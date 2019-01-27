Нюрнберг для Цукерберга, - Руслан Устраханов

00:26 29.01.2019

"Не видеть леса за деревьями" -- так расценим дискуссии о введении ответственности за публичные оскорбления власти в социальных сетях и фейки в СМИ. Для полноты картины отметим: в странах Европейского союза подобная ответственность предусмотрена и довольно суровая. В Германии параграф девяностый уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет за публичное оскорбление федерального президента.



До трех лет лишения свободы грозит виновному в оскорблении Федеративной Республики Германии, одной из ее земель. Параграф девяностый со значком "b" УК ФРГ говорит о наказании до пяти лет тюремного заключения за публичные оскорбления законодательных, исполнительных, судебных органов власти, их представителей. Как видим, предлагаемые штраф или 15 суток за оскорбление власти в России -- ничего по сравнению с пятью годами тюрьмы за подобное в демократической Германии.



Ну да Бог с ней, с Германией -- "что нам Гекуба?". Поговорим об ином: о лесе, какой не виден за деревьями. "Лес" -- это не оскорбительные публикации, а оскорбительные к ним комментарии. Именно негативные комментарии наносят куда больший вред, более глубокие травмы -- личностные и общественные. Ибо если публикации появляются на свет хоть в каких-то редакторских рамках, то комментарии к ним часто напоминают поток зловонной жижи со дна общественного туалета.



Ублюдочные комментарии следуют даже за нормальными публикациями. Правовое реагирование на них крайне ограничено. Присутствует лишь в случаях, если комментарии содержат признаки терроризма или экстремизма. Персональное реагирование даже на преступные вбросы и вовсе cужено территорией Российской Федерации. А если заказные комментарии идут с Украины или иной враждебной России территории, то все остается безнаказанным.



Опасность негативных комментариев в том, что они служат инструментом разжигания ненависти различной "окраски" в обществе. Подобные комментарии провоцируют гражданские конфликты миллионов по всему миру. Ибо если одна лживая статья -- один источник зла, то следующие за ней провокационные комментарии -- это сотни, тысячи генераторов агрессии и ненависти без должного реагирования. Это и есть тот "лес", который не видим за "ветками" публикаций в социальных сетях и СМИ.



Пальма первенства в разжигании ненависти в соцсетях -- без сомнения за компанией "Facebook Inc" Марка Цукерберга. Компания является владельцем и других популярных сервисов, таких как "Instagram", "WhatsApp".



На первый взгляд нет ничего плохого в том же "Facebook". Перед нами реальный прогресс в информационном пространстве, если бы не одно "но". Именно это "но", как вторая сторона медали, дает больший негатив, чем позитив в функционировании соцсетей. Это "но" -- в возможности написания в них комментариев. Марка Цукерберга следовало бы поставить в один ряд с Махатмой Ганди, как миротворца, если бы не установленная им комментарная строка в его соцсетях. Именно эта "новелла" превращает Цукерберга из героя в планетарного информационного "злодея".



Вопрос не праздный -- зачем вообще нужны комментарии? Если мы хотим выразить свою позицию к публикации, достаточно поставить "лайк" либо иной предусмотренный символ. А есть еще режим личных сообщений. Пишите друг другу, давайте оценки и никаких проблем! Но сообщения видят лишь те, кому они направлены -- единицы. А лживые, оскорбительные комментарии выставляются для публичного обзора! В этом их провокационно-взрывное предназначение.



Что такое "Facebook"? Это два миллиарда активных пользователей в месяц с населением Земли на 2018 год в 7,6 млрд. человек. То есть треть человечества раз в месяц, только в соцсети "Facebook", погружена в мир информационной грязи, клеветы и лжи, какая потоком льется в комментариях пользователей. Последствия человечество получает в межгосударственных, межконфессиональных и межсоциальных конфликтах.



Преступную и опасную информационную вакханалию, безусловно, следует прекратить -- чем раньше, тем лучше. Прекратить запретом комментариев во всех информационных ресурсах. Допуск в Россию зарубежных средств массовой коммуникации должен сопровождаться исключительно при условии отсутствия возможности в них комментариев!



Интересно, а сам "отец" информационной бомбы господин Цукерберг понимает разрушительные последствия своего труда? Ведь провокационные социальные сети самого молодого миллиардера мира опутали весь земной шар! Уверены, что да. Отсюда его заявление в 2015-м году о желании передать 99 % акций "Facebook" на благотворительность. Правда, припадок раскаяния и щедрости, вызванный синдромом похмелья, так и остался на уровне декларации. Но сам его факт говорит за себя.



Наивно полагать, что огромный механизм разобщения человечества компанией "Facebook Inc" функционирует исключительно по воле Марка Цукерберга. Конечно, нет! Цукерберг -- лишь яркая картинка, за коей стоят мощь государственной машины Соединенных Штатов и силы международного глобализма. Их цель -- мировой контроль и манипуляция человечеством посредством его разобщения созданием конфликтов во всех сферах общественной жизни.



Тем не менее персональная вина лежит целиком на владельце "Facebook". И если говорить о новом Нюрнберге, то более "достойного" кандидата на роль подсудимого международного трибунала не найти. Дело за малым -- обобщить последствия зла, творимые соцсетями Цукерберга и направить материалы в Гаагу или иное "судебное присутствие".



Но международный суд -- вопрос перспективы. На сегодня необходимы реальные меры обуздания информационного джина, вырвавшегося из бутылки. Такой мерой станет полный запрет на комментарии в социальных сетях, в любых средствах массовой информации. Это будет тем шагом, тем небольшим кирпичиком в фундамент не только российской, но и международной безопасности, какой востребован, актуален и необходим.



Устраханов Руслан