушки в надежде вероятному свату, что им за это ничего не будет, нападает на приемных младших братьев. Через день на защиту приемных братьев приезжает кунаки через Рокский тоннель на танках. Так вот этот заокеанский красавец, испугавшись танков, отдает бедную девочку кунакам в плен. Кунаки отпускает закавказскую пленницу через пять дней, но у нее депрессия не проходит. Она целыми днями пьет вино, по ночам когда ей снится страшный медведь, всегда стучится в окно НАТО. Когда продукты дома кончается, мечтает о Евросоюзе, но едет за продуктами к своим кровным врагам. Всем предлагает вино или боржоми, но просит дорого и все еще не может забыть богатого мужчину в звездно-полосатых штанах. С тех пор младшие братья навсегда, ее покинули, дружить теперь домами со старшим братом.



5. Армения, зажатая разными турками с двух сторон, бегает туда-сюда и ищет где сладко, а этим временем народ массово уезжает на ПМЖ в Россию, где армян больше, чем в Армении.



6. Азербайджан оказался серьезным джигитом он единственный из трех закавказских, сохранил независимость и со старшим братом на равных правах. Перекресту дорог грамотно осваивает, будущему транзиту "Север-Юг" готовится, правда конфликт получился с соседями, пока ждет когда все армяне уедет в другие страны, чего зря старшего брата злить.



7. Казахстан - сын Великой степи, а в степи направление ветров всегда разные и отсюда многовекторность в крови. Земля бескрайняя! Богатство через край! Как говорят казахи: "Кто завидует - пусть лижет соль". Вот только один нюанс, когда припекло, пришлось идти в ломбард, к звездно-полосатому брату, нужно было срочно деньги, народ бастовал. Человек живет один раз, нужно жить сегодня, народу терпение, скоро 2050, все будет хорошо. Правда неудобно на трех стульях, с одним решаешь проблемы, другие возникает, в последнее время, векторы все больше расходятся. Особенно заокеанские братки, настойчиво напоминает - в чьих руках не посильным трудом заработанные степными олигархами кошелки. Приходиться, "когти рвать", срочно выучить поголовно свой же язык и переходит на латиницу, отвлечь народ, байки разные придумывать, как то выкручиваться.



8. Кыргызстану не повезло в жизни - досталось народ не покорный, чуть что, могут скинуть с пьедестала, невзирая на заслуги. Народу пока тоже не везет, избирай хоть кого все туда же, не оторвешь от кормушки. Не давно, один из вожаков (теперь бывших) наговорил лишнего в адрес степного кагана и получил по шапке, а действующего со стороны не слышно и не видно.



9. Таджикистан - а ему больше всех не везло, земля досталось, со всех сторон неприступные горы. Старший брат живет очень далеко, красный дракон ничего не покупает кроме сырья и еще пугает за долги отобрать алюминиевый завод. К тому же под предлогом спорных участков высоко в горах передвинулся вглубь территорию, на целые тысячи квадрат километров. Но не все так мрачно, в последнее время родной брат помогает, разминировал участки, ж.д. сообщение восстановил, газ подключил. А как станцевал "Пешвой миллат" (лидер нации) когда разрешили свет зажечь, это надо было увидеть.



10. Туркменистан самый счастливый среди всех братьев, всегда улыбается и всем доволен. Но это у них по телевидению показывает, еще говорят, что первый Адам поселился вблизи горы Копетдага, но о его переезде в горы Алатау в поисках яблоки, туркмены умалчивает. В самом деле, Аркадаг не поладил со старшим братом, и с персами не все в порядке и газа не куда девать. Проклятый дракон все забирает за старые долги, на юге душманы орудует, вымогает деньги, пограничников убивает. Больших мальчиков, которые хотели газа в обход, северный медведь распугал. Теперь после калибров ни кто в Каспий идти не хочет, все трещит по швам, хоть Кушку отдавай (Кушка - бывшая русская военная крепость приграничный город с Афганистаном).



11. Узбекистан - самый мудрый из мудрейших, из древнего Самарканда, с ним не просто вести беседу. В свое время дал пинка под зад самому заокеанскому брату и не только, за это ему ничего не было. Было время, дочки отжимали бизнес даже у иностранцев и у старшего брата, было много шума, но опять тогда обошлось. Мудрый человек в долг не брал, ничего не закладывал, и не позволял элите вывозит капитал, как будто ждал своего звездного часа. Правда народ заждался, богатство не нажил, обеднел и отстал и требует перемен. Молодежь уезжает в заграницу, и давить на мудрого человека, хотят лучше жить сегодня, не хочет ждать еще 20 лет. Вот нелегкая задача, срочно надо экономику поднять, опоздали, нужно чудо сотворить.



12. Россия тоже присоединилась в 90-е к западному проекту на правах сырьевого придатка. "В лучших домах Лондона и Вашингтона" решали судьбу России, даже шпроты учили медведя как себя вести. Люди дяди Сэма вывозили из страны все, что можно и нельзя за гроши, при этом у русского медведя долги всегда росли, и еще ему навешали старые долги большевиков. Такого ущерба и унижения он не терпел никогда, со времен появление медведей в русских лесах. В течение долгих лет, русский медведь, стиснув зубы, тайком накапливал жир (арсенал) и готовился к сражению. Наконец когда он был готов к сражению, показал свои острые когти, "калибры", прицелил "искандеры" и положил "кинжал" на стол, которые раньше было спрятано в берлоге. Как говорил русский классик Чехов о ружье - если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. По законам классики калибры стреляли, с тех пор вся мировая геополитика развернулась на 180 градусов.



Теперь кратко о "Западном глобальном проекте" - этот проект, как и мир, поделен на три условные категории стран: первая категория так называемый золотой миллиард под патронатом США - Западная Европа, Канада. Австралия, Новая Зеландия, Япония и Корея. Второй эшелон состоит из следующих стран: Китай, Индия, Турция Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бразилия, Аргентина, Мексика, Индонезия, ЮАР и ряд других. Третья категория все остальные страны и страны СНГ. Вышеназванный проект создан западной элитой для мирового господства через финансовые инструменты - акции, биржи, фондовые рынки и т.д. включая общее правило для всех Центробанков мира.



Парадокс истории в том, что США, подключив своему проекту гигантский Китай, убрав с пути ненавистный им Советский Союз, достигли своей главной цели. Как говорится, аппетит приходит во время еды, они от головокружения успехов взялись, за переформатированием всего мира включая Россию. Элита России вместе страной упал в объятия "Запада", но дальше распасться в их планы не входило.



Хозяева ФРС - они же мировые банкиры и главные акционеры ТНК (так называемое "глубинное государства") напечатали, и оцифровали космические суммы в долларах в целях покрытие все больше растущих расходов. Накопилась необеспеченных долларов раздутых акции, реальная и виртуальная стоимость которых не поддается к исчислению. В самом деле, стоимость их акции сильно раздуто, превышает реальную стоимость минимум в десятки раз, размеры ВВП завышен минимум в три раза. Небольшой пример: (цифры округлены) За 2017 г. общая стоимость акции "Газпрома" выручка которого 100$ млрд. в год составляет - всего 60$ млрд. А вот Apple стоит 1$ трлн., продажа - 229$ млрд. в год. Где логика? Еще пример: годовой бюджет России в два раза меньше бюджета Канады или Испании и меньше Швеции! И кто же поверить? Канадцы сами удивляется и спрашивает: как это так Россия, имея меньше нашего бюджета, влияет на вес мир? Французы вообще пишет, что Россия является третьей экономикой мира по реальным оценкам. Так что наш Госкомстат правдоруб по сравнение с ними.



В погонях мирового господства "хозяева печатного станка" сами того не желая превратился могильщику США. Потому, что жадность мировых капиталистов и банкиров не имеет предела, и они сами себе загоняет в могилу истории. После демонстрация силу русского оружие в Сирии стало всем ясно, что развалить Россию невозможно, если она этого не захочет сама. И Китай по традиции занимающий, выжидательную позицию начал вести свою игру в мировой шахматной доске. Как ни странно сегодня роль главного "глобалиста" взял на себя Китай. С одной стороны сотрудничает с Россией, с другой дружить с "финансистами" против Трампа.



С тех пор промышленные ТНК запада поменяли задачу, видимо хотят и задумали сами валить "финансистов" вместе с их долларом максимальной выгодой для себя. Для этой цели они привели к власти Трампа, но "глубинное государство" пока реально правит Америкой. Отсюда и "шатдаун" и все прочее, кажется, что одна рука Трампа не знает, что делает другая.



Большинство мировых экспертов ставить на крах "западного проекта" и ликвидации Бреттон-Вудской системы. Сильные мира сего готовить финансовые парашюты, и далеко не в бумажных эквивалентах. Это значить, что в один прекрасный или черный день (кому как) случиться обвал доллара и конец гегемонии США.



Как говорят на востоке - ничто не вечно под луной.



Ахмет Бурханов, политический обозреватель, экономист. Источник - ЦентрАзия

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