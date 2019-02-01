 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.02.2019
16:52  В Таджикистане растет количество браков с гражданами Кыргызстана
16:50  Бывший генпрокурор Узбекистана Кадыров помещен в тюремную больницу
13:57  Чему научит Россию, ненавидящая ее Украина, - С.Гомзикова
13:55  В Ираке к пожизненному заключению осуждены 5 таджичек. Их обвинили в терроризме
13:52  Записки киевлянки: Предвыборная Украина - это соревнование в ненависти к России
13:49  Россия зря воевала в Сирии - США возвращают туда ИГИЛ, - В.Сокирко
12:23  Судный день в Средиземном море. Советские подводники в арабо-израильской войне 1973 года
12:16  Франция обходит санкции США в отношении Ирана, - Le Figaro
12:03  Забытые герои Советского Туркестана-1. Руководитель ТуркЧК и Нарком юстиции Александр Сидоров
11:59  Венесуэльские уроки. По приговору революционного карнавала, - "Къ"
11:41  Эрдоган нашел законное основание для вторжения в Сирию, - Ст.Иванов
10:44  Ухает "Филин". Россия вооружила свои новейшие фрегаты 22350 проекта галлюциногенным оружием
09:44  Правда и мифы о войне в Югославии, - Александр Храмчихин
08:45  Путин "зеркально" приостановил участие России в Договоре РСМД
00:20  Беженец из Ирана написал книгу в WhatsApp и получил престижную премию
Пятница, 01.02.2019
22:26  Кому война, кому... Главный УзбБуржуин Алишер Усманов с начала года увеличил свое состояние еще на $1,29 млрд
22:23  Шавкат Мирзиеев приказал прекратить пытки в стране
21:44  Генпрокуратура России заново начнет расследование гибели группы Дятлова
21:38  Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов, - М.Шитов
21:06  В Узбекистане футболистов будут пожизненно отстранять от игры/работы за походы по клубам, алкоголь и кальян
21:01  В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,7 раза продуктов меньше, чем в Москве
20:05  Началась "Холодная война-2"? Трамп официально вывел США из ДРСМД
17:45  Дракон в кустах. Как Китай спасает свои вложения в Венесуэлу, - Т.Умаров
17:43  Настоящие хозяева Европы, - В.Катасонов
17:42  Блокируй, но пользуйся. Как соцсети стали главной площадкой для иранских политиков
17:40  Будущее как вчерашний день. Пентагон безнадежно застрял в ХХ веке, - К.Душенов
16:23  Киргизия готова обсуждат с Россией открытие 2-й военной базы
16:21  Суд США приговорил Сирию к штрафу в $300 млн за гибель амер-журналистки Мэри Колвин
16:07  Военную мощь Китая подвергли всестороннему анализу, - "НГ"
15:19  Россия стучит в двери камеры Ганнибала Каддафи, - Ридван Муртада
15:17  Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
13:52  В поисках Анти-Трампа. Демократы готовятся к свержению американского президента, - Handelsblatt
13:11  Россия крокодиловыми слезами оплакивает договор о РСМД, - Маркус Акерет
13:01  Борьба с русской топонимикой. Бум переименований в Казахстане, - А.Пахолин
12:59  США перебрасывают боевиков-исламистов к границам Таджикистана, - В.Прохватилов
12:24  Народу Кыргызстана предложили пожизненно кормить чиновников и их семьи, - "ВБ"
11:36  В Кыргызстане тех, кто сообщил о коррупции, ждет вознаграждение. Посадят всех! - РО
11:32  Казахстанские ученые сделали мировое научное открытие - расщепили титан!
11:04  Венесуэла. Противостояние обостряется, - Сергей Кожемякин
11:03  Пекин прогибается. США и Китай заявили о "важном прогрессе" в торговых переговорах
10:01  Возрождение Японской империи, - "НВО"
09:56  Черная полоса орской промышленности, - Р.Бильбульдин
09:00  Кабул тормозит уход американцев из Афганистана. Бразды правления в стране могут перейти в руки мятежников, - В.Скосырев
08:42  Глава Верховного суда Казахстана Асанов обвинил себя и подчиненных в "беззубости"
08:14  "Абсолютно против"! Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы
02:07  Родина или жизнь. Произойдет ли в Венесуэле бархатная революция? - А.Баунов
00:52  Кризис в Венесуэле дал новую жизнь карибским пиратам. И это уже не кино
00:43  Детская жестокость как зеркало состояния казахстанской школы, - М.Алимов
00:39  Захар Прилепин написал роман о событиях на Донбассе – "Некоторые не попадут в ад"
00:12  Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий, - Кристина Оргаз
00:02  Как переносили столицу Казахстана из Кзыл-Орды в Алма-Ату (история), - С.Ромашкина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   |   Узбекистан   | 
Забытые герои Советского Туркестана-1. Руководитель ТуркЧК и Нарком юстиции Александр Сидоров
12:03 02.02.2019

СИДОРОВ Александр Сергеевич
(1892 - ..1941)*
Из крестьян. Русский.

Окончил юрфак Казанского университета.

Член ВКП(б) с 12.1917.

"Хорошо знаю Поволжье"
до революции - "Учился, средство к существованию был заработок... в армии не служил". "Будучи студентом принимал участие в забастовке - уволен. Вел рев. работу

В 10.12.1917-03.1918 - товарищ председателя, пред. Ташкентского комитета РСДРП(б).

С 23 янв. 1918 - секретарь "комиссии по борьбе с контрреволюцией" Ташкентского совета (от РСДРП(б)).
/ по другим данным - секретарь Ташкентской следственной комиссии при Трибунале (12.1917-05.1918)/;
Нарком юстиции Туркестана (январь - май 1918);
С 20 июня 1918 - Ташкентским советом утвержден председателем "комиссии по борьбе с контрреволюцией" и "комиссии по борьбе с мародерством и спекуляцией".
С 10 сент. 1918 (указом ТурЦИК и СНК) - ноябрь? 1918 - председатель Туркестанской "Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и мародерством".
пред. Следственной комиссии по борьбе с к/р при Ташкентском реввоентрибунале (=начало 1919=); /6.02.1919?/
С 24 янв. 1919 - 1919 - вновь председатель "Туркестанской Чрезвычайной следственной комиссии" (с 6 мая 1919 - ТуркЧК).
В 1919-21 - в РККА - "Был в Бухаре"
председатель и ответ. секретарь Сырдарьинского обкома КПТ (=12.1920-01.1921=)
зам. Наркома социального обеспечения Туркестана (?)
ответ. секретарь Туркменского обкома КПТ (06.1922-10.1922);
зав. ОРГО Ферганского обкома КПТ (назначен в 09, прибыл 10.1922-08.1923);
Решением Секретариата ЦК РКП(б) 1.06.1923 г. отозван из Туркестана на "рук. партработу в Одессу" [зав. ОРГО губкома?]. Убыл в распоряжение ЦК РКП(б) 3.08.1923 г. Командирован в распоряжение ЦК КПУ 18.08.1923 г.

зав. ОРГО Одесского губкома ВКП(б) (09.1923-05.1924);
ответ. секретарь Херсонского окружкома ВКП(б) (05.1924-11.1924)

На 1921 год состав семьи: мать, брат - 15 лет, жена и сын 15 лет

физический недостаток - "порок сердца"

Характеристика: "Работник областного масштаба. Самостоятельный. Политически развит. С инициативой. Честный. Выдержанный. К занимаемой должности ответсекретаря обкома КПТ - годен. Может быть использован в краевом масштабе".
(31.10.1921)

Личный листок Учетно-распред. отдела ЦК КПТ п.б. № 408350
от 31.10.1921 (заверен 27.01.1922) + листок Дополнения к лич. листку без даты

-------------------------

он?
СИДОРОВ Александр Сергеевич -
на рук. работе в правлении Всесоюзного объединения "Сталь" (?-1930)

*Дата смерти -1941 год встречается в художественной литературе и документально не подкреплена

подготовила
Валерия Андреева, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549098180
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин посетил промышленные предприятия и встретился с населением Жамбылской области
- Токаев про переименование Казахстана: "Нет никакого смысла и никакого основания"
- В Үкімет үйі состоялось заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №936.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №941
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №7
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2019 года №19
- В Астане состоится презентация робота-уборщика на искусственном интеллекте
- Дональд Трамп послал "наивные" американские спецслужбы в школу
- Этот долгожданный ядерный взрыв
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  