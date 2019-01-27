 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Расказачивание в Семиречье: как это было (история), - М.ИвлевРасказачивание в Семиречье: как это было (история), - М.Ивлев
00:14 29.01.2019

Расказачивание в Семиречье: как это было

Ровно сто лет тому назад, 24 января 1919 года, заседание Оргбюро ЦК РКП(б) приняло секретную директиву - "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах" с резолюцией: "Принять текст циркулярного письма. Предложить комиссариату земледелия разработать практические мероприятия по переселению бедноты в широком масштабе на казачьи земли". Это циркулярное письмо-директива, подписанное 29 января председателем ВЦИК Я.М. Свердловым, положило начало политике так называемого "расказачивания", то есть фактически геноциду казачества на территории бывшей Российской Империи.

Людоедское письмо-директива гласило:

"Циркулярно. Секретно.
Последние события на различных фронтах в казачьих районах - наши продвижения вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск - заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; произвести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо, прямое или косвенное, участие с борьбе с советской властью. К среднему казачеству применить все те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
4. Уровнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах; впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенные в те или иные поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящее указание.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли".

Сейчас эта секретная директива Советской власти хорошо известна и многими историками считается официальной датой начала расказачивания в охваченной Гражданской войной России. Но немногие знают, что политика расказачивания и массовых репрессий в отношении казаков началась еще задолго до появления этого страшного циркулярного письма. В частности на территории Семиреченского казачьего войска расказачивание началось гораздо раньше недоброй памяти директивы.

Вот как это происходило в Семиречье…

Советская власть установилась в центре Семиреченской области городе Верном (ныне Алма-Ата) намного позднее, чем в других городах бывшей Российской Империи. Это произошло в результате вооруженного переворота в ночь со 2 на 3 марта 1918 года. Первые дни процесс взаимодействия новообразованных органов большевицкой власти с казачеством проходил довольно мирно. Но уже 22 марта большевиками был распущен Войсковой Совет Семиреченского войска и арестован первый легитимно избранный Войсковой атаман полковник А.М. Ионов. Но настоящее вооруженное противостояние казаков с Советской властью началось только в середине апреля, после того, как в ближайшие к Верному станицы был отправлен красногвардейский отряд с артиллерией и пулеметами, целью которого была реквизиция хлеба и разоружение казаков.

16 апреля этот отряд был наголову разбит казаками станиц Софийской (Талгар), Надеждинской (Иссык) и Мало-Алматинской и эта победа послужила сигналом к началу восстания пяти южных станиц Семиречья. В результате этого восстания казаками был осажден город Верный, освобожден арестованный Войсковой атаман, но все боевые действия свелись к небольшим стычкам в предместьях – казаки не решались войти в город, а красногвардейцы боялись выйти за его пределы и разгромить повстанцев.

Видя, что своими силами справиться с казачьим восстанием не удается, и желая выиграть время необходимое для мобилизации сил в Семиречье и подхода помощи из Ташкента, Совдеп пошел на мирные переговоры с казачеством восставших станиц и 24 апреля был заключен "мирный договор". Но уже 11 мая, из-за несоблюдения большевиками условий договора, бои вокруг Верного возобновились, а к середине месяца к городу подошел красногвардейский отряд Мураева из Ташкента в количестве 600 штыков с пулеметами. Он сразу же вступил в бой у станицы Любовинской (Каскелен) и вскоре взял ее. После соединения отряда Мураева с местными большевицкими силами, 21 мая была взята Малая Алматинская станица, затем станицы Софийская и Надеждинская, выселок Илийский и развернут беспощадный террор против казачества, офицеров и интеллигенции. Отрядом Мураева в станицах принародно, на площадях, производились расстрелы и рубки казаков, подчистую реквизировалось казачье имущество, скот и инвентарь. Расстрелы вовсю производились и в тюрьмах города Верного. Это было только начало массового антиказачьего террора, вспыхнувшего в Семиречье еще задолго до печально известного циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 г. о расказачивании.

В начале июня 1918 года выходит серия зловещих декретов Советской власти Семиречья по казачеству: 2 июня – приказ большевицкого командующего войсками области Л.П. Емелева об упразднении Войскового Правления и всех станичных правлений СКВ; 3 июня – декрет № 1 Семиреченского облисполкома об аннулировании навсегда сословия казаков, должности Войскового атамана, Войскового Правления и прочих казачьих учреждений и должностных лиц, конфискации принадлежащего им имущества, инвентаря и денежных сумм; 6 июня – постановление Семиреченского облисполкома о конфискации пенсионных земель казачества и лишении казачества избирательных прав.

Декрет № 1 Семиреченского областного исполнительного комитета гласил:
"Согласно постановления Областного исполнительного комитета от 3 июня протокол № 9 заседания своего от того же числа, обсуждая вопрос о создавшемся положении в области, вызванным со стороны бывшего казачества, объединенное заседание постановило: сословие казаков, должности: войскового наказного атамана, наказного атамана, Войсковое Правление и прочие казачьи учреждения и должностные лица сим аннулируются в области навсегда. Все имущество, инвентарь и денежные суммы, имеющиеся на текущих счетах и депозитивах, перечислить в полное распоряжение на текущий счет Семиреченского областного исполнительного комитета".

А вот текст постановления Семиреченского облисполкома о пенсионных землях казачества от 6 июня 1918 года:
"Все пенсионные казачьи земли, как таковые в данный момент, а также перепроданные или переданные каким бы то ни было путем другим лицам, социализируются и переходят в пользование всего трудового народа.

Все таковые земли от частных владельцев, нетрудовых хозяйств и эксплоататоров чужого труда, со всем сельскохозяйственным живым и мертвым инвентарем, а также со всеми сельскохозяйственными и жилыми постройками, со всеми запасами сельскохозяйственных продуктов и материалов, со всеми водами и лесами, - отныне отбираются навсегда, составляя достояние и собственность Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Исполнение по собиранию необходимых сведений, по составлению соображений и заключений, по выполнению необходимых подготовительных действий, фактического изъятия пенсионных земель из владения пенсионеров, построек, инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов, распределению земельного фонда и сельскохозяйственного инвентаря в уравнительное трудовое пользование и немедленного проведения в жизнь настоящего декрета возлагается на все местные уездные Совдепы впредь до создания на местах земельно-водных комитетов и фактического начала функционирования таковых".

Из этих документов видно, что едва укрепившийся в области Советской властью, начался натуральный грабеж одной из групп населения, проживающей здесь уже долгое время. В числе первых в Большой Алматинской станице было реквизировано здание Войскового Правления Семиреченского казачьего войска и передано Высшему начальному училищу. По решению Семиреченского облисполкома в дома участников белоказачьего мятежа, убитых, или ушедших в Китай, началось переселение семей т.н. "трудящихся".

Таким стало начало расказачивания в Семиречье и так началась ожесточенная Гражданская война на этой далекой юго-восточной окраине России.

Максим Ивлев

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548710040
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