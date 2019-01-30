Захар Прилепин написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад"

00:39 01.02.2019

Прилепин расскажет все. И многое уже рассказал…



Захар Прилепин, который последние годы провел в Донецке, написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад". Все действующие лица этого художественного произведения – реальные и будут фигурировать под своими настоящими именами. Книга была написана за 25 дней и сейчас готовится к выходу в издательстве АСТ. Этой новостью Захар Прилепин поделился во время своего творческого вечера в Библиотеке искусств им. А.П.Боголюбова. Он был очень откровенен и подробно рассказал о ДНР/ ЛНР сегодня, о своих взглядах на литературу, политику, а также творческих планах на ближайшие 10 лет.



Отвечая на вопрос из зала о ситуации на Донбассе, Прилепин сказал, что там осенью прошлого года сменилась власть, "сменился политический сегмент", вся команда покойного А.В.Захарченко была "вывезена из Донбасса". Себя писатель назвал невъездным в Донецк - он не может туда вернуться. Сейчас в ДНР и ЛНР идет передел собственности, туда "заходит российский и аффилированный с ним украинский бизнес". Прилепин не хочет и не может нести ответственность за происходящее там сейчас. По оценке писателя, "Донбасс навязал себя России, стране глубоко капиталистической, олигархической" … Его "спихнули" бы обратно, но такой возможности нет, поскольку Россия многое вложила в ДНР/ ЛНР, считает писатель. Происходящее сегодня на линии противостояния армий республик и Украины Прилепин образно назвал "кровавым пейнтболом", который ни к какому изменению ситуации не ведет, но постоянно приводит к человеческим жертвам.



Писатель откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с Эдуардом Лимоновым, Кириллом Серебренниковым и другими известными людьми. З.Прилепин прокомментировал свое исключение из "Другой России" Лимоновым, которого он по-прежнему чтит и считает своим учителем. Он также заявил о своей поддержке Серебренникова, с которым долгие годы находится в дружеских отношениях. К.Серебренников относится к числу тех немногих представителей столичной богемы, кто не отвернулся от Прилепина после его отъезда на войну в Донбассе.



Относительно планов работы во МХАТе писатель заявил, что будет работать там только в рамках спецпроектов и "не будет претендовать на то, что в театре уже есть". Завлитом театра он не стал. В театре есть завлит, и его не собираются смещать. Мастерская "Есенин" под руководством Прилепина будет готовить спектакль "7 женщин Есенина" по письмам и стихам поэта, над подробной биографией которого писатель сейчас работает. При написании этой новой книги он поставил себе цель "расставить все точки над i", имея преимущество по сравнению с авторами всех более ранних биографий Есенина, которые не имели возможности использовать большой объем документальных материалов о нем, опубликованный в последние годы.



Прилепин чувствует духовную близость с Есениным, подобно которому он учился на лучших мировых образцах литературных техник, глубоко изучал историю поэтических и других литературных течений. "Я пришел в литературу с этим бэкграундом, и пусть никого не вводят в заблуждение мои разнообразные пацанские рассказы, которые я вытащил из своей юности, своей биографии. То, что я описываю пацанский быт окраинных городков России, не значит, что я не знаком с мировой культурой. Я как раз так хорошо умею их описывать, потому что знаю историю модернистской, пост-модернистской, пред-модернистской и прочей поэзии".



Писатель считает филологическое образование самым полезным для писателей. Сам он учился на филфаке Нижегородского университета целых 8 лет и очень серьезно подходил к изучению всей рекомендованной художественной литературы. Это, по его мнению, дало ему преимущество в творчестве и писательской карьере по сравнению с теми авторами, у кого такого образования и литературной эрудиции нет. "Я – рафинированный интеллигент", шутя заметил писатель. Впрочем, присутствовавшие на встрече читатели и поклонники Прилепина, могли в полной мере убедиться в справедливости такой самооценки. Оставаясь верным своей традиционной манере, предполагающей острые откровенные суждения по любым вопросам, Захар при упоминании деятелей противоположных ему взглядов был весьма корректен.



Прилепин собирается написать продолжение книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", которое будет посвящено писателям-воинам постпушкинской поры: Бенедиктову, Лермонтову, Хомякову, Л.Н.Толстому, Гаршину, К.Леонтьеву и так вплоть до Н.Гумилева. Кроме продолжения "Взвода", биографии Есенина и уже законченного романа о Донбассе, писатель запланировал ряд произведений, на написание которых, по его оценке, потребуется 10 лет.



Полную видеозапись события можно посмотреть на сайте канала Библио TV - http://bibliotv.ru/events/ya-rafinirovannyy-intelligent-vstrecha-s-zakharom-prilepinym/



Встреча с известным русским прозаиком и общественным деятелем З.Прилепиным состоялась в рамках проекта Лекторий Библио ТV "АРТ-Резиденция" 25 января в Каминном зале Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова.



Новый цикл литературных вечеров "АРТ-Резиденция" – совместный проект Школы Арины Шараповой "Артмедиаобразование" и литературного портала Библио ТV при поддержке Фонда Президентских грантов.



Гости "АРТ-Резиденции" – известные русские писатели и деятели культуры – встречаются с молодыми авторами, журналистами и читателями библиотек. Формат встреч лектория задуман как прямой диалог с признанными Мастерами литературы и искусства, в котором они делятся воспоминаниями о своей жизни и творческой судьбе, размышляют о тенденциях современной отечественной и мировой культуры, рассказывают о том, что волнует их сегодня и о чем они сами хотели бы поговорить с читателями.



Модератор бесед – Владимир Семенов, директор Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова, писатель и культуролог, член Русского ПЕН-центра. Встречи транслируются в Интернете на канале www.bibliotv.ru в режиме реального времени.



Захар Прилепин – автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель" и нескольких сборников рассказов и эссе, среди которых такой нашумевший бестселлер, как "Ботинки, полные горячей водкой". Как ученый-филолог, Захар Прилепин выпустил работы о жизни и творчестве писателей Бориса Корнилова, Владимира Луговского, Леонида Леонова, Анатолия Мариенгофа. Его книга "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" включает 11 биографий известнейших писателей XIX века – от Державина до Вяземского и Чаадаева. Литературная судьба героев этой книги прослеживается через призму их военной службы. Примечательно, что одна из глав книги посвящена Александру Сергеевичу Пушкину – человеку сугубо гражданскому, но активно интересовавшемуся военными делами (например, он автор знаменитой поэмы "Полтава" и "Путешествия в Арзрум").



Творчество Захара Прилепина было отмечено несколькими престижными литературными премиями – "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Большая книга", "Супер Нацбест". В 2016 году за роман "Обитель" ему была присуждена премия Правительства России в области культуры. Французское издание его книги "Патологии" получило во Франции престижную премию "Русофония" (за лучший перевод русской книги). Произведения писателя переведены более чем на 20 языков, включая английский, французский, немецкий, китайский, японский, польский и арабский. Помимо литературной работы, Захар Прилепин является шеф-редактором сайта "Свободная пресса", ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ. Он заместитель художественного руководителя МХАТа им. М. Горького и Секретарь Союза писателей России.



Пресс-служба Библиотеки им. Боголюбова

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