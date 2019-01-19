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В свете прожекторов. Премия им. Немата Келимбетова в размере $5000 для поддержки талантливых деятелей киноискусстваВ свете прожекторов. Премия им. Немата Келимбетова в размере $5000 для поддержки талантливых деятелей киноискусства
01:51 22.01.2019

Что вы знаете о киноискусстве? Возможно, смотрели популярные фильмы, которые еще называют "шедеврами кинематографа". Слышали имена прославленных киноактеров, актрис и режиссеров.

Но как киноискусство влияет на нас в повседневной жизни? Как становятся знаменитыми актерами, режиссерами?

Киноискусство то, что помогает оживлять книги.

Киноискусство то, что может обратить невозможное в возможное, заставляет зрителей поверить в чудеса. Мы ведь смотрим на экран и сопереживаем главным героям, боимся, радуемся вместе с ними. Мы чувствуем - это главное.

Киноискусство не просто способ оживить картинки, но и то, что помогает нам любить, мечтать и чувствовать.

Но, что же случится, если отказаться поддерживать начинающих режиссеров и киноискусство?

Мы не увидим новых киношедевров и тысячи нераскрытых талантов, так и останутся никому неизвестными.

Британская некоммерческая организация Евразийская творческая гильдия (Лондон)² и знаменитый деятель искусства, из Казахстана, Немат Келимбетов желая поддержать начинающих деятелей киноискусства учредили премию им. Немата Келимбетова в размере $5.000 за первое место в категории "Видеофильм" конкурса "Открытая Евразия 2018" 4. Данная премия была впервые учреждена в 2014 году.

Работы, в рамках конкурса, принимаются в любом жанре: видео-арт, игровое, документальное и экспериментальное кино на русском, английском, казахском, кыргызском, узбекском, таджикском, туркменском и азербайджанском языках. В том случае, если фильм содержит речь на английском языке, обязательны субтитры на русском, если на иных вышеупомянутых языках - на английском. Длина видеоролика должна быть не более 40 минут и не менее 5. Работы должны быть выполнены на работы участников прошлых лет конкурса Open Eurasia.

Немат Келимбетов (4 апреля 1937 года, город Янги-Юль Ташкентской области УзССР - 14 декабря 2010 года) - казахстанский филолог, писатель, переводчик, ученый-тюрколог, академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан. Окончил учетно-экономический факультет Ташкентского финансово-экономического института (1959), экономист; филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1966), специализация - "Журналистика". Доктор филологических наук (2002).

Трудовую деятельность начал корреспондентом, литсотрудником ряда газет. Затем - младший научный сотрудник Института экономики АН Казахстана (1962-1965 гг.), сотрудник газеты "Социалистик Казахстан" (1965-1970 гг.), референт Управления делами Совмина КазССР - ответственный секретарь Комиссии по присуждению Государственных премий Казахской ССР в области литературы, искусства и архитектуры (1970-1973 гг.), редактор издательства "Казахстан" (1976-1979 гг.). Член Союзов писателей СССР и Казахстана. Награжден Почетной грамотой РК, лауреат премии им. Кюль-Тегина, лауреат Международной премии имени Франца Кафки в области литературы за 2010 год. Почти сорок лет жизни он провел сначала неподвижно в кровати, затем - в инвалидной коляске. Но никогда не жаловался на судьбу, не терял надежды, оставался оптимистом с большой буквы. Более того, своим колоссальным трудом добился больших высот и в науке, и в литературе.

В этом году, в Таиланде, состоялся уже седьмой литературный фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum¹, посвященный 150-летнему юбилею выдающегося портретиста и революционного театрального декоратора Леона Бакста.

Фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF), организованный Евразийской творческой гильдией (Лондон) совместно с британским издательским домом Hertfordshire Press³, уже в седьмой раз стал местом встречи писателей, поэтов, режиссеров, художников и других представителей современного искусства.

OEBF является единственным литературным фестивалем в мире, который способствует продвижению литературы Евразийского региона на международном уровне. Фестиваль предоставляет возможность для авторов рассказать о своем творчестве, обменяться опытом и найти единомышленников из разных стран мира для реализации совместных проектов.

Оксана Гордийко (на фото) в этом году стала обладательницей специальной премии им. Немата Келембетова за прекрасную работу "Софьины небеса или волшебный дар гномов."

Журналист. Сценарист и режиссер документальных фильмов. Художница.Член Союза журналистов Украины с 1998 года.

Член объединения "Художник" (Полтава, Украина) с 2014 года. Член Нижнесилезской Ассоциации визуальных художников во Вроцлаве (Польша) с 2017 года.Окончила Киевский Государственный университет имени Тараса Шевченко.

Работала сначала редактором, потом заместителем директора - зав. редакцией новостных программ областной Государственной телерадиокомпании "ЛТАВА" (Полтава, Украина). 1997 -2015гг.

Неоднократная победительница Всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей телерадиопрограмм, среди которых 2 место на Mеждународном фестивале "Kalinowa Wyspa - 2010" (Olsztyn, Polska) - программа "Быть европейцем"; 1 место на VII Международном фестивале "Победили вместе"(Ялта, Крым) 2011г.- радиофильм "Потрясение".

В 2012 году начала писать картины. За эти годы создано более 100 работ. Живет и работает во Вроцлаве (Польша).

Справка :

¹ Фестиваль "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum - OEBF"- это ежегодный международный литературный фестиваль и форум, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров, творческих людей любых профессий из евразийского региона и со всего мира. Фестиваль и форум построен на принципе открытости и взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог внутри литературного и культурного пространства и предоставляя возможность авторам заявить о себе.

² Eurasian Creative Guild (London) - это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом. Она собрала десятки деятелей культур со всего мира и создана, как объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодных сотрудничеств.

³ Издательство "Hertfordshire Press" (Лондон) с 2002 года специализируется на издание современной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке.

4 Конкурс "Open Eurasia", связующая нить, которая объединяет всех, не смотря на разное географическое и политическое положение, позволяет развиваться, знакомиться с самыми новыми произведениями, написанными в разных странах, участвовать в их обсуждении, а значит жить в общем информационном поле современной литературы. "Open Eurasia" дает возможность популяризировать его участников, их произведения становятся более востребованы среди публики, а победитель в категории "литературное произведение" получает возможность издать свою книгу в Великобритании.

Наши контакты:
Тел (UK): +447411978955
www.rus.eurasiancreativeguild.uk
http://www.awardslondon.com

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548111060
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