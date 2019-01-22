Кто расстрелял Фергану? - Б.Мусаев

13:26 22.01.2019 Бахадыр Ф. Мусаев . Навстречу 81 –й годовщины рождения И.А. Каримова .

ОН РАССТРЕЛЯЛ .... К слову о бывшем Г.М.С.К. (Главном Менеджере Страны Каримове)

ИЗ СЕРИИ КТО ЕСТЬ ХУ (КТО ЕСТЬ КТО).



Прочитал 21.01 2019 на сайте centrasia.ru заметку от фонда И. А. Каримова о событиях 1989 г. в Фергане и, конечно, самоотверженной деятельности покойного ИАКа, буквально спасшего регион ..., кто бы сомневался.



Итак, Фонд Ислама Каримова опубликовал на своей странице в Facebook от имени некоего Темира Исаева, где, по его же словам, воспроизводятся интересные факты о первых годах независимости республики, согласно которым, оказывается, сегодня с уверенностью можно сказать, что именно Ислам Каримов остановил межнациональное противостояние, предотвратил гражданскую войну, сохранил жизнь тысячам людей, обеспечил мир и спокойствие не только в нашей республике, но и во всем многонациональном центральноазиатском регионе.

Каким же беспамятством надо обладать и так потому врать, чтобы говорить ..., ставить ему в заслугу и вопреки правде истории, что якобы

"Исламом Каримовым было уделено внимание, как возрождению ислама, так и свободе в деятельности всех конфессий, существовавших в стране. Представителям всех религиозных конфессий были созданы условия, позволяющие свободно и беспрепятственно исповедовать свою религию".

Это Он то, по имени Ислам, возрождал Ислам, когда в действительности, выражаясь не фигурально, не образно, а реально по жизни прошелся огнем и мечом по социуму мусульман ...

Каким же должно быть ...., чтобы выставлять Ислама Каримова инициатором принятия в октябре 1989 года закона "О государственном языке", который придал узбекскому языку статус государственного.

Но, безусловно, ближе к истине суждение рядового читателя узбекистанца, который пишет на Форуме сайта

8:32 22.01.2019 [x]



Каримов расстрелял массовую демонстрацию студентов в Ташкенте в 1989 году, в 1990 году придя к власти, содействовал властям Киргизии в разгроме узбекских поселений, не позволяя узбекским жителям найти убежище, а в 2010 году открыто заявил, что истребление узбеков в Узгене и Оше - внутреннее дело Киргизии, при его правлении были загублены и физически устранены около 30 тысяч сыновей и дочерей узбекского народа, он останется в памяти как лютый палач узбеков.



И я (Б.М.) потому, мало сказать, что не разделяю утверждения Фонда относительно места и статуса И. Каримова в истории, его будто позитивной роли ...Не только теперь, а и тогда совершенно другим видел названную персону власти и соответственно, в совершенно ином свете думал о нем и его окружении, включая ....

Вопрос! А Каким Другим, в каком таком свете Ином видел и думал?

Впрочем, известно, помимо Главного С(Т) имулятора реформ, Он являлся Главным Архитектором, Главным Строителем - Мелиоратором, Мыслителем –Гуманистом , разумеется, Главным Менеджером страны и Великим Экономистом, сотворившем всемирно известную узбекскую модель развития экономики, ... УЧИТЕЛЕМ ...,. ОТЦОМ ..., и наконец, просто Президентом Республики Узбекистан, которого называли, помимо всего прочего, "Хозяином", "Папой" и "Падишахом".

Помнится, был январь 2014 и уже попала его старшая дочь ...Я написал тогда небольшую заметку –памфлет про Семью ... В цирке Узбекистана с удивительным номером выступает семья артистов. А номер называется "Фокус – мокус". В зале негде яблоку упасть... И номер их удался, потому как в финале выступления циркачей вся публика забрызгана дерьмом , артисты же в белоснежных фраках, сотворившие данное действо, раскланиваются.

Это был прозрачный намек на семью президента.

Следом за публикацией моей заметки на оппозиционном сайте НДУ www. uzxalqharakati.com,

редакция названного сайта откликнулась (22.01 2014) следующим сообщением и комментарием художника В. Ахунова



Нападки на Президента Узбекистана теперь будут расцениваться, как терроризм.



Информационный отдел НДУ считает нужным вслед за статьей Бахадыра Ф. Мусаева сделать дополнение следующего порядка.

В Узбекистане введена уголовная ответственность за несообщение о террористических вылазках и участие в учебных группах для совершения террористических актов. "С подписанием 20 января президентом Республики нового закона страна ввела изменения в УК", - пишет "Биржевой лидер" со ссылкой на "Озодлик" в разделе "Новости Узбекистана".

Новый закон "служит для предупреждения терроризма".

Председатель комитета Законности и судебно-правовых вопросов Высшего Совета Министров Светлана Ортикова в беседе с "Озодлик" сказала, что новый закон "служит для предупреждения терроризма".

По ее словам, сделана новая редакция статьи 155, частей 1 и 2 УК Узбекистана: Статья 155, часть 1-ая предусматривает уголовную ответственность за несообщение о совершенном или готовящемся террористическом акте, доказанном предварительным следствием или судебным расследованием.

Совершивший такое преступление человек подвергнется штрафу в размере от 100 до 300 МРОТ или 3 годам исправительных работ, или будет лишен свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если же содеянное приведет к смерти людей или к тяжелым последствиям, тогда человек подвергнется штрафу в размере от 300 до 600 МРОТ или будет лишен свободы на срок от 5 до 7 лет.

2-ая часть 155 статьи предусматривает уголовную ответственность за участие в учебных группах для совершения террористических актов.

Совершивший такое преступление человек подвергнется штрафу в размере от 300 до 600 МРОТ или 3 годам исправительных работ, или будет лишен свободы на срок от 5 до 7 лет.

Если совершивший такой поступок человек придет с чистосердечным признанием о своем участии в таких учебных группах в следственные органы, активно будет помогать в раскрытии преступления, в выявлении других лиц, посещавших такие группы, а также лиц, организовавших и финансировавших такие учения, поможет указать место проведения таких занятий и не участвовавший в других преступлениях, то может быть освобожден от уголовной ответственности, как указано во 2-ой части 155 статьи УК.

О необходимости принятия нового закона сенатор Ортикова сказала следующее:

- Прежде чем внести дополнения и изменения в УК, мы изучили, конечно, международную практику. Международный опыт показывает, что развитые страны ввели точно такие же изменения в свои уголовные законы. Чтобы одинаково противостоять террористической угрозе, жизнь подсказала нам внести изменения в наши национальные законы, - сказала Светлана Ортикова.

С новым законом кроме статьи 155, части 1 и 2, в ряд статей, описывающих преступления террористического характера вошли также статьи: 155 (Терроризм), 158 (Угроза президенту), 161 (Диверсия), 242 (организация преступной группы), 245 (Взятие в заложники), 254 (Незаконное использование радиоактивных веществ).

В свете данной информации можно было бы представить и иную концовку названной статьи Б. Мусаева, а именно, скорректированную таким образом, когда изобретатель нового фокуса –мокуса, он же глава Семьи, обращается к зрителям в цирке со следующими словами.

" ЕСЛИ КТО ИЗ ПУБЛИКИ ПОСМЕЕТ ВЫРАЗИТЬ ВОЗМУЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ ОБГОВНЕННОСТИ СВОЕГО ДОСТОИНСТВА, ЛИЦА, ТЕЛА И СВОЕГО ВЫХОДНОГО КОСТЮМА, ТО МЫ НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНИМ К СМУТЬЯНАМ СТАТЬЮ 155, ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2 УК УЗБЕКИСТАНА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ".

Информационный Отдел НДУ 22.01. 2014



Вячеслав Ахунов

- Эпизод из фильма "Джентльмены удачи", где профессор рассказывает милиционеру о том, что в средневековье в Турции существовал один вид казни преступника: осужденного возили на повозке по городу посадив в большую бочку, наполненную говном. Над ним стоит янычар и время от времени саблей, по горизонтали над поверхностью, рубит воздух. Спасаясь от удара, преступник вынужден каждый раз нырять в дерьмо.

Знакомясь с содержанием многих публикаций, где говорится о том, что делается в Узбекистане, о погрязшей в коррупции Семье, о "криминальной Баронессе", невольно представляешь, какая бы участь их ждала в средневековье. Читаешь всякую чушь, как "Ислам Каримов принял дочь Гульнару", где отец шокирован "открытиями", сделанными его дочерью относительно… они оба растроганы, обнимаются, плачут, сожалеют о случившимся недоразумении…

Конечно, они вовсе не в говне с головы до ног от содеянного, наоборот, нам рисуют их как чистых, пушистых, вполне порядочных достойных, воспитанных, корректных и благородных людей, как невинных жертв обмана и пострадавших от происков темных сил, в действительности живущих по понятиям чести. Он (президент) ничего не знал, Она (дочь), невинная, сильная, " амазонка Жора-Георгий", день и ночь, борющаяся с темными силами (Драконом): с коррупцией, с СНБ, с произволом чиновников. Информация в подобных статьях направлена на отмывание-отбеливание от наветов темных сил не только самой Семьи, президента и его дочерей, родственников и челяди, но и той тоталитарной системы, которую они создали бригадным методом и ударными коммунистическими темпами.

В связи с этим вспомнился один случай в цирке: приходит к директору ташкентского цирка один человек и говорит, что он из династии знаменитых трюкачей и просит его принять на работу, так как он и его семья якобы владеет уникальным трюком, фокусом - мокусом. "Представьте себе, - говорит он директору цирка", арену, в центр которой выкатывают большую бочку. В цирке тушится свет. Торжественно звучит барабанная дробь. Из под купола цирка на крышку бочки падает тяжелая чугунная гиря... Зажигается свет. Вся публика сидит, заляпанная говном. Оркестр играет туш. И моя Семья в полном составе выходит на арену в белоснежных фраках ...



ОДНАКО, пора закругляться. Полагаю, этого достаточно, чтобы помянуть, на мой взгляд, хотя бы таковым словом известную персону власти (30.01. 1938- 30.09. 2016). Ведь рано или поздно страна и ее люди узнают Правду Истории о своем т.н. национальном герое - Юртбоши.



Бахадыр Ф. Мусаев 22.01 2019 Ташкент. Тузель- 2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548152760

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