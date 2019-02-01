Забытые герои Советского Туркестана-1. Руководитель ТуркЧК и Нарком юстиции Александр Сидоров

12:03 02.02.2019

СИДОРОВ Александр Сергеевич

(1892 - ..1941)*

Из крестьян. Русский.



Окончил юрфак Казанского университета.



Член ВКП(б) с 12.1917.



"Хорошо знаю Поволжье"

до революции - "Учился, средство к существованию был заработок... в армии не служил". "Будучи студентом принимал участие в забастовке - уволен. Вел рев. работу



В 10.12.1917-03.1918 - товарищ председателя, пред. Ташкентского комитета РСДРП(б).



С 23 янв. 1918 - секретарь "комиссии по борьбе с контрреволюцией" Ташкентского совета (от РСДРП(б)).

/ по другим данным - секретарь Ташкентской следственной комиссии при Трибунале (12.1917-05.1918)/;

Нарком юстиции Туркестана (январь - май 1918);

С 20 июня 1918 - Ташкентским советом утвержден председателем "комиссии по борьбе с контрреволюцией" и "комиссии по борьбе с мародерством и спекуляцией".

С 10 сент. 1918 (указом ТурЦИК и СНК) - ноябрь? 1918 - председатель Туркестанской "Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и мародерством".

пред. Следственной комиссии по борьбе с к/р при Ташкентском реввоентрибунале (=начало 1919=); /6.02.1919?/

С 24 янв. 1919 - 1919 - вновь председатель "Туркестанской Чрезвычайной следственной комиссии" (с 6 мая 1919 - ТуркЧК).

В 1919-21 - в РККА - "Был в Бухаре"

председатель и ответ. секретарь Сырдарьинского обкома КПТ (=12.1920-01.1921=)

зам. Наркома социального обеспечения Туркестана (?)

ответ. секретарь Туркменского обкома КПТ (06.1922-10.1922);

зав. ОРГО Ферганского обкома КПТ (назначен в 09, прибыл 10.1922-08.1923);

Решением Секретариата ЦК РКП(б) 1.06.1923 г. отозван из Туркестана на "рук. партработу в Одессу" [зав. ОРГО губкома?]. Убыл в распоряжение ЦК РКП(б) 3.08.1923 г. Командирован в распоряжение ЦК КПУ 18.08.1923 г.



зав. ОРГО Одесского губкома ВКП(б) (09.1923-05.1924);

ответ. секретарь Херсонского окружкома ВКП(б) (05.1924-11.1924)



На 1921 год состав семьи: мать, брат - 15 лет, жена и сын 15 лет



физический недостаток - "порок сердца"



Характеристика: "Работник областного масштаба. Самостоятельный. Политически развит. С инициативой. Честный. Выдержанный. К занимаемой должности ответсекретаря обкома КПТ - годен. Может быть использован в краевом масштабе".

(31.10.1921)



Личный листок Учетно-распред. отдела ЦК КПТ п.б. № 408350

от 31.10.1921 (заверен 27.01.1922) + листок Дополнения к лич. листку без даты



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он?

СИДОРОВ Александр Сергеевич -

на рук. работе в правлении Всесоюзного объединения "Сталь" (?-1930)



*Дата смерти -1941 год встречается в художественной литературе и документально не подкреплена



подготовила

Валерия Андреева, Москва