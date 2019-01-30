Норвежский плацдарм НАТО, - Р.Устраханов

00:11 31.01.2019

Норвежский плацдарм



Выступление начальника генштаба Норвегии контр-адмирала Хокона Бруун-Ханссена 21-го января в "Военном обществе Осло" (Oslo Military Society) заслуживает самого пристального внимания. Оно свидетельствует об опасных для России процессах, протекающих в соседней Норвегии.



Дабы не "растекаться мыслью по древу", процитируем выдержки из спича вояки, опубликованного на сайте норвежских Вооруженных сил под заголовком: "Начальник штаба -- Вооруженные силы слишком недостаточны" (Forsvarssjefen -- Forsvaret er for lite). Итак, слово адмиралу:



-- Оборонную структуру необходимо укрепить для удовлетворения национальных потребностей и потребностей НАТО. Это касается Военно-Морского Флота и, в частности, регулярных вооруженных сил. Мы должны применять больше сил и более высокие темпы в усилиях по укреплению нашего оборонного потенциала. Норвегия не сможет достичь требования внести свой вклад в инициативу НАТО "4 x 30". Такие вклады не могут быть удовлетворены нынешней структурой и потребуют большего количества сухопутных войск и боевых кораблей ВМС. Сегодня реальность такова, что минимальная защита больше не является минимальной. Для того чтобы Вооруженные силы могли выполнять свои обязательства как на национальном, так и на международном уровне, этого недостаточно.



Прокомментируем сказанное. Главный вывод -- функционал армии Норвегии сегодня меняется, превращая ее из армии оборонной в армию нападения, в часть ударной группировки НАТО, направленной против России. Бруун-Ханссен лукаво называет это "обязательством Норвегии на международном уровне". Теперь поясним суть "инициативы НАТО 4 x 30". Под ней подразумевается сосредоточение на территории Норвегии за 30 дней сил НАТО в составе 30 батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиационных эскадрилий. Это и есть ударная группировка, какая будет применена против России в час "X".



Мероприятия по формированию ударной натовской группировки в Норвегии идут полным ходом. Должны завершиться к 2020-му году. Бруун-Ханссен выражает недовольство недостаточными, по его мнению, темпами по перевооружению и увеличению численности армии, авиации и флота.



Проиллюстрируем лишь часть из того, что происходит сегодня в Вооруженных силах Норвегии. Это доставка из США многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Всего планируется поставить 52 боевых самолета для норвежских ВВС. Это замена устаревших образцов танков (Leopard 2A4) на новые, увеличение их штатной численности в бригадах по нормативам НАТО. Постановка на вооружение южнокорейских самоходно-артиллерийских установок "K9 Thunder". "Норвегия в короткий срок примет меры для формирования полномасштабных бригад с современными танками, артиллерией и средствами противовоздушной обороны", -- из заявления Йенса Столтенберга. Что наиболее опасно -- противовоздушная оборона Норвегии сегодня вливается в глобальную американскую систему ПВО с установкой соответствующих комплексов на границе с Россией. Цель -- нейтрализация российских средств сдерживания.



Если к сказанному добавить прошедшие в 2018-м году в Норвегии военные учения, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то краски картины, демонстрирующей угрозу безопасности России, обретают яркий и зловещий цвет.



Реагирование на угрозу со стороны Норвегии -- дело военных. Безусловно, натовским 30 батальонам, 30 военным кораблям и 30 эскадрильям должны противостоять адекватные силы на Кольском полуострове. Однако адекватность противостояния в живой силе и технике -- мера отнюдь не единственная.



Норвегия -- член НАТО, имеющая сухопутную границу с Россией. И если рассуждать о необходимом балансе сил, то НАТО на границе с Россией -- грубейшее нарушение такого баланса, опасное для всего мирового сообщества. С одной стороны, на российской границе -- военный блок натовских государств. С другой -- только Россия с оборонным бюджетом в десятки раз меньшим, чем военный бюджет Североатлантического альянса.



Напомним: в 1962 году Соединенные Штаты хотели развязать ядерную войну с СССР только из-за размещения на Кубе советских ракет. Они бы ее начали, если бы Республика Куба стала участником Организации Варшавского Договора. Да что там 1962-й год! В текущем 2019-м Соединенные Штаты душат Венесуэлу, угрожая прямым вторжением.



Причина, как и в истории с Карибским кризисом, та же -- союз латиноамериканского государства с Россией. Он, по мнению США, может угрожать ее интересам в Южной Америке. А Венесуэла находится от Соединенных Штатов на расстоянии двух тысяч километров!



России, как и Соединенным Штатам, как любому государству необходим "пояс безопасности". Отсюда требования Российской Федерации должны касаться не только прекращения военных учений НАТО в Норвегии. Вывод американских и других ненорвежских воинских частей с территории королевства -- с Финнмарка, Ругаланна, Сер-Тренделага, с острова Аннейя. Требования должны включать полный выход Норвегии из Североатлантического договора.



Милитаризация, какую не знала Норвегии за всю историю, превращение ее территории в плацдарм НАТО для вторжения в Россию. Его организационное, военное строительство завершится к 2020-му году. Об этом свидетельствуют генсек НАТО и норвежский начальник генштаба. Такова реальность. Она и в том, что инициатива НАТО "4 x 30" распространяется на всех его членов, граничащих с Россией, будь-то Польша, Эстония, Литва и Латвия.



Перечисленные выше факты дают России безусловное право на разработку мер стратегической и тактической превентивности. В какой форме такие меры буду выражаться -- тема отдельная, для специалистов. Но быть безучастным наблюдателем происходящего вблизи ее границ Российская Федерация не станет и не должна.



Устраханов Руслан

Мурманск